Один ребенок погиб, второго нашли без сознания: Под Ростовом утонул 16-летний подросток, а его друг попал в больницу

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В пятницу, 3 июля, в Боковском районе Ростовской области произошла трагедия. Двое юношей отправились купаться на речку, но обычный летний отдых привел к беде. 16-летний парень погиб, а его друг оказался в больнице. Узнали подробности случившегося.
Как рассказали в Главном управлении МЧС по Донскому региону, двое юношей пошли купаться в реке Чир.
— Ребята купались в необорудованном для отдыха месте, — уточнили спасатели. —Спустя время одного из них очевидец обнаружил на берегу без сознания.
Подростку оказали первую помощь, и, когда пострадавший пришел в себя, он хватился друга. Оказалось, второй парень все еще находился в воде.
— На место происшествия прибыли спасатели, начались поисковые работы. В результате из воды извлекли тело 16-летнего подростка. Второй молодой человек был доставлен в больницу, где проходит медицинское обследование.
После случившегося Шолоховский межрайонный следственный отдел СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствие проверяет, насколько качественно была организована работа пляжа и соответствовала ли она нормам.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
— Признаков насильственной смерти не обнаружено, — прокомментировали в Донском следкоме.
Сейчас следователи допрашивают очевидцев и свидетелей, осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
— В рамках расследования дадут принципиальную оценку соблюдению требований безопасности при организации отдыха и эксплуатации пляжного оборудования, а также действиям или бездействию ответственных должностных лиц. Ход расследования поставлен на контроль руководством следственного управления.
Прокуратура Ростовской области также организовала проверку. Для координации действий экстренных служб и правоохранителей на место выезжал Боковский межрайонный прокурор Антон Христич. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Напомним, с начала теплого сезона в Ростовской области в водоемах утонули 16 человек, из них двое детей. В ГУ МЧС по региону напомнили о правилах безопасности.
— Не купайтесь в необорудованных местах и не оставляйте детей у воды без присмотра, — призвали в региональном МЧС. — Даже спокойный на первый взгляд водоем может представлять смертельную опасность.
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