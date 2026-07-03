Один ребенок погиб, второго нашли без сознания: Под Ростовом утонул 16-летний подросток, а его друг попал в больницу

Друзья пошли купаться на речку под Ростовом: один из них погиб, а второй попал в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 3 июля, в Боковском районе Ростовской области произошла трагедия. Двое юношей отправились купаться на речку, но обычный летний отдых привел к беде. 16-летний парень погиб, а его друг оказался в больнице. Узнали подробности случившегося.

Пришел в себя и хватился товарища

Как рассказали в Главном управлении МЧС по Донскому региону, двое юношей пошли купаться в реке Чир.

— Ребята купались в необорудованном для отдыха месте, — уточнили спасатели. —Спустя время одного из них очевидец обнаружил на берегу без сознания.

Ребята купались в необорудованном для отдыха месте, уточнили спасатели. Фото: СУ СК по Ростовской области

Подростку оказали первую помощь, и, когда пострадавший пришел в себя, он хватился друга. Оказалось, второй парень все еще находился в воде.

— На место происшествия прибыли спасатели, начались поисковые работы. В результате из воды извлекли тело 16-летнего подростка. Второй молодой человек был доставлен в больницу, где проходит медицинское обследование.

Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза

После случившегося Шолоховский межрайонный следственный отдел СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствие проверяет, насколько качественно была организована работа пляжа и соответствовала ли она нормам.

Спасатели извлекли из воды тело подростка. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Признаков насильственной смерти не обнаружено, — прокомментировали в Донском следкоме.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев и свидетелей, осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

— В рамках расследования дадут принципиальную оценку соблюдению требований безопасности при организации отдыха и эксплуатации пляжного оборудования, а также действиям или бездействию ответственных должностных лиц. Ход расследования поставлен на контроль руководством следственного управления.

Прокуратура Ростовской области также организовала проверку. Для координации действий экстренных служб и правоохранителей на место выезжал Боковский межрайонный прокурор Антон Христич. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Обстоятельства случившегося выясняются. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона погибли в воде 16 человек

Напомним, с начала теплого сезона в Ростовской области в водоемах утонули 16 человек, из них двое детей. В ГУ МЧС по региону напомнили о правилах безопасности.

— Не купайтесь в необорудованных местах и не оставляйте детей у воды без присмотра, — призвали в региональном МЧС. — Даже спокойный на первый взгляд водоем может представлять смертельную опасность.

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