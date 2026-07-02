«Обещал, что изменится»: Под Ростовом женщина пустила друга детства к себе домой, стала из-за него инвалидом, а потом убила

Дончанка пожалела погорельца и пустила его к себе пожить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шахтах Ростовской области перед судом предстала местная жительница Наталья, которую обвинили в умышленном убийстве. 57-летняя женщина напала на гражданского мужа, когда тот в очередной раз поднял на нее руку.

Встреча из прошлого

Наталья и Петр знали друг друга, кажется, всю жизнь. Вместе росли, бегали по соседним улицам, учились в одной школе. Но потом их дороги разошлись. Жизнь Петра сложно было назвать благополучной: за плечами у него было несколько тюремных сроков. Наталья же вышла замуж, родила дочь, а потом развелась.

В 2022 году мужчина в очередной раз освободился из колонии, но возвращаться ему было некуда — жилье сгорело, пока он отбывал наказание. Узнав о беде друга детства, Наталья не смогла пройти мимо. Она пожалела Петра и пустила его к себе пожить.

В суде вину женщины признали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сначала все складывалось гладко. Петр оказался работящим человеком, устроился в местный автосервис, чинил машины, помогал по хозяйству. Вскоре между ними вспыхнули близкие, романтические отношения.

Наталья искренне верила, что ее тепло и забота способны сотворить чудо и исправить человека. Но семейное счастье продлилось недолго.

Стала инвалидом

Идеальным Петр был только до первой рюмки. В трезвом состоянии он был человеком спокойным и дружелюбным, но сильно менялся под действием алкоголя. При этом выпивать мужчина любил.

Каждый раз после застолья Петра в доме вспыхивали скандалы. В такие моменты он срывал злость на Наталье. Позже она признается в суде, что последние полтора года совместной жизни стали для нее тяжелым испытанием. Мужчина часто поднимал на нее руку.

— Но после каждой ссоры он каялся, обещал, что изменится. Я верила и всегда прощала, — поделится Наталья деталями личной жизни в суде.

О том, что происходит между ними, женщина не говорила никому: скрывала и от дочери, и от соседей. Когда же на ее теле появлялись очередные синяки, придумывала нелепые оправдания — мол, упала, оступилась, ударилась.

Однажды во время очередного скандала Петр нанес ей серьезную травму — у женщины оказался перелом шейки бедра. Месяц она пролежала дома, боясь идти к врачам. А когда дочь все-таки заставила ее обратиться в больницу, Наталья солгала докторам, что упала с крыши. С тех пор ее жизнь изменилась навсегда: она потеряла возможность полноценно ходить и передвигалась только на костылях.

В отношении Натальи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ссора из-за удлинителя

Перед тем роковым происшествием Наталья и Петр несколько дней отмечали какой-то праздник.

- А потом я обнаружила, что из дома исчез электрический удлинитель. Выяснилось, что Петр унес его, чтобы сдать в металлолом, — расскажет дончанка в суде.

Наталья начала возмущаться, и это вызвало у Петра приступ ярости. Со слов женщины, мужчина напал на нее. Уже суде Наталья утверждала, что, обороняясь, схватила нож и ударила им сожителя.

Скандал сразу прекратился. Мужчина направился в прихожую, а сожительница легла спать. Проснувшись через несколько часов, Наталья решила выйти во двор покормить собаку. В коридоре она обнаружила бездыханного Петра. Ранение оказалось роковым.

Что решил суд

Наталья первым делом позвонила дочери и рассказала той, что убила сожителя. Та, в свою очередь, вызвала полицию. Дончанка не стала отпираться и сразу во всем призналась. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В суде вину Натальи признали. Ее приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Хотел повоспитывать»: Как под Ростовом мать с помощью банки спасла сына от смерти