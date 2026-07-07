Звал меня на свидание, а убил другую: Как одноклассница маньяка из Ростовской области едва не стала его жертвой

Параллельно с Чикатило в Ростовской области орудовал его батайский двойник Фото: Ирина ЛЕНЕВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В 1986 году под Ростовом орудовал душегуб, которого прозвали Лжечикатило. Его почерк пугал — но опытные сыщики сразу поняли: это не тот, кого ловят в ходе операции «Лесополоса». Пока оперативники вычисляли второго маньяка, жительница Батайска случайно вспомнила: ее бывший одноклассник, веселый парень Костя, как-то слишком настойчиво звал ее покататься. Она отказалась. А в тот же вечер он убил другую девушку.

«Наш Костя — серийный убийца?»

— Для всех это стал шок. Наш Костя — серийный убийца? Тот самый компанейский парень, с которым мы играли в бадминтон на каникулах? — вспоминала Светлана (имя изменено — прим. ред.) в 2024 году.

Она училась с Константином Черемухиным в одном классе. В младшей школе его не было — появился позже. Симпатичный, остроумный, он нравился девочкам. После восьмого класса ушел в железнодорожный техникум.

Никто и не подозревал, что веселый парнишка из хорошей семьи станет серинйным убийцей Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Спустя годы они встретились на улице. Костя признался, что уже успел отсидеть срок за угон, но Светлана не придала значения его проблемам с законом, мол, каждый может ошибиться. Тогда он сказал, что в школе был в нее влюблен, и признался: это он подложил ей в парту пакет с конфетами. Предложил сходить в видеосалон. Она согласилась, но взяла с собой троюродную сестру. Вечер прошел обычно — Костя шутил, угощал девушек кофе.

«Это не человек, а зверь»

Следующая встреча произошла на остановке. Светлана опаздывала на зачет в ростовский вуз, автобуса все не было. Тут к ней на «Жигулях» подрулил Костя и предложил довезти. Она обрадовалась. Но по дороге он резко свернул в сторону.

— Ты куда? — возмутилась она.

— Давай погуляем, поговорим…

— Какие гуляния? Я опаздываю!

В голосе Светланы прозвучал металл, и Костя сдался. Однако вскоре он пришел к ней домой — нервный, раздраженный, назвал ковер «дешевой тряпкой». Мама Светланы выпроводила его и сказала дочери: «Это не человек, а зверь. Держись от него подальше».

Батайский маньяк признался Светлане, что в школьные годы был в нее влюблен Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«У тебя же жена в больнице!»

На празднование 70-летия Комсомола в местном клубе Костя снова позвал Светлану. Она отказалась, он сигналил под окнами, уговаривал прокатиться.

— У тебя же жена в больнице! — пристыдила она друга детства и осталась дома.

А в тот вечер маньяк убил молодую воспитательницу Оксану. Девушка отчаянно сопротивлялась — под ее ногтями нашли частицы чужой кожи.

Позже Светлана узнала: если бы согласилась на встречу, жертвой стала бы она.

Чикатило или не Чикатило?

Тела девушек находили в Батайске и окрестностях с 1986 года. Первая — 22-летняя студентка. На первый взгляд налицо был почерк Андрея Чикатило, которого тогда еще не поймали. Но опытные следователи заметили различия: на месте преступления были следы шин — Чикатило никогда не пользовался автотранспортом. И новый убийца забирал вещи жертв — дезодоранты, духи, украшения.

Тела изнасилованных и убитых девушек стали находить в Батайске и окрестностях в разгар операции "Лесополса". Фото: Ростовский областной суд

— Я сразу сказал: это другой, — вспоминал следователь Амурхан Яндиев. — Чикатило орудовал под Шахтами, Красным Сулином, Новошахтинском. А Батайск — в стороне от его интересов. И характер ранений у жертв иной.

Психиатр Александр Бухановский подтвердил: второй маньяк — обычный советский гражданин, с работой и семьей.

Выдали шапка и чехлы

Дальше жертвами Лжечикатило стали 15-летняя студентка училища, дочь отца-инвалида, и десятилетняя школьница. А затем — воспитательница Оксана, убитая в день 70-летия Комсомола.

Улики привели к механику автобазы Константину Черемухину. В его «Жигулях» первой модели — чехлы из овечьей шерсти, багажник обновлен красной краской, а сам он носил шапку из кроличьего меха. Все совпало с частицами, найденными на телах. К тому же очевидцы видели, как девушки незадолго до исчезновения садились в его машину.

Улица Клары Цеткин в Батайске, где в одном из домов жил Константин Черемухин. Его жена продала имущество и уехала. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Не понимаю, чего ему не хватало»

Светлана узнала о страшной правде сначала от знакомых, а потом из новостей. Вместе с одноклассниками они обсуждали случившееся. Она хотела прийти в суд, посмотреть Косте в глаза, но заседание провели в закрытом порядке.

— До сих пор не понимаю, чего ему не хватало. Родители в нем души не чаяли, была работа, машина, красавица жена, дети…

По одной из версий, Черемухин возненавидел женщин из-за тайны рождения: он случайно узнал, что его отец бесплоден и не может быть биологическим родителем. Тогда он якобы позволил супруге зачать ребенка от другого мужчины и воспитывал мальчика в любви.

Ростовский облсуд приговорил Черемухина к расстрелу. В ноябре 1993 года приговор привели в исполнение.

В одном вагоне с маньяком

Светлана признается: после того случая она стала осторожной и недоверчивой. И добавляет, что встречала не только Лжечикатило.

— Работала в газете Новочеркасского электровозостроительного завода, ездила на электричке. Когда в новостях показали фото Чикатило, я вспомнила: этот бледный человек в очках часто стоял на той же платформе в Ростове. Мы ездили в одном вагоне...

Эти события навсегда изменили ее отношение к людям. Но главное, что она вынесла из той истории: иногда отказ даже на самую убедительную просьбу может спасти жизнь.

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