«Неожиданно повела обратно в дом»: Как служебная собака помогла раскрыть загадочное двойное убийство

Екатерина стала кинологом, потому что с детства любила собак Фото: из архива героя публикации.

В июне в России отметили День кинолога. В 2025 году «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, как живут и работают служебные собаки, а также о том, как они раскрывают преступления.

Похищенные консервы

В кинологическом центре МВД Ростовской области несут службу свыше семидесяти четвероногих сотрудников. За плечами каждой собаки — десятки раскрытых дел.

Так, в одной из деревень преступник разбил стекло в доме пенсионера, проник внутрь и похитил мобильный аппарат вместе с банкой тушенки. Для пожилого человека телефон был единственным средством связи с внешним миром, поэтому он умолял полицию отыскать пропажу. К розыску привлекли служебную овчарку, которая привела сыщиков к соседнему дому и носом ткнулась в руку спящего мальчика из неблагополучной семьи. Все украденное удалось изъять и вернуть хозяину, — рассказывала кинолог, старший лейтенант МВД Екатерина Короткина.

Кинолога и собаку свзяывает не только служба, но и дружба Фото: из архива героя публикации.

В другом населенном пункте пес помог распутать дело о гибели двух человек. Оперативники обнаружили в жилище тела мужчины и женщины, однако признаки внешнего проникновения отсутствовали. Собака, взяв след, сначала выбежала из дома, но почти сразу внезапно развернулась и повела полицейских обратно в здание. На втором этаже они наткнулись на тело еще одного человека. Оказалось, что убийца спрятался в доме и свел счеты с жизнью.

А в одном из районов региона служебные собаки помогли выйти на тайник со взрывчаткой. Террорист готовил теракт, однако оперативники ФСБ быстро его вычислили. Тайник нашли служебные собаки.

К собачкам из морячки

Екатерина стала кинологом случайно, благодаря стечению обстоятельств. Сначала она работала по первому образованию - моряков. Но потом пошла учиться на юриста. Позже ей рассказали, что в местном кинологическом центре есть вакансии - девушка тут же откликнулась, она всегда любила собак.

Своих служебных подопечных ростовчанка порой забирает даже к себе домой. За каждым инструктором в центре закреплено несколько животных. У Екатерины их трое: ротвейлер по кличке Дизель Лексус Дон Сити, а также две овчарки — немецкая Майер и бельгийская Кинг. Как поясняет Екатерина, имя для собаки выбирают с оглядкой на родословную, название питомника и данные о помете.

Служебные собаки помогают раскрывать кражи и убийства Фото: из архива героя публикации.

Служба кинолога — это постоянное взаимодействие с подопечными: четвероногих нужно помыть, причесать, поиграть, приласкать. Утро сотрудника начинается с обязательного осмотра — важно убедиться, что все здоровы. По словам Екатерины, псы неизменно приветствуют ее с огромным воодушевлением, вне зависимости от ее настроения. После утреннего инструктажа следуют гигиенические процедуры, прогулка, а затем — выезды на оперативные мероприятия либо тренировочные занятия. Причем подход к каждому животному индивидуален.

В рядах полиции чаще всего задействуют немецких овчарок, с которыми могут работать даже неопытные сотрудники.

- Ни овчарка не навредит новичку, ни новичок овчарке, - объясняет Екатерина.

Бельгийские овчарки отличаются более высокой выносливостью, однако у них своенравный и сложный характер. А вот лабрадоры, по мнению специалистов, вне конкуренции в деле поиска взрывчатых веществ.

Ростовчанка работает с двумя овчарками и ротвейлером по клички Дизель Фото: из архива героя публикации.

Учат доброте

Ростов-на-Дону — город-миллионник и испытание для служебных собак: шум, запахи, толпы. Но четвероногих учат ни на что не отвлекаться.

Учебно-тренировочные мероприятия проводятся каждые две недели — в городских парках, на оживленных магистралях и главных площадях. Периодически организуются и сборы межрегионального уровня, к примеру, в Адыгее, где питомцы, привыкшие к плоским городским маршрутам, осваивают навыки работы в горной местности. Для специалистов и их подопечных это ценный совместный опыт, расширяющий профессиональный кругозор.

Во время работы служебные собаки не отвлекаются на шум большого города Фото: из архива героя публикации.

Служба у полицейских собак завершается по достижении восьми лет, хотя нередко срок продлевают, если животное бодро, энергично и успешно справляется с возложенными задачами.

Настоящий кинолог никогда не оставляет напарника, когда его служба заканчивается. Как правило, сотрудники забирают «пенсионеров» к себе домой. Если же такой возможности нет, они подыскивают товарищам надежных хозяев и продолжают отслеживать их судьбу, поддерживают связь. Каждый вышедший на покой пес окружен вниманием и заботой.