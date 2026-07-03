Двери были закрыты изнутри: В центре Ростова нашли мертвыми 32-летнюю женщину и ее годовалую дочь

За закрытой дверью нашли тела малышки и ее мамы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В обычной квартире в центре Ростова пять лет назад произошла трагедия, которую до сих пор с ужасом вспоминают соседи. Тела матери и ее маленькой дочки обнаружили 30 августа 2021 года. У обеих — ножевые ранения. Дверь была заперта изнутри, никто из жилища не входил и не выходил. А соседи тем временем шептались о магии…

«Она жила тихо, но выглядела странно»

Как рассказывали местные, женщина, которой было 32 года, поселилась в этом доме на Халтуринском около шести лет назад до трагедии. С самого начала она не стремилась к общению с соседями. Редко выходила на улицу, почти ни с кем не здоровалась.

Соседи заметили, что женщина воспитывала ребенка одна. Фото: Андрей Иванов.. Перейти в Фотобанк КП

Но запоминалась — сразу и надолго. Черные одежды, длинные дреды, яркий макияж. Местные жители поговаривали, что она увлекается магией, оккультизмом, чем-то потусторонним.

А потом у нее родилась дочка. И жизнь, казалось, пошла по другому руслу.

— Она срезала дреды, перестала мрачно одеваться, — вспоминали знакомые. — Мы подумали, что ребенок изменил ее.

Отец девочки не появлялся. Женщина воспитывала малышку одна. И, похоже, без поддержки со стороны.

Странный стол и рисунки

Что именно произошло в квартире, оставалось загадкой. Когда правоохранительные органы вскрыли квартиру, обнаружили два тела – женщины и малышки. У обеих — колото-резаные раны.

Вскрыв дверь, сотрудники правоохранительных органов, увидели страшное. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Однако самое странное — не раны, а следы на месте преступления.

По информации из осведомленных источников, полицейские обнаружили в квартире нечто, что никак не вяжется с бытовой трагедией. В одной из комнат стоял ритуальный стол, повсюду – странные изображения, похожие на руны. Что именно это было – арт-объект или «магия», о которой поговаривали знакомые, было известно только самой женщине, но рассказать об этом она уже не могла.

Дверь закрыли изнутри: чужих не было

Следователи провели осмотр места происшествия и зафиксировали важную деталь: входная дверь была заперта изнутри. На окнах, замках и дверях — никаких следов взлома. То есть посторонние не входили.

У женщины и ребенка обнаружили колото-резаные раны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»). Были назначены необходимые экспертизы.

Рассматривалось две основные версии. Первая — женщина нанесла смертельные ранения дочери, а затем лишила жизни себя. Вторая — в квартире был кто-то еще, кто каким-то чудом ушел незамеченным. Но и та, и другая вызывают у следователей больше вопросов, чем ответов.

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