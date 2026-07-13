Дома - подкаблучник, на улице - монстр: Как тихий семьянин из Ростова стал серийным убийцей, помечая жертв укусами

В 1984 году Ростов потрясла серия страшных преступлений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 1984 году Ростов потрясла серия страшных преступлений. Неизвестный маньяк нападал на одиноких прохожих, избивал их и... кусал. Долгое время следователи шли по ложному следу, выбивая признания из абсолютно невиновных людей. Но правда шокировала всех: убийцей оказался тот, на кого могли подумать в последнюю очередь. В программе «Следствие вели...» с Леонидом Каневским рассказали, как велось это шокирующее дело.

Пугающая находка между гаражами

Однажды утром местная жительница спешила по делам, но внезапно остановилась: в кустах она заметила человеческие ноги. Между гаражами лежала растерзанная 20-летняя медсестра Женя (все имена изменены, — прим. ред.).

Рядом с телом сыщики нашли странное орудие убийства — верхнюю перекладину от детских качелей весом 25 килограммов. Чтобы просто поднять такую металлическую трубу, нужна огромная физическая сила.

Но больше всего криминалистов шокировало другое. На теле молодой медсестры насчитали 72 ранения, а на коже отчетливо виднелся глубокий след от человеческих зубов.

«Я все придумала!»

Служебный пес быстро взял след и привел милицию к соседней пятиэтажке. Подозрение пало на квартиру, где жила дворник Валентина и ее молодой квартирант Петр.

Следователь вызвал их на допрос. Ему нужны были результаты любой ценой. Сначала пенсионерка, а затем и запутавшийся Петр написали друг на друга признания. Вскоре в деле появился третий подозреваемый — родной сын дворника.

Весь этот абсурд прервался лишь тогда, когда Валентина попыталась свести счеты с жизнью прямо в камере. В больнице женщина не выдержала и рассказала правду.

- После задержания со мной разговаривал сотрудник милиции. Угрожал посадить меня и убеждал дать показания на моего квартиранта, — призналась Валентина. — Я все придумала! А теперь ваш следователь взялся за моего сына и сказал, что подведет его под расстрел.

Служебный пес быстро взял след и привел милицию к соседней пятиэтажке. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Милиционера отстранили от работы, а всех троих отпустили на свободу. Более того, экспертиза слепков челюсти Петра и сына пенсионерки окончательно развалила версию следствия. Следы зубов на теле Жени не принадлежали никому из них. А значит, настоящий убийца все еще был на свободе.

Нашли тело в детском саду

Пока сыщики тратили время на ложные версии, маньяк напал снова. Вечером ростовчанка Татьяна возвращалась домой. Незнакомец окликнул ее, сильно ударил по голове и впился зубами в шею.

Очнувшись в кустах, женщина поняла, что силой не спастись, и пошла на хитрость.

- Зачем же здесь? Пойдем лучше ко мне домой, — тихо предложила раненая.

План сработал. Нападавший пошел за ней, но сбежал, когда увидел в квартире мать Татьяны. Эксперты зафиксировали свежий укус: орудовал тот же зверь.

А вскоре пропала еще одна местная жительница — Оксана. Больной отец искал ее всю ночь, пока не забрел на территорию детского сада. На бортике песочницы лежало тело дочери с следами укусов. Места расправы над Женей и Оксаной находились совсем рядом.

Покусал и мужчину

Развязка наступила неожиданно. После смены на заводе три рабочих устроили застолье со спиртным. Вспыхнула ссора. Утром случайный прохожий нашел чужое портмоне, а пройдя дальше — забитое тело мужчины со следами укусов.

На бортике песочницы лежало тело дочери с следами укусов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Сыщики быстро вышли на собутыльников погибшего. Один из них на первом же допросе сломался. Оказалось, они вдвоем забили товарища, а третий заводчанин Аркадий забрал его кошелек.

- Он убил ту женщину в детском саду! — в ужасе выпалил коллега, сдавая напарника. — Мы шли с работы, захотел познакомиться с красивой прохожей. Потащил ее на территорию садика, а меня послал за шампанским. Я вернулся, а он ее уже душит.

Гордился своим садизмом

Не судим, примерный семьянин. Откуда столько жестокости?

Брать маньяка в квартире было опасно. Опергруппа устроила засаду на улице. Аркадий вышел из подъезда крайне напряженным, приметил симпатичную прохожую и пошел за ней навстречу новой крови. В этот момент его жестко скрутили.

На допросе убийца делал удивленное лицо, но, услышав показания коллеги, резко сник. Следователи хитро предложили ему показать место пьяной драки. И тут садиста прорвало. Он начал в деталях хвастаться зверствами, считая их настоящим подвигом. Сам отвел оперативников к гаражам, где убил Женю, и с улыбкой рассказал про Оксану.

Татьяна возвращалась домой, когда на нее напал маньяк. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Психологическая экспертиза показала страшную картину: Аркадий люто ненавидел женщин. Властная мать сурово наказывала его за любые пустяки. Такую же высокомерную женщину он выбрал себе в жены. Дома он был тихим подкаблучником, а на улице превращался в монстра.

Три смертных приговора и отмена расстрела

Вскоре Бейсов понял, что наговорил на верный расстрел, и пошел в отказ. Но криминалисты провели сложнейшую экспертизу и железобетонно доказали: укусы на телах оставил именно он.

В 1987 году состоялся первый суд. Садиста приговорили к высшей мере. Тот завалил инстанции жалобами, требуя пересмотра. Второй, а затем и третий суды непреклонно подтверждали смертный приговор.

Казалось, в этом жутком деле поставлена жирная точка. Но времена стремительно менялись. К началу девяностых годов порядки стали мягче. Заключенного официально помиловали, заменив расстрел на пожизненное лишение свободы.

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Следователь вызвал Валентину и Петра на допрос. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

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