Ирина Гелас — о кадрах, работе торговых сетей, маркировке товаров и защите прав потребителей в Ростовской области

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Вячеславовна Гелас в студии "КП-Ростов-на-Дону". Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в сфере торговли и общественного питания занято около 500 тысяч человек — это одна из самых многочисленных отраслей региона. Но проблемы все же есть: кадров не хватает, малые магазины закрываются, а фермерская продукция с трудом попадает на полки сетей.

Как решают эти проблемы, почему маленькие магазины не выдерживают конкуренции с сетевиками и когда на Дону каждый покупатель сможет проверить товар по QR-коду, «КП-Ростов-на-Дону» рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Вячеславовна Гелас.

Тренд на развитие сетевой торговли

— Каждый второй предприниматель жалуется на кадровый голод. Как департамент помогает сфере общепита и торговли находить сотрудников, когда мигрантов стало меньше, а требования к продавцам ужесточились?

— Департамент системно занимается кадровым обеспечением отрасли. В сфере торговли и общественного питания занято около 500 тысяч жителей области. Это одна из самых многочисленных отраслей в регионе. На нашем сайте есть рубрика «Кадровое обеспечение» с контактами всех профильных учебных заведений — вузов и колледжей, которые готовят товароведов, поваров, технологов. Мы заключили соглашения о взаимодействии по подготовке кадров. Работодатель может в любое время воспользоваться этим сервисом.

Также популяризируем специальности через конкурсы профессионального мастерства. К примеру, проект «Донские шефы». В нем студенты средних специальных учреждений участвуют в конкурсе, проявляют навыки, обмениваются опытом с профессионалами — высококвалифицированное жюри не только оценивает, но и учит ребят. Это не разовое мероприятие, а курсы, финалом которых становится конкурс поваров. Интерес к проекту растет, и мы будем его развивать.

Есть и инклюзивный проект «Инклюзивная кухня» — дети с особенностями здоровья помогают рестораторам на кухне. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще один важный проект «Инклюзивная кухня» — дети с особенностями здоровья помогают рестораторам на кухне. Недавно он состоялся в коллаборации с действующими рестораторами, которые выбрали себе помощников из числа участников. Мы видим, как это помогает и детям, и профессионалам. В этом направлении будем только наращивать темпы.

— По области закрываются небольшие магазины — не выдерживают конкуренции с сетями. Есть стратегия поддержать малую розницу или мы движемся к монополии?

— Никакой монополии нет. Федеральное законодательство не позволяет: если доля сети в обороте конкретного муниципалитета превышает 25%, ей запрещено развиваться на этой территории. Контроль осуществляет ФАС, мы активно с ней взаимодействуем и получаем информацию по районам, где сети достигли этого порога.

Но видим и обратную ситуацию: жители отдельных населенных пунктов жалуются, что сетевой розницы нет — они хотели бы ее видеть. Автономный магазин — это в среднем 50 квадратных метров, ассортимент ограничен, цены выше. В сетевом же покупатель может выбрать альтернативу по цене, ассортименту и качеству. Автономная розница этого предложить не может. Сетевая торговля сейчас востребована у потребителя.

В сельской местности мы упрощаем порядок доступа к торговле через нестационарные объекты — ларьки. Предприниматель может в электронном виде получить муниципальную землю и торговать условно продукцией, которой нет в сетевой рознице: уникальной кулинарией, фермерскими продуктами. Автономная розница не может конкурировать с сетями, но потребитель сегодня рад сетевой торговле из-за акционных товаров и скидочных программ. Мы развиваем все форматы: рынки, ярмарки, гипермаркеты. Потребительский рынок живет по законам спроса.

В сетевом магазине покупатель может выбрать альтернативу по цене, ассортименту и качеству. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Наведи камеру на QR-код и получи информацию о товаре

— Недавно закрывали вещевые рынки из-за санкций и нарушений. Как покупателю понять, что он не покупает контрафакт?

— Рынки обязаны соблюдать федеральные требования. При выявлении грубых нарушений суд принимает решение о приостановлении деятельности. Обеспечение услугами торговли — прерогатива местного самоуправления, а соблюдение требований — задача управляющей компании рынка.

Мы на протяжении уже почти 10 лет внедряем информационные технологии — маркировку «Честный знак» совместно с центром ЦРПТ. Любой покупатель может скачать приложение, навести камеру на QR-код на этикетке и получить полную информацию о товаре: происхождение, путь к полке. Если товар не маркируется или информация не находится, можно сообщить о нарушении в том же сервисе.

Проводим разъяснительную работу с рынками и ярмарками. Все больше категорий товаров подпадает под обязательную маркировку. Главная задача — донести до каждого потребителя, что у него есть такое право, а до производителя — это обязанность.

