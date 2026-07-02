«Она такая сказочница: Как 12-летнюю девочку с молчаливого согласия матери шесть лет совращал отчим

Девочка говорила, что отчим измывался над ней шесть лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эта история всплыла в 2022 году. В одном из районов Ростовской области 40-летнего мужчину заподозрили в растлении 12-летней падчерицы. Однако шокировало не только это. Выяснилось, что девочка не раз рассказывала матери о случившемся, однако женщина ничего не предпринимала.

«Мать лишь отмахнулась»

Как сообщал источник, отчим мог совершать преступления в отношении девочки на протяжении долгих шести лет. Причем гражданская жена, которая практически не работала и занималась домом, фактически закрывала на это глаза. Ребенок не раз пытался обратиться к ней за поддержкой.

После того, как о случившемся стало известно, ребенка изъяли из семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Однако мать лишь отмахнулась от нее. Девочка жаловалась и бабушке. Но та лишь сказала дочери: «Твоя дочь, ты и разбирайся с ней».

По словам источника, когда обо всем стало известно, женщина пыталась оправдать свое бездействие. Говорила, что якобы была уверена: дочь все придумала.

- Она такая сказочница. Спустя время дочь брала свои слова обратно и говорила, что пошутила. Поэтому и не верила. Думала, что фантазирует.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тревогу забила подруга

В итоге к правоохранителям обратилась подруга матери. Женщина приехала в гости из другого города. Однажды школьница рассказала ей обо всем, что творит отчим. Та незамедлительно обратилась в полицию.

Мужчину задержали и отправили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.

Стало известно, что незадолго до всего случившегося, между задержанным и его сожительницей случился разлад, они даже разъехались. Однако женщина, судя по всему, надеялась восстановить отношения и периодически ездила к мужчине с ночевкой. Дочь же тем временем отчаянно не хотела, что они сходились.

В полицию обратилась подруга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На допросах мать школьницы рыдала и уверяла, будто понятия не имела о том, что происходило с ее ребенком.

Девочку изъяли из семьи. С ней стали работать профессиональные психологи.