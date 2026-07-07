Как ростовчанка стала тещей своего брата, а потом чуть не убила его

В Ростовской области женщина разрешила дочке и зятю пожить у нее, а потом пошла на преступление. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в суде пришлось разбираться в непростых взаимоотношениях между родственниками. Наталью обвинили в нападении на зятя, который, по совместительству, являлся ее же двоюродным братом. Как потом расскажет обвиняемая в зале суда, у нее были непростые взаимоотношения с родственниками.

Заменила биологическую мать

Еще в молодости женщина удочерила девочку, заменив ей биологическую мать. Тайны Наталья из этого не делала. Время шло, малышка выросла и стала привлекательной женщиной. Так вышло, что между нею и Григорием — двоюродным братом Натальи — вспыхнули чувства. В итоге влюбленные поженились, а вскоре у них родился сын.

Первое время они жили в съемной квартире, но денег катастрофически не хватало. Тогда Наталья предложила им переехать к ней, тем более площадь позволяла: в двухэтажном частном доме места хватало всем.

Родителям не нравилось, как бабушка воспитывает внука. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Казалось бы, идеальная семейная схема — и с внуком есть, кому помочь, и деньги экономятся. Но вышло все не так, как предполагали.

Со слов Григория, теща часто придиралась к внуку. Родители считали, что бабушкины методы воспитания устарели. А Наталью раздражало, когда зять брал ее автомобиль. Именно конфликт из-за машины и стал последней каплей.

В тот день мужчине нужно было съездить по делам.

— Он хотел опять взять мою машину, — расскажет потом в суде пенсионерка.

«Не нравится - убирайтесь из моего дома!»

Наталья встала в позу, заявив, что не разрешает пользоваться ее авто.

— А если вам что-то не нравится, то убирайтесь из моего дома! — сказала она.

Дальше, по словам Григория, теща взяла нож. Его супруга попыталась защитить мужчину и кинулась со сковородкой на приемную мать. Маневр дочери не помог, Наталья ранила родственника.

После этого жена пострадавшего вызвала скорую помощь и полицию. К счастью, врачи вовремя успели прооперировать пациента, сохранив тем самым его жизнь.

В отношении напавшей возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В отношении напавшей возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В суде ее вину признали и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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