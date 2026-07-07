Гинекологическое отделение в МЦ «Семья»: забота о женском здоровье на каждом этапе

Фото: предоставлено МЦ «Семья»

Многие женщины идут к гинекологу только тогда, когда что-то уже заметно беспокоит. Сбой цикла кажется временным, дискомфорт после родов — нормой, неприятные ощущения в интимной зоне — темой, о которой неудобно говорить. А плановый осмотр легко отложить: сейчас нет времени, потом запишусь, пока вроде ничего серьезного.

Но в гинекологии часть изменений может долго не давать о себе знать. Иногда проблему проще заметить на профилактическом приеме, чем потом разбираться с жалобами, которые накапливались месяцами. Если симптомы повторяются, сочетаются между собой или мешают обычной жизни, разового совета часто бывает недостаточно. Нужна поэтапная диагностика и понятный план действий.

Именно поэтому многие пациентки выбирают профильное гинекологическое отделение , где можно спокойно обсудить жалобы, пройти обследование и получить индивидуальную тактику. В медицинском центре «Семья» женщинам помогают с разными вопросами: от плановых осмотров и диагностики до малоинвазивных операций и процедур, связанных с интимным здоровьем.

КОГДА СТОИТ ЗАПИСАТЬСЯ К ГИНЕКОЛОГУ

Фото: предоставлено МЦ «Семья»

Плановый визит нужен, даже если ничего не болит. На приеме врач может оценить состояние шейки матки, эндометрия и яичников, обсудить контрацепцию, подготовку к беременности, восстановление после родов или возрастные изменения. Такой осмотр помогает не откладывать важные вопросы до момента, когда они начинают мешать.

Записаться стоит и при конкретных жалобах: сбоях цикла, кровянистых выделениях между менструациями, тянущих болях внизу живота, дискомфорте во время близости, сухости, ощущении, что после родов «что-то изменилось». Похожие симптомы могут быть связаны с разными причинами, поэтому лучше не заниматься самодиагностикой, а пройти осмотр и обследование.

Отдельная тема — эстетика и комфорт интимной зоны. Форма или размер малых половых губ, натирание при ходьбе или спорте, дискомфорт при ношении белья, снижение тонуса тканей или чувствительности — об этом редко говорят вслух. Но для врача это обычная часть работы, которую можно обсудить спокойно и без стеснения.

ЧТО ДАЕТ КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА

Фото: предоставлено МЦ «Семья»

В гинекологии важно не гадать, а понять причину жалоб. Поэтому прием начинается с беседы и осмотра: врач уточняет цикл, перенесенные заболевания, роды, операции, жалобы, планы на беременность и общее самочувствие. По показаниям могут понадобиться УЗИ органов малого таза, лабораторные анализы, кольпоскопия, оценка состояния шейки матки и эндометрия.

Если есть подозрение на изменения внутри матки, врач может рекомендовать гистероскопию. Этот метод позволяет осмотреть полость матки изнутри и уточнить характер изменений, которые не всегда можно оценить только по жалобам или стандартному осмотру.

При необходимости может проводиться гистерорезектоскопия — лечебно-диагностическое вмешательство, которое применяют по показаниям. Например, когда нужно не только осмотреть полость матки, но и решить вопрос о коррекции выявленных изменений. О таком вмешательстве говорят только после очной консультации и обследования.

По итогам пациентка получает не просто набор заключений, а понятный маршрут: наблюдение, лечение, дополнительная диагностика или операция, если она действительно необходима. Дальше врач объясняет, что делать именно в этой ситуации и почему выбран такой план.

КАКИЕ ВОПРОСЫ ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ ОТДЕЛЕНИЕ

Фото: предоставлено МЦ «Семья»

В гинекологическое отделение обращаются не только с жалобами, но и с вопросами, которые женщина может долго откладывать. Например, если после родов или с возрастом появился дискомфорт, изменилась чувствительность, появилась сухость или стало некомфортно во время близости. Такие темы часто кажутся слишком личными, но их можно спокойно обсудить на приеме.

Если женщину беспокоит форма или размер малых половых губ, натирание, неприятные ощущения при ходьбе, спорте, ношении белья или интимной близости, может обсуждаться лабиопластика. Решение об операции принимается не сразу: сначала врач оценивает анатомические особенности, жалобы, ожидания пациентки и объясняет, какие варианты возможны.

При сухости, снижении тонуса тканей и изменениях после родов врач может рассмотреть методы интимного восстановления. В зависимости от ситуации это может быть лазерное омоложение, контурная пластика или PRP-терапия. Такие процедуры подбирают только после осмотра: важно понять, с чем связаны жалобы и что действительно подойдет в этой ситуации.

Отдельное направление — диагностика заболеваний шейки матки, эндометрия, матки и придатков. Если на осмотре, УЗИ или по результатам анализов врач видит изменения, пациентке объясняют, какие обследования нужны дальше и какой тактики стоит придерживаться. В одних случаях достаточно наблюдения, в других может потребоваться лечение или малоинвазивное вмешательство по показаниям.

ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Фото: предоставлено МЦ «Семья»

Архипов Виталий Павлович — гинеколог, гинеколог-хирург, гинеколог-онколог, врач высшей категории.

Стаж работы — 32 года. В практике врача — плановые осмотры, диагностика гинекологических заболеваний, хирургическая гинекология и онкогинекологические вопросы. Такой опыт помогает ему разобраться в ситуации и выстроить понятный план действий даже при сложных или деликатных жалобах.

Для ветеранов боевых действий, участников СВО, а также их семей (жен и детей) в медицинском центре действуют специальные льготные условия - скидка 10% на все услуги лечения.

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Медицинский центр «Семья»

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