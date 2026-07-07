Стоматолог года Екатерина Фалий: «Я всегда думаю о долгосрочной пользе и отдаленных последствиях протезирования»

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В рамках рубрики «Стоматолог года» читатели знакомятся с интересными рассказами участников нашего проекта. Врачи открыто говорят о непростых сторонах работы и своем вдохновении, передают коллегам важный опыт и делятся профессиональным видением медицины.

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Фалий Екатерина Павловна – врач стоматолог–ортопед клиники «Зубы за один день». Специализируется на восстановлении целостности и функциональности зубочелюстной системы с помощью протезирования all-on-4/6, помогает улучшать эстетику улыбки, решает проблемы с износом старых протезов, разрушенными зубами и полным отсутствием зубов.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Почему Вы стали врачом и выбрали стоматологию?

Я - стоматолог-ортопед в третьем поколении. Поэтому вопрос о выборе профессии передо мной никогда не стоял.

Чему вас научила ваша профессия как человека?

Таких навыков много: объяснять сложное простыми словами, постоянно учиться, управлять временем и ресурсами, быть внимательной к деталям, соблюдать этику и личные границы, работать в команде, взвешивать риски, опираться на доказательную медицину, выбирать оптимальную тактику лечения, ставить себя на место пациента и понимать его боль и потребности.

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Какое личное качество помогло вам выжить в профессии?

Не могу сказать, что качество одно, скорее это совокупность стрессоустойчивости, эмпатии, терпения, внутренней дисциплины и тяги к постоянному обучению.

Как изменилась стоматология за последние годы – глазами практика?

Стоматология сейчас - одна из самых быстроразвивающихся отраслей! Все больше людей понимают, что не нужно мучиться и ходить без зубов во время приживления имплантатов. Сроки изготовления конструкций сократились за счет цифровизации процессов. Все чаще применяются методы для сохранения как можно больше здоровых тканей зуба. Разрабатываются материалы, которые сочетают прочность, эстетику и биосовместимость. Лечение все чаще проводят с учетом индивидуальных особенностей пациента.

С какими страхами пациентов вы сталкиваетесь чаще всего?

Безусловно, это страх медицинского вмешательства и боли. Чтобы помочь пациенту преодолеть страх, опытные кураторы лечения всегда рядом, а хирурги применяют самые безболезненные методы инъекций.

Какой совет пациенты чаще всего игнорируют?

Избегать точечного давления на протез: раскусывать кости, орехи, суджук и т.д.

Что для вас является индикатором качественно проведенного лечения спустя несколько лет?

Если на регулярных осмотрах никаких нареканий у пациента не возникает, и состояние имплантатов, кости, конструкции в норме.

Какой профессиональный компромисс вы допускаете в работе, а какой — нет?

Допускаю компромисс между хирургом и ортопедом на стадии обсуждения плана. Если хирург укажет, что такое положение имплантата лучше, то я ортопедически подстроюсь под него.

Не допускаю компромиссов в планах лечения, где вижу, что оно не принесет долгосрочной пользы. Необходимо думать об отдаленных последствиях протезирования.

Какую благодарность вы запомнили на всю жизнь?

Каждые теплые слова благодарности греют мне душу, но больше всего мне запомнился подарок от пациентки за протезирование all-on-6.Это подставка для зубных щеток в виде улыбающегося зуба. Каждое утро и на ночь напоминает, как важна моя профессия.

Что приносит наибольшее удовольствие помимо работы?

Помимо работы я люблю читать книги, гулять на свежем воздухе и пить вкусный кофе.

Как к Вам записаться на прием?

Личный визит: г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, д. 11

Записаться на прием можно по номеру: 8-800-600-37-20

Через сайт: zubyza1den.com

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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