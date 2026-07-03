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Общество3 июля 2026 12:50

«Поступки родителей стали меня ориентиром»: Под Ростовом соцкоординатор помогла вдове и детям бойца СВО пережить зиму

Социальный координатор из Ростовской области за два часа решила вопрос вдовы бойца, которая могла потерять целое поголовье коз
Татьяна ТИХОНОВА
Для Ирины Хочкиян поддержка людей стала профессией. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Для Ирины Хочкиян поддержка людей стала профессией. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Кто помогает женам и матерям погибших бойцов, когда они остаются один на один с бытовыми проблемами? Для этого в Ростовской области работает целая команда социальных координаторов. Их миссия — не просто выслушать, а решить вопрос. 14 из них — сильные женщины с большим сердцем — участвуют в конкурсе «На линии добра», которые проводит «КП — Ростов-на-Дону» вместе с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

Социальный координатор Ирина Хочкиян. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Социальный координатор Ирина Хочкиян. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

«Думала, справлюсь ли?»

Среди них — Ирина Хочкиян из Мясниковского района, которая не понаслышке знает, с какими проблемами могут столкнуться люди и как их решить. На ее счету — помощь при десятках обращений.

Путь Ирины в качестве соцкоординатора начался с вовремя увиденного объявления о вакансии. Администрация Мясниковского района искала социального координатора для фонда «Защитники Отечества». Ирина к тому моменту уже работала в соцзащите, видела разные судьбы. Но когда предложили новую должность, сначала испугалась.

На поддержку Ирины могут рассчитывать бойцы из Мясниковского района и их семьи. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

На поддержку Ирины могут рассчитывать бойцы из Мясниковского района и их семьи. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

— Думала, справлюсь ли? Здесь же все иначе, не так, как на привычной работе, — признается она. — Однако согласилась. Потому что с детства видела, как родители по первому зову бросались на помощь совершенно незнакомым людям. Без лишних слов, без ожидания благодарности. Их поступки и стали моим главным ориентиром.

Один случай запомнился дончанке особенно. В сентябре прошлого года к Ирине пришла женщина. Ее муж, участник СВО, погиб, на руках остались несовершеннолетние дети, а во дворе — 40 коз. Семья держала хозяйство, чтобы выжить. Животных нужно было кормить, но без мужской помощи справиться стало почти невозможно.

— Помогите с сеном и кормами, — попросила вдова.

Ирина много лет трудится в социальной сфере. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Ирина много лет трудится в социальной сфере. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Ирина не стала тянуть. Она начала обзванивать фермеров, выяснять, у кого есть запасы: уже через два часа сено нашли, и социальный координатор сразу организовала доставку. А следом подключилась администрация района — обеспечила семью кормами на всю зиму. За этим стояла возможность для женщины сохранить хозяйство, обеспечить семью и не продавать все в отчаянии

— Помощь социального координатора в данном случае — это не просто слова поддержки в трудный момент, но и шаг к улучшению качества жизни тех, кто потерял близких. И я готова и дальше работать там, где буду нужна. Помощь людям стала для меня профессией.

Пример родителей сподвиг Ирину выбрать помогающую профессию. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Пример родителей сподвиг Ирину выбрать помогающую профессию. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Как проголосовать за участниц

Как проголосовать за участниц «На линии добра»? Очень просто: заходите ежедневно и отдавайте голос за одну или нескольких координаторов. Голосование завершится 12 июля. А 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону» мы опубликуем итоговые результаты. Не пропустите!

В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

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