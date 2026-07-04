Четверть зарплаты за билет на Шаляпина: Как в Ростове провели парад с семью тысячами музыкантов на колесницах

Симфонический оркестр Клуба приказчиков. Фото: ВОСКРЕСЕНСКАЯ Арина

Что слушают ростовчане сегодня, легко узнать, просто открыв окно: у светофора обязательно остановятся меломаны с натужно кричащими сабвуферами в машинах. А что слушали их прапрадеды в Донской столице век назад? Студенты ЮФУ Глеб Широких и Виктория Селищева предложили всем желающим совершить путешествие во времени на авторской экскурсии «Музыкальная жизнь Ростова-на-Дону в начале XX века». Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» прошлась вместе с гидами от парка Максима Горького до Ворошиловского проспекта и прислушалась к тому, как звучал город сто лет назад.

Билет на концерт в Клуб приказчиков. Фото: ВОСКРЕСЕНСКАЯ Арина

«Музыкальное депо Л. Г. Адлера» на Большой Садовой, 47

Итак, если вы довольно зажиточный горожанин XX века и вам не хватает для полноты интерьера только блестящего лаком рояля, то, конечно же, отправляетесь в магазин к главному музыканту Ростова — Леониду Адлеру. У господина Адлера в магазине на пересечении Большой Садовой и Буденновского, в здании нынешней мэрии, можно найти инструменты на любой вкус и кошелек: фортепиано, мандолины, домры, скрипки, и даже новшества эпохи — граммофоны.

— «Главное депо музыкальных инструментов и нот Л. Г. Адлера в Ростове н/Д» было основано в 1880 году и довольно быстро стало ведущим музыкальным магазином юга России. Во многом благодаря своей политике: Адлер вводил столь знакомые потомкам в 21 веке скидочные системы и даже рекламные жетоны, которые действовали как бонусы при будущей покупке, — рассказывают экскурсоводы. — А для тех, у кого финансы «пели романсы», но при этом играть и петь действительно хотелось, предприимчивый владелец предусмотрел возможность взять ноты и инструменты в аренду.

Рекламный жетон музыкального магазина Л. Адлера. Фото: ВОСКРЕСЕНСКАЯ Арина

Нотная библиотека Михаила Гнесина

Если же вы в XX веке — тонкий ценитель искусства и вращаетесь среди художников, музыкантов и прочих творцов, то наверняка знаете про Гнесиных, живущих неподалеку от сегодняшней Солдатской синагоги. В семье было семеро детей, из которых три сестры вошли в историю как основательницы Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве — одного из самых престижных учебных заведений в стране. Для их брата Михаила музыка тоже стала призванием.

— Вернувшись в Ростов после учебы в Петербурге, он открыл в своей квартире в Казанском переулке (сейчас это Газетный, 50) первую в Ростове публичную музыкальную библиотеку и присвоил ей имя композитора Римского-Корсакова. При библиотеке проводились концерты, Гнесин лично читал вступительные лекции. Правда, работало учреждение всего по три часа три раза в неделю — все таки это была жилая квартира.

Мемориальная доска в доме, где жил Михаил Гнесин. Фото: ВОСКРЕСЕНСКАЯ Арина

Музыка в честь Дня древонