«Поступки родителей стали меня ориентиром»: Под Ростовом соцкоординатор помогла вдове и детям бойца СВО пережить зиму

Для Ирины Хочкиян поддержка людей стала профессией. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Кто помогает женам и матерям погибших бойцов, когда они остаются один на один с бытовыми проблемами? Для этого в Ростовской области работает целая команда социальных координаторов. Их миссия — не просто выслушать, а решить вопрос. 14 из них — сильные женщины с большим сердцем — участвуют в конкурсе «На линии добра», которые проводит «КП — Ростов-на-Дону» вместе с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

Социальный координатор Ирина Хочкиян. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

«Думала, справлюсь ли?»

Среди них — Ирина Хочкиян из Мясниковского района, которая не понаслышке знает, с какими проблемами могут столкнуться люди и как их решить. На ее счету — помощь при десятках обращений.

Путь Ирины в качестве соцкоординатора начался с вовремя увиденного объявления о вакансии. Администрация Мясниковского района искала социального координатора для фонда «Защитники Отечества». Ирина к тому моменту уже работала в соцзащите, видела разные судьбы. Но когда предложили новую должность, сначала испугалась.

На поддержку Ирины могут рассчитывать бойцы из Мясниковского района и их семьи. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

— Думала, справлюсь ли? Здесь же все иначе, не так, как на привычной работе, — признается она. — Однако согласилась. Потому что с детства видела, как родители по первому зову бросались на помощь совершенно незнакомым людям. Без лишних слов, без ожидания благодарности. Их поступки и стали моим главным ориентиром.

Один случай запомнился дончанке особенно. В сентябре прошлого года к Ирине пришла женщина. Ее муж, участник СВО, погиб, на руках остались несовершеннолетние дети, а во дворе — 40 коз. Семья держала хозяйство, чтобы выжить. Животных нужно было кормить, но без мужской помощи справиться стало почти невозможно.

— Помогите с сеном и кормами, — попросила вдова.

Ирина много лет трудится в социальной сфере. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Ирина не стала тянуть. Она начала обзванивать фермеров, выяснять, у кого есть запасы: уже через два часа сено нашли, и социальный координатор сразу организовала доставку. А следом подключилась администрация района — обеспечила семью кормами на всю зиму. За этим стояла возможность для женщины сохранить хозяйство, обеспечить семью и не продавать все в отчаянии

— Помощь социального координатора в данном случае — это не просто слова поддержки в трудный момент, но и шаг к улучшению качества жизни тех, кто потерял близких. И я готова и дальше работать там, где буду нужна. Помощь людям стала для меня профессией.

Пример родителей сподвиг Ирину выбрать помогающую профессию. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Как проголосовать за участниц

Как проголосовать за участниц «На линии добра»? Очень просто: заходите ежедневно и отдавайте голос за одну или нескольких координаторов. Голосование завершится 12 июля. А 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону» мы опубликуем итоговые результаты. Не пропустите!

В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

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