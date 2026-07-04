Набрали ванну, в духовке стояло мясо: Как в ростовской квартире нашли тела двух взрослых и троих детей

В ванной была набрана вода, в духовке осталось мясо по французски. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия в съемной квартире в феврале 2024 года унесла жизни пятерых человек: 27-летней женщины, ее девятилетнего и пятилетнего сыновей, а также ее гражданского мужа и его семилетнего ребенка. Они приехали из хутора на выходные — прогуляться, встретиться с друзьями, купить продукты. А утром их нашли мертвыми. В духовке стояло мясо по-французски, ванна была наполнена водой — и никаких следов борьбы. Только тишина и газ, который убил всех во сне.

Сняли квартиру на выходные

Семья жила в небольшом хуторе. В город, где произошла трагедия, они приехали на пару дней — просто отдохнуть, пройтись по магазинам, повидать знакомых. Сняли у местной жительницы двухкомнатную квартиру. Заплатили за несколько дней.

Газ убил пятерых человек за считанные минуты. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером они устроили праздничный ужин. Поставили в духовку мясо по-французски. Кто-то наполнил ванну — видимо, планировал принять ее перед сном. Все выглядело как обычный вечер обычной семьи.

Но наступило утро, и никто не проснулся.

Хозяйка не дозвонилась — вызвала полицию

На следующий день хозяйка квартиры попыталась связаться с постояльцами. Никто не брал трубку. Она позвонила в полицию. Когда стражи порядка вскрыли дверь, их глазам открылась страшная картина: пять тел. 27-летняя женщина, ее 31-летний гражданский муж, их общий пятилетний сын, девятилетний сын женщины от первого брака и еще один мальчик - семилетний сын мужчины от первого брака.

Порядок вещей в квартире не был нарушен. Никаких следов борьбы, никакого хаоса. Все говорило о том, что люди просто легли спать — и уже не проснулись.

Медики обнаружили в квартире пять тел. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Газ во сне

Следователи предполагают, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Вероятно, в квартире была неисправная вентиляция или газовая колонка. Ночью, пока все спали, газ заполнил помещение. Смерть наступила быстро и безболезненно — от удушья во сне.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование взяла на контроль областная прокуратура. Александр Бастрыкин, глава СК России, лично поручил доложить о ходе расследования.

«Нет больше моих ангелочков»

Хоронили семью накануне праздника, 7 марта 2024 года. Родные, друзья и соседи прощались с молодой женщиной и ее детьми. Она ушла из жизни вместе со старшим и младшим сыновьями. Им было всего девять и пять лет.

После трагедии мама погибшей написала в соцсетях пост, который все перечитывают с замиранием сердца:

Семью хоронили в начале марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Нет больше моих ангелочков! Моих самых замечательных деток, самых любимых малышей.

Через несколько дней прошло прощание с мужчиной и его сыном.

Четверо детей погибли

Незадолго до этого, в ноябре 2023 года, в одном из хуторов Ростовской области от отравления газом погибли четверо детей: две сестры 15 и десяти лет и их младшие братья шести и семи лет. Семья считалась благополучной и многодетной.

В тот день отец уехал на работу, мать ненадолго отлучилась на рынок за продуктами. 15-летняя дочь позвонила ей и пожаловалась на головную боль и слабость. Мать посоветовала принять жаропонижающее — подумала, что девочка простудилась. Вернувшись домой, она нашла детей мертвыми.

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