Газификация Дона: как газовая отрасль стала неотъемлемой частью жизни донского края

65-летие отмечает «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Природный газ давно стал неотъемлемой частью современной жизни. Он обеспечивает тепло и комфорт в домах, бесперебойную работу предприятий, социальных учреждений и объектов коммунальной инфраструктуры.

4 июля 2026 года компания «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» отмечает 65-летие со дня своего основания. Именно в этот день в 1961 году был создан трест «Ростовоблгаз», ставший отправной точкой масштабной газификации Ростовской области. О том, как развивалась газификация региона, какие проекты стали знаковыми для Дона и какие задачи стоят перед компанией сегодня, мы поговорили с генеральным директором ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Павлом Бережным.

Павел Бережной, генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону". Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

— Газовая отрасль Ростовской области имеет богатую историю. Павел Владимирович, расскажите, с чего все начиналось?

— Свое начало организация берет в 1961 году. Создание «Ростовоблгаз» стало важным этапом в развитии инфраструктуры Ростовской области. Именно тогда был заложен фундамент современной системы газоснабжения региона.

Благодаря работе газовиков природный газ стал доступен миллионам жителей Дона. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

— Какими были первые годы газификации области?

— Можно сказать, что это было время большой стройки. Газификация области развивалась очень активно: газ приходил в города и поселки, строились новые сети, подключались жилые дома и предприятия. Только в Ростове-на-Дону за этот период проложили 225 километров газопроводов и газифицировали более 35 тысяч квартир и домов. Для людей это означало новый уровень комфорта, а для предприятий — дополнительные возможности для развития.

— Насколько большой коллектив обеспечивает работу газового хозяйства региона?

— Сегодня наша компания — одна из крупнейших газораспределительных организаций России. В компании трудятся более 7 тысяч человек. Около 60 процентов коллектива составляют рабочие специальности, еще 40 процентов — инженерно-технические работники.

Газ приходил в города и поселки, подключались жилые дома. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

— Насколько широко сегодня газ используется в Ростовской области?

— Природный газ используется более чем в 1240 населенных пунктах области. Мы обслуживаем около 51 тысячи километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, из которых порядка 30 тысяч километров проходят по сельским территориям. Ежегодное потребление газа в регионе составляет около 8 миллиардов кубометров. Сегодня экологичным топливом пользуются 923 промышленных предприятия, почти две тысячи котельных, более 29 тысяч коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов.

Ростовская область традиционно считается одним из лидеров по уровню газификации. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

ЛИДЕР ПО УРОВНЮ ГАЗИФИКАЦИИ

— Ростовская область традиционно считается одним из лидеров по уровню газификации. За счет чего удалось достичь таких результатов?

— Это результат многолетней системной работы. Сегодня уровень газификации Ростовской области составляет более 89 процентов, что выше среднероссийского показателя.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации, реализуемой совместно с Правительством Ростовской области, за 20 лет было построено 87 межпоселковых газопроводов, газифицировано 579 населенных пунктов, к природному газу подключено около 960 тысяч домовладений и квартир.

— Одним из ключевых проектов последних лет стала догазификация. Каковы ее результаты?

— Действительно, программа догазификации стала важным этапом развития газовой инфраструктуры. С 2021 года жители газифицированных населенных пунктов могут бесплатно подвести газ до границы своего земельного участка. На сегодняшний день принято почти 49 тысяч заявок. Газопроводы уже доведены до границ более 45 тысяч домовладений, а свыше 36 тысяч семей пользуются природным газом.

Природный газ используется более чем в 1240 населенных пунктах области. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

— Газовая отрасль, прежде всего, ассоциируется с безопасностью. Как организована эта работа?

— Безопасность была и остается нашим главным приоритетом. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечивают около тысячи сотрудников специализированной службы. Кроме того, круглосуточно на территории всей Ростовской области работают 66 бригад аварийно-диспетчерской службы и более 1400 специалистов.

— Компания участвует и в сохранении исторической памяти. Расскажите об этом направлении.

— Для нас это важная социальная миссия. Наши специалисты обслуживают системы газоснабжения 76 Вечных огней и Огней памяти на территории Ростовской области. Для нас это вклад в сохранение исторической памяти. Ежегодно мы проводим техобслуживание мемориалов, приводим техническое состояние горелок в порядок.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ

— Какие возможности сегодня открываются для молодежи в компании?

— Мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов и активно работаем с образовательными учреждениями региона. В рамках программы «Профессионалитет» уже несколько лет сотрудничаем с Ростовским строительным колледжем. Его выпускники работают в нашей компании. ДГТУ тоже стал кузницей кадров для нас. В рамках соглашения ежегодно к нам на практику приходят студенты, которые планируют свою будущую профессию связать с газовой отраслью. За последние три года мы приняли на первое место работы 254 выпускника. Еще 1183 студента прошли производственную практику в подразделениях компании. Для молодых специалистов действует система наставничества, которая помогает быстрее освоить профессию и построить успешную карьеру.

Сегодня уровень газификации Ростовской области составляет более 89 процентов. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

— Каким вы видите главное достижение компании за эти годы?

— Главное достижение — это люди и результат их труда. Благодаря работе нескольких поколений газовиков природный газ стал доступен миллионам жителей Ростовской области, а сегодня мы продолжаем развивать газовую инфраструктуру региона, - отметил в завершение разговора Павел Бережной.

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