— Москва и Питер внедряют маркировку. Когда на Дону покупатель сможет пробить QR-код на сыре и понять, легальный ли это товар?

Все больше категорий товаров подпадает под обязательную маркировку. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Уже сегодня. Скачайте приложение «Честный знак» и проверяйте любой товар. Мы со своей стороны ведем работу с хозяйствующими субъектами: рынками, ярмарками, муниципальными образованиями. Масштаб торговли в области — 48 тысяч объектов розничной торговли, усилиями одного департамента не охватить. Поэтому работаем совместно с коллегами.

Проводим разъяснительную работу: напоминаем предпринимателям об обязанности маркировать товары. Самое главное — потребитель должен знать свои права. Мы ведем системную работу по защите прав потребителей с 2008 года. Ростовская область была первым регионом, принявшим комплексную программу, и входит в тройку лидеров России по обеспечению защиты прав потребителей.

В каждом муниципалитете есть специалист, который консультирует и помогает писать исковые заявления, если права нарушены. Многие споры решаются в рамках мировых соглашений. Комплексная работа продолжается. Функциональный сервис www.zppdon.ru, где можно оперативно получить ответ на свой вопрос. Общественные приемные по защите прав потребителей.

«А вы договор заключали?»

— В Ростовской области много фермерских продуктов. Почему на полках сетей чаще лежит импортная заморозка, а не местная тушенка или молочка?

— С этим не соглашусь. Импортной продукции стало гораздо меньше — есть ограничения, которые поставщики не выдерживают. По большинству категорий товары российского производства: хлебобулочные и крупяные изделия, овощи, фрукты, консервы, молочная продукция, колбасные изделия. Импорт остался в алкоголе и некоторых категориях, но по товарам повседневного спроса его доля минимальна, либо ее вообще нет.

Фермерская продукция не может попасть в сеть из-за объемов. Сетям нужны стабильные поставки больших партий: продукция поступает на распределительный центр, а оттуда - по магазинам. Один фермер не может обеспечить такой объем. Решением являются агроагрегаторы, которые объединяют несколько фермеров: моют, чистят, фасуют, маркируют продукцию и отгружают в сети. Это путь маленького фермера на полку. По отдельным категориям — бахчевые, консервы — фермеры могут заходить напрямую, но в основном путь лежит через агрегацию. Это направление мы развиваем совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

— Что сейчас на рынке клининга и ремонта? Будут ли стандарты для частных мастеров?

— Главное в этих услугах — понимать, к кому обращаешься. Одно дело, если это индивидуальный предприниматель, который несет ответственность. Сегодня к нам поступают обращения: «Пришли, убрали, испортили». Когда начинаешь спрашивать: «А вы договор заключали?», — ответа нет. Нужно начинать с себя. Сказать, что это носит массовый характер, нельзя — сообщество становится профессиональнее, понимает обязанности и ответственность. В условиях электронного документооборота и платежных систем это все прозрачно. Мы не видим всплеска обращений в этой сфере.

Индивидуальный предприниматель, в сфере клининга и ремонта, должен нести ответственность. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самый качественный товар

— Как развивается программа «Сделано на Дону»?

— Проект работает с 2013 года. На сегодняшний день в нем - 185 участников: предприятия-производители, общепит, туристический и гостиничный бизнес. Недавно присоединился коммерческий региональный банк. Знак «Сделано на Дону» выдается только после жесткого аудита: проверяются производственные цепочки, организация бизнеса, сертификация, технологии. Он подтверждает высокое качество продукции или услуги. Не каждый, кто хочет, его получает — задача не в количестве, а в качестве.

Участники имеют преимущества: дополнительные льготные режимы — от налогообложения до финансовых и нефинансовых мер поддержки, маркетинг. В этом году по решению губернатора им компенсируют затраты на сертификацию. Крупнейшие предприятия-флагманы вошли в проект и благодаря внешнему аудиту оптимизировали производство.

Мы проводим гастрофестивали: в прошлом году впервые провели в закрытом помещении — за три дня - более 10 тысяч посетителей. В рознице магазины визуализируют продукцию со знаком «Сделано на Дону»: ценники, баннеры, навигация. Это стимулирует продажи. Участники проекта могут вести диалог с торговыми сетями в приоритетном порядке, чтобы попасть на полку. Сети повернуты к ним лицом, понимая, что это качественно и безопасно.

Для непродовольственных товаров знак «Сделано на Дону» приравнен к знаку «Сделано в России». 35 предприятий уже получили его и через Российский экспортный центр выходят на международные рынки. Проект успешен, мы ставим новые планки и двигаемся дальше.

Эфир на 89,8 FM слушайте здесь (перейти).

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Алименты — это святое»: Как ищут должников в Ростовской области и что грозит уклонистам, рассказала судебный пристав