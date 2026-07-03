Двери были закрыты изнутри: В центре Ростова нашли мертвыми 32-летнюю женщину и ее годовалую дочь

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В обычной квартире в центре Ростова пять лет назад произошла трагедия, которую до сих пор с ужасом вспоминают соседи. Тела матери и ее маленькой дочки обнаружили 30 августа 2021 года. У обеих — ножевые ранения. Дверь была заперта изнутри, никто из жилища не входил и не выходил. А соседи тем временем шептались о магии…
Как рассказывали местные, женщина, которой было 32 года, поселилась в этом доме на Халтуринском около шести лет назад до трагедии. С самого начала она не стремилась к общению с соседями. Редко выходила на улицу, почти ни с кем не здоровалась.
Фото: Андрей Иванов.. Перейти в Фотобанк КП
Но запоминалась — сразу и надолго. Черные одежды, длинные дреды, яркий макияж. Местные жители поговаривали, что она увлекается магией, оккультизмом, чем-то потусторонним.
А потом у нее родилась дочка. И жизнь, казалось, пошла по другому руслу.
— Она срезала дреды, перестала мрачно одеваться, — вспоминали знакомые. — Мы подумали, что ребенок изменил ее.
Отец девочки не появлялся. Женщина воспитывала малышку одна. И, похоже, без поддержки со стороны.
Что именно произошло в квартире, оставалось загадкой. Когда правоохранительные органы вскрыли квартиру, обнаружили два тела – женщины и малышки. У обеих — колото-резаные раны.
Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Однако самое странное — не раны, а следы на месте преступления.
По информации из осведомленных источников, полицейские обнаружили в квартире нечто, что никак не вяжется с бытовой трагедией. В одной из комнат стоял ритуальный стол, повсюду – странные изображения, похожие на руны. Что именно это было – арт-объект или «магия», о которой поговаривали знакомые, было известно только самой женщине, но рассказать об этом она уже не могла.
Следователи провели осмотр места происшествия и зафиксировали важную деталь: входная дверь была заперта изнутри. На окнах, замках и дверях — никаких следов взлома. То есть посторонние не входили.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»). Были назначены необходимые экспертизы.
Рассматривалось две основные версии. Первая — женщина нанесла смертельные ранения дочери, а затем лишила жизни себя. Вторая — в квартире был кто-то еще, кто каким-то чудом ушел незамеченным. Но и та, и другая вызывают у следователей больше вопросов, чем ответов.