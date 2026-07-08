«Я хочу попасть в рай с тобой»: Как грек с первого взгляда влюбился в ростовчанку и спустя несколько месяцев женился

Екатерина и Евристенис поженились и обвенчались в Греции. Фото: из архива героя публикации.

Евристенис Цолакидис приехал из Греции в Ростов-на-Дону в октябре, чтобы обучать византийскому пению хор Благовещенского греческого храма.

- Настоятель предупредил меня, что в Ростове очень красивые девушки. И с отношениями спешить не стоит, чтобы не отвлекаться от дела. Я заверил его, что настроен только на работу! Но... вскоре нарушил обещание: во вторник приехал, а в воскресенье увидел Екатерину, - с улыбкой признается житель Греции.

Накануне Дня любви, семьи и верности «КП-Ростов-на-Дону» пообщалась с молодоженами.

Для греков венчание важнее росписи в ЗАГСе. Фото: из архива героя публикации..

Мечтала петь в церковном хоре

Екатерина выросла в православной семье, ходила в воскресную школу и всегда хотела петь в церковном хоре. Однако решилась осуществить детскую мечту лишь в 25 лет.

- Впервые я услышала византийское пение в Московской области - в Николо-Угрешском монастыре. Сразу же его полюбила: греческий монах пел так красиво и молитвенно! - рассказала ростовчанка.

Когда девушка увидела объявление о наборе в школу церковного византийского пения, то без колебаний записалась на прослушивание. Хотя в то время была дипломированным дизайнером и получала вторую профессию - психолога. Группа в школе собралась пестрая: профессионалы, любители и просто любопытные. Но заниматься пришлось серьезно, в частности, учиться читать и петь на греческом и церковно-славянском языках.

- Вскоре мы узнали радостную новость: к нам приедет преподаватель из Греции, который давно мечтал создать хор в России.

Евристенис Цолакидис получил диплом по византийскому пению Александрупольской консерватории, а после этого учился на реставратора памятников церковного искусства в Санкт-Петербурге. В Ростов приехал по приглашению настоятеля Благовещенского греческого храма - отца Григория.

«Только взглянул и сразу влюбился»

Евристенис впервые увидел Екатерину во время воскресной службы.

- Только взглянул на ее лицо и сразу влюбился, - признается грек.

Ростовчанка же даже не обратила на него внимания.

- Я не знала, что это и есть наш долгожданный учитель. Ожидала, что это будет седовласый старец с длинной бородой, а не молодой мужчина в деловом костюме.

Евристенис Цолакидис приехал в Ростов из Греции, чтобы преподавать византийское пение. Фото: из архива героя публикации.

Обращались друг к другу на «вы»

- После службы Екатерина пропала на неделю. Я стал расспрашивать о ней регента хора и батюшку, - вспоминает преподаватель. - Очень обрадовался, когда она появилась на уроке. Но я думал, что ей лет двадцать, а мне был 31 год. Переживал, что ее отпугнет большая разница в возрасте.

На самом деле Екатерине - 30-ть, но как и многие ростовчанки она прекрасно выглядит. А вот в Греции женщины следят за собой не так тщательно: возможно потому что их меньше, чем мужчин и вниманием они не обделены.

Екатерина видела, что Евристенис проявляет к ней симпатию, но поначалу воспринимала его исключительно, как наставника.

- Мы долгое время обращались друг к другу на «вы». Евристениса это удивляло: в это считается очень официальном стилем, там все общаются, в основном, на «ты».

«Первой обняла моя мама»

Преподаватель и ученица много времени проводили вместе: мужчина радовался, что ростовчанке интересна греческая культура и музыка. В свою очередь Екатерина, будучи потомственной казачкой, знакомила грека с донскими традициями.

- Показывала Евристенису красивые места в городе, мы вместе ездили в Новочеркасск и станицу Старочеркасскую.

- Я все больше убеждался, что Катерина - мой человек. У нас было много общего: жизненные ценности, религия, любовь к музыке и византийскому пению.

- Отношения развивались стремительно, но при этом — целомудренно. Первой Евристениса обняла моя мама, а не я, - смеется Екатерина.

Житель Греции с удовольствием побывал в станице Старочеркасской. Фото: из архива героя публикации.

«Как вы хотите пожениться?»

Евристенис решил познакомить Екатерину со своими родителями. Он помог ей получить визу и вместе они отправились в город Кавала. Семья грека встретила ростовчанку с тортом, на котором по-русски было написано кремом: «Добро пожаловать, Катерина!». Это очень ее тронуло.

- В Греции к тебе изначально относятся, как к лучшему другу. Тебе выдают кредит доверия, а уж оправдаешь ли ты его — зависит от тебя. Я растерялась, когда в первый же день за ужином родные стали спрашивать: как мы хотим пожениться!

В течение нескольких месяцев ростовчанка знакомилась с друзьями и родными Евристениса, ходила в местный храм на богослужения.

- Мы узнали, что Евристенису проще заключить брак на Родине, чем в России — так будет меньше бюрократических проволочек.

Заручившись поддержкой родителей, Екатерина согласилась.

«Давай попробуем»

До отъезда оставалась неделя — пожениться за этот срок казалось нереально.

- Давай попробуем, а там — как Бог благословит, - предложил Евристенис.

И каким-то чудесным образом влюбленным удалось собрать нужные документы, разместить объявление о предстоящем событии в газету — в Греции так принято - и подать заявление в мэрию.

- Все вокруг говорили, что нам невероятно повезло.

Семья Евристениса встретила ростовчанку тортиком. Фото: из архива героя публикации.

Главное - не «штамп в паспорте»

В Ростов Евристенис и Екатерина вернулись уже супругами. Однако для греков главное не «штамп в паспорте», а венчание. В мае семейная пара снова поехала в Грецию, венчалась в маленьком старинном храме, а потом устроила торжество для родных.

- Мы накрыли праздничный стол в гостинице и пригласили 25-30 человек, чем очень всех удивили - на греческие свадьбы принято собирать 200-300 гостей. Даже тех, кого ты видел последний раз 10 лет назад! Но мы объяснили, что так сможем уделить больше внимания каждому и всех вкусно накормить. Но когда мы уехали, родители устроили праздник еще для 70 человек, а мы общались со всеми по видеосвязи.

В Донской столице супруги сняли квартиру недалеко от храма.

- Ростовчане оказались близки мне по духу — такие же гостеприимные, дружелюбные, да и русская еда мне нравится. Борщ, например, очень вкусный, - с улыбкой говорит Евристенис.

А если в отношениях и возникают сложности из-за разного менталитета, то преодолеть их легко помогает вера.

- Цель любого христианина — попасть в рай. Я сказал Екатерине: я хочу отправиться в рай с тобой.

Родители Евристениса тепло приняли его русскую невесту. Фото: из архива героя публикации.

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