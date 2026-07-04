Играли в прятки и уснули навсегда: Как под Ростовом две малышки задохнулись в машине в 40-градусную жару

Дети задохнулись в раскаленной машине при сорокаградусной жаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страшная трагедия разыгралась в одном из районов Ростовской области 3 июля 2021 года. Две девочки — трех лет и полутора — играли во дворе вместе со старшим братом, а потом пропали. Их искали больше часа взрослые, полиция, МЧС и медики. Нашли слишком поздно — в машине, стоящей на солнцепеке. Они просто перегрелись и задохнулись.

Штормовое предупреждение: жара до 40 градусов

Утром 3 июля на телефоны жителей Ростовской области пришло сообщение от МЧС: сильная жара, в отдельных районах — до 40 градусов. Для донского лета — обычное дело. Но именно эта жара стала фатальной для двух маленьких жизней.

В одном из поселков взрослые хлопотали по хозяйству. Дети играли во дворе: две сестренки — одной три года, другой всего годик и восемь месяцев — бегали вместе с семилетним братом. Играли в прятки.

Пока родители хлопотали по хозяйству, дети играли в прятки. Фото: Ольга ЮШКОВА.

— В какой-то момент мальчик перестал их искать и ушел в дом, — рассказывают в Следственном комитете.

А девочек не стало.

Искали больше часа, но нашли слишком поздно

Взрослые хватились малышек не сразу. А когда поняли, что их нет во дворе, начали паниковать. Обыскали дом, сарай, соседние участки — безрезультатно. Тогда вызвали полицию, спасателей, медиков.

На место прибыли сотрудники МЧС, МВД и бригада скорой. Специалисты прочесали территорию и нашли девочек в автомобиле, который стоял прямо во дворе. Машина была закрыта. Солнце пекло нещадно, в салоне температура зашкаливала.

Детей искали полицейские и спасатели. Нашли прямо во дворе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Когда дверь открыли, малышки уже не дышали. Они просто уснули — в душном плену металла и стекла. И не проснулись.

Прибывшие врачи ничего не могли сделать. Смерть наступила от перегрева и удушья. Детский организм не справился с температурой в закрытом пространстве.

Три года и десять дней

Этот случай был жутко похож на тот, что произошел за три года и десять дней до него. В июне 2018-го в садоводческом товариществе под Ростовом произошел почти такой же случай.

Тогда мама оставила трехлетнюю и полуторагодовалую дочерей под присмотром 13-летней старшей сестры. Девочка уснула, а малышки забрались в отцовскую машину, стоявшую на солнцепеке. Когда родители вернулись, дочерей уже не было в живых.

Медикам лишь оставалось констатировать смерть детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи и спасатели не устают повторять: оставлять детей в закрытых машинах летом — смертельно опасно. Даже на пять минут. Даже во дворе. Даже если кажется, что «я быстро».

— Перегрев и нехватка воздуха могут убить ребенка за считанные минуты, — напоминают медики.

— Машина должна быть закрыта, ключи — убраны от детей, — говорят спасатели.

А Уголовный кодекс имеет статью «Оставление в опасности»: за ребенка в запертой машине грозит многотысячный штраф или год лишения свободы.

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