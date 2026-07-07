На Дону запустили спецпакет финподдержки для малых технологических компаний

На Дону запустили «Технологический» микрозаем для инноваторов. Фото: Фото донского центра «Мой бизнес»

В Ростовской области для малых технологических компаний заработал специальный механизм финансовой поддержки. Новый пакет инструментов запущен на площадке донского центра «Мой бизнес» по поручению губернатора региона и ориентирован на предприятия, уже состоящие в едином реестре малых технологических компаний (МТК).

Доступные финансовые инструменты

В основе программы лежит комплексное предложение, объединяющее несколько направлений помощи. Так, через Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства субъекты МТК могут привлечь льготный микрозаем «Технологический». Его сумма достигает пяти миллионов рублей, а диапазон годовых ставок составляет от 3% до 12%. Это позволяет бизнесу гибко подбирать условия под конкретный этап развития проекта.

Параллельно «РЛК РО» запустила специализированный лизинговый продукт. С его помощью компании получают оборудование на сумму от 300 тысяч до 15 миллионов рублей. Если техника произведена в России, ставка удорожания стартует от 3% годовых, если за рубежом — от 4%. Тем самым создается дополнительный стимул делать выбор в пользу отечественных средств производства.

Кроме того, Гарантийный фонд Ростовской области предоставляет поручительство на сумму до 10 миллионов рублей, что упрощает получение заемного финансирования для тех предпринимателей, у которых не всегда хватает собственного обеспечения.

Весь этот контур поддержки реализуется при содействии регионального минэкономразвития в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство», который входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Зачем нужен реестр и налоговые стимулы

Создание комфортных условий для инновационного бизнеса — одна из приоритетных задач, обозначенных руководством страны. Первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев, комментируя запуск программы, отметил:

— Президентом России поставлена задача — в несколько раз нарастить выручку малых технологических компаний к 2030 году. Для поддержки инновационного бизнеса государством создан Единый реестр малых технологических компаний, который упрощает доступ к госпомощи, в том числе и к региональным мерам поддержки.

Он также добавил, что для МТК, работающих в сферах IT, фармацевтики и биотехнологий, с начала 2026 года действует пониженный налог на прибыль — 10% вместо стандартных 17%. Помимо этого, статус участника реестра служит своеобразным знаком качества в глазах инвесторов и крупных заказчиков, свидетельствуя о высоком уровне компании и её потенциале.

Кто может войти в число МТК

На сегодняшний день в Ростовской области в единый реестр уже включены 130 предприятий. Попасть в него способны организации, обладающие научно-технической базой и инновационной составляющей. Ключевые критерии отбора довольно четкие: годовая выручка не должна превышать четырех миллиардов рублей, а основной вид деятельности обязан соответствовать специальному перечню кодов ОКВЭД.

Таким образом, донской бизнес, ориентированный на технологии и инновации, теперь располагает не только налоговыми преференциями, но и реальными финансовыми рычагами для масштабирования. Получить консультацию по всем аспектам новой программы можно в центре «Мой бизнес»: по телефону 8 (804) 333-32-31, через онлайн-чат на сайте mbrostov.ru, а также в официальных аккаунтах центра в соцсетях и мессенджерах.