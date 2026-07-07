«Какая-то мистика!»: В Ростове отец двоих детей загадочно исчез после того, как попал в больницу с кровотечением

Мужчина ушел из больницы и пропал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне исполнилось четыре года, как в Ростове при загадочных обстоятельствах пропал Евгений Черняк. Семья все еще надеется найти близкого человека.

Случай серьезный

Евгений жил в городе Гуково с женой Викторией и двумя детьми: сыном супруги от первого брака и общей дочуркой. Мужчина трудился администратором в компьютерном клубе, а в свободное время подрабатывал ремонтом квартир. Он был опорой для семьи, хозяйственным и добрым.

- Все произошло 2 июня 2022 года. Утром мужу вдруг стало плохо — у него изо рта пошла кровь. Я перепугалась и вызвала «скорую помощь». Женю увезли в больницу, - рассказала Виктория.

Местные врачи поняли, что случай серьезный и перевезли больного в Донской инфекционный центр в Ростове.

- Женя позвонил оттуда и сказал, что его поместили в палату. На следующий день мы со свекровью собрали вещи, продукты и поехали его навестить. Однако медики сказали, что мужа в больнице нет. Они обнаружили это, когда пришли проводить какие-то процедуры. Когда я спросила, где он, мне сказали: «Мы не знаем, наверное, ушел».

На скорой Евгения увезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Камеры в тот день не работали...»

Родные обзвонили друзей и знакомых Евгения, но его никто не видел. Тогда они написали заявление о пропаже человека в полицию.

- Мы надеялись, что записи камер видеонаблюдения помогут понять, что произошло, но оказалось, что в тот день они не работали. Какая-то мистика!

Евгения искали всем миром. Полиция отрабатывала разные версии, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» распространяли ориентировку по соцсетям с хештегом «ВернисьЖивой». Виктория, ее сестра и свекровь прочесывали местность вокруг больницы, заходили в магазины, опрашивали прохожих, расклеивали листовки везде, где только можно. Виктория даже собиралась заплатить сто тысяч рублей тому, кто предоставит информацию о местонахождении мужа, но это не помогло.

Больница, из которой ушел дончанин, расположена за Ростовским морем, а напротив нее находится безлюдный пустырь. Близкие переживали, что мужчина заблудился, почувствовал себя плохо и упал в воду.

- А может на него напали какие-то криминальные элементы и увезли в рабство.

Евгения ищут семья, полиция и волонтеры. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Особые приметы

Сейчас сыну Виктории 15 лет, а дочери — пять. Мать переживает, что малышка почти не помнит папу - когда он пропал, ей был всего годик. Виктория продолжает верить, что Евгений найдется, и его пожилые родители тоже мечтают увидеть сына.

В пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области корреспондету «КП-Ростов-на-Дону» сообщили, что Евгений Черняк самовольно покинул медицинское учреждение. По заявлению жены сотрудники полиции ведут его поиски.

На момент исчезновения мужчине было 29 лет. Его рост - 170 сантиметров, телосложение - среднее, волосы - темно-русые короткие, глаза - голубые. В больнице он был одет в черную майку и джинсовые шорты. Среди особых примет - татуировка с именами «Виктория» и «Диана» на левой руке.

АЛЛО!

Если кто-то видел этого человека или знает, где он находится, нужно сообщить об этом по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52.

У Евгения на руке есть татуировки. Фото: из архива героя публикации.

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