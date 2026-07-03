«Неожиданно повела обратно в дом»: Как служебная собака помогла раскрыть загадочное двойное убийство

Фото: из архива героя публикации.
В июне в России отметили День кинолога. В 2025 году «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, как живут и работают служебные собаки, а также о том, как они раскрывают преступления.
В кинологическом центре МВД Ростовской области несут службу свыше семидесяти четвероногих сотрудников. За плечами каждой собаки — десятки раскрытых дел.
Так, в одной из деревень преступник разбил стекло в доме пенсионера, проник внутрь и похитил мобильный аппарат вместе с банкой тушенки. Для пожилого человека телефон был единственным средством связи с внешним миром, поэтому он умолял полицию отыскать пропажу. К розыску привлекли служебную овчарку, которая привела сыщиков к соседнему дому и носом ткнулась в руку спящего мальчика из неблагополучной семьи. Все украденное удалось изъять и вернуть хозяину, — рассказывала кинолог, старший лейтенант МВД Екатерина Короткина.
Фото: из архива героя публикации.
В другом населенном пункте пес помог распутать дело о гибели двух человек. Оперативники обнаружили в жилище тела мужчины и женщины, однако признаки внешнего проникновения отсутствовали. Собака, взяв след, сначала выбежала из дома, но почти сразу внезапно развернулась и повела полицейских обратно в здание. На втором этаже они наткнулись на тело еще одного человека. Оказалось, что убийца спрятался в доме и свел счеты с жизнью.
А в одном из районов региона служебные собаки помогли выйти на тайник со взрывчаткой. Террорист готовил теракт, однако оперативники ФСБ быстро его вычислили. Тайник нашли служебные собаки.
Екатерина стала кинологом случайно, благодаря стечению обстоятельств. Сначала она работала по первому образованию - моряков. Но потом пошла учиться на юриста. Позже ей рассказали, что в местном кинологическом центре есть вакансии - девушка тут же откликнулась, она всегда любила собак.
Своих служебных подопечных ростовчанка порой забирает даже к себе домой. За каждым инструктором в центре закреплено несколько животных. У Екатерины их трое: ротвейлер по кличке Дизель Лексус Дон Сити, а также две овчарки — немецкая Майер и бельгийская Кинг. Как поясняет Екатерина, имя для собаки выбирают с оглядкой на родословную, название питомника и данные о помете.
Фото: из архива героя публикации.
Служба кинолога — это постоянное взаимодействие с подопечными: четвероногих нужно помыть, причесать, поиграть, приласкать. Утро сотрудника начинается с обязательного осмотра — важно убедиться, что все здоровы. По словам Екатерины, псы неизменно приветствуют ее с огромным воодушевлением, вне зависимости от ее настроения. После утреннего инструктажа следуют гигиенические процедуры, прогулка, а затем — выезды на оперативные мероприятия либо тренировочные занятия. Причем подход к каждому животному индивидуален.
В рядах полиции чаще всего задействуют немецких овчарок, с которыми могут работать даже неопытные сотрудники.
- Ни овчарка не навредит новичку, ни новичок овчарке, - объясняет Екатерина.
Бельгийские овчарки отличаются более высокой выносливостью, однако у них своенравный и сложный характер. А вот лабрадоры, по мнению специалистов, вне конкуренции в деле поиска взрывчатых веществ.
Фото: из архива героя публикации.
Ростов-на-Дону — город-миллионник и испытание для служебных собак: шум, запахи, толпы. Но четвероногих учат ни на что не отвлекаться.
Учебно-тренировочные мероприятия проводятся каждые две недели — в городских парках, на оживленных магистралях и главных площадях. Периодически организуются и сборы межрегионального уровня, к примеру, в Адыгее, где питомцы, привыкшие к плоским городским маршрутам, осваивают навыки работы в горной местности. Для специалистов и их подопечных это ценный совместный опыт, расширяющий профессиональный кругозор.
Фото: из архива героя публикации.
Служба у полицейских собак завершается по достижении восьми лет, хотя нередко срок продлевают, если животное бодро, энергично и успешно справляется с возложенными задачами.
Настоящий кинолог никогда не оставляет напарника, когда его служба заканчивается. Как правило, сотрудники забирают «пенсионеров» к себе домой. Если же такой возможности нет, они подыскивают товарищам надежных хозяев и продолжают отслеживать их судьбу, поддерживают связь. Каждый вышедший на покой пес окружен вниманием и заботой.