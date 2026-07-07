«Находишься на своем месте»: Соцкоординатор из Таганрога стала помогать людям, глядя на пример родных

Анна Луцкая трудится в фонде со дня его открытия. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Каждый день эти женщины приходят на помощь тем, кто вернулся с передовой, и тем, кто потерял близких. 14 социальных координаторов участвуют в конкурсе «На линии добра», который проводят «КП – Ростов-на-Дону» и региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

И мы подробно рассказываем о каждой. Знакомьтесь - Анна Луцкая. Она выросла в семье, где помощь другим была нормой. Не понаслышке зная, как важна поддержка, дончанка выбрала профессию социального координатора. И вот уже три года помогает ветеранам СВО и их родным в Таганроге.

Правовед, менеджер, специалист МФЦ

В 2001 году Анна окончила Таганрогский политехнический колледж с дипломом правоведа. Спустя шесть лет получила высшее образование в Таганрогском пединституте по специальности «Менеджмент организации».

Каждый день Анна помогает бойцам и их родным. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

– Восемь лет я работала менеджером, затем три года специалистом в сфере гражданских отношений в МФЦ, а восемь лет назад перешла в Центр социального обслуживания, – рассказывает о своем трудовом пути конкурсантка.

Но, когда Анна узнала о создании фонда помощи участникам СВО и семьям погибших бойцов, сразу предложила свою кандидатуру. Прошла обучение в РАНХиГС и с 1 июня 2023 года работает социальным координатором в таганрогском филиале фонда «Защитники Отечества».

Семейный пример – главный ориентир

Почему Анна выбрала именно эту профессию? Потому что видела живой пример помощи людям среди своих родных.

– Я выросла в семье, где мама была милиционером, а дядя – врачом. Не понаслышке знаю, как важно оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Мои родные – пример доброты, отзывчивости и уважения к другим людям.

Каждый день Анна помогает бойцам и их родным. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Желание помогать – одна из главных причин, почему наша конкурсантка пришла в Фонд. Анна признается: она не боится сложностей, потому что с детства видела, что значит быть полезным другим.

Каждый день – новая история

Выделить какой-то один случай Анна не может. Все потому, что вся ее работа – это встречи с людьми, которым нужна помощь.

– Мы каждый день сталкиваемся с ситуациями, где оказываем поддержку. Каждому человеку стараемся уделить внимание и заботу.

В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

И главная награда – не грамоты, а слова благодарности.

– Когда слышишь «спасибо», понимаешь, что не зря выбрал эту профессию. И что находишься на своем месте, – признается Анна.

Как проголосовать за участниц

Голосование в конкурсе «На линии добра» продлится до 12 июля. Каждый день вы можете поддержать одну участницу или нескольких сразу. Имя победительницы станет известно 13 июля – результаты объявим на сайте «КП – Ростов-на-Дону».