Вышел без куртки и сбросил звонок: Как в Ростове нашли тело 14-летнего школьника, пропавшего после отмененного урока

В Ростове в реке Темерник нашли тело школьника. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 мая 2025 года стало черным днем для одной из ростовских семей. Тогда из школы в Западном жилмассиве вышел 14-летний Максим (имя изменено - прим. ред.). Домой мальчик так и не вернулся. Родители били тревогу, искали сами, подключали полицию, волонтеров, одноклассников. Сегодня стало известно: тело подростка нашли в реке Темерник. Признаков криминала не было. Но оставалось слишком много вопросов: почему он ушел без куртки, рюкзака и телефона, кто снял его на видео и где он был в последние часы жизни?

Тихий, домашний, добрый

14-летний Максим не был обычным школьником. У него были ментальные особенности, из-за которых родители перевели сына на домашнее обучение. Но некоторые предметы — русский, математику, информатику — он все равно посещал в школе в индивидуальном порядке.

Семиклассник вышел с уроков и пропал. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

— Он был тихий, домашний и очень добрый. Друзей в школе не было, но с двоюродными братьями очень дружил, любил играть, — рассказывала мама.

В день исчезновения у Максима был запланирован урок русского. Но в последний момент его отменили.

— Не знаю, как так вышло. Это уже не первый раз. Может, учитель просто забыла.

Освободившись раньше времени, подросток не стал ждать отца, который обычно забирал его после занятий. Решил пойти сам.

Без куртки, рюкзака и телефона

Родители до сих пор не понимают, как такое могло произойти. По словам матери, из школы сын вышел в легкой одежде — без куртки, хотя на улице было не жарко, без рюкзака и без телефона.

Незадолго до этого он позвонил отцу. Тот не успел ответить — сбросил. А потом на входящие уже никто не отвечал.

Рюкзак и куртку подросток забыл в школе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Он не мог уйти без телефона. Мы всегда знали, где он, — плакала мама.

Старшеклассники сняли его на видео

Позже выяснилась деталь. В день исчезновения Максима видели старшеклассники из его школы. Мало того — они сняли его на телефон. На кадрах 14-летний мальчик идет за группой подростков, которые что-то обсуждают и смеются.

Мама видела этот ролик.

— Я чувствую, что ему в этот момент было плохо, — говорила женщина. — Он шел тихо, отстраненно. Ему явно нужна была помощь.

Но никто не остановился.

Река, мостик, холодная вода

Тело Максима нашли в реке Темерник — в Западном жилмассиве, далеко от дома. Родители сами приезжали на место.

Было возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Там какая-то речка, мостик. Может, он через него переходил? Но это очень далеко от нашего дома, — говорила мама, сдерживая слезы.

Всю ночь в дождь искали его

О том, что Максим пропал, стало известно в тот же вечер. Родители забили тревогу, позвонили в полицию, подключили волонтеров. К поискам присоединились классный руководитель, одноклассники и просто неравнодушные люди.

В ту ночь в Ростове лил проливной дождь. Но никто не ушел домой. Все искали парня — до последнего надеялись найти его живым.

Не нашли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тело направили на экспертизу. Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, внешних признаков насильственной смерти не выявлено.

Прощание состоялось 25 мая. В Свято-Покровском храме прошло отпевание. На кладбище пришли родные, одноклассники, учителя, волонтеры и те, кто участвовал в поисках.

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