Как ростовчанка стала тещей своего брата, а потом чуть не убила его

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области в суде пришлось разбираться в непростых взаимоотношениях между родственниками. Наталью обвинили в нападении на зятя, который, по совместительству, являлся ее же двоюродным братом. Как потом расскажет обвиняемая в зале суда, у нее были непростые взаимоотношения с родственниками.
Еще в молодости женщина удочерила девочку, заменив ей биологическую мать. Тайны Наталья из этого не делала. Время шло, малышка выросла и стала привлекательной женщиной. Так вышло, что между нею и Григорием — двоюродным братом Натальи — вспыхнули чувства. В итоге влюбленные поженились, а вскоре у них родился сын.
Первое время они жили в съемной квартире, но денег катастрофически не хватало. Тогда Наталья предложила им переехать к ней, тем более площадь позволяла: в двухэтажном частном доме места хватало всем.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Казалось бы, идеальная семейная схема — и с внуком есть, кому помочь, и деньги экономятся. Но вышло все не так, как предполагали.
Со слов Григория, теща часто придиралась к внуку. Родители считали, что бабушкины методы воспитания устарели. А Наталью раздражало, когда зять брал ее автомобиль. Именно конфликт из-за машины и стал последней каплей.
В тот день мужчине нужно было съездить по делам.
— Он хотел опять взять мою машину, — расскажет потом в суде пенсионерка.
Наталья встала в позу, заявив, что не разрешает пользоваться ее авто.
— А если вам что-то не нравится, то убирайтесь из моего дома! — сказала она.
Дальше, по словам Григория, теща взяла нож. Его супруга попыталась защитить мужчину и кинулась со сковородкой на приемную мать. Маневр дочери не помог, Наталья ранила родственника.
После этого жена пострадавшего вызвала скорую помощь и полицию. К счастью, врачи вовремя успели прооперировать пациента, сохранив тем самым его жизнь.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В отношении напавшей возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В суде ее вину признали и приговорили к трем годам лишения свободы условно.
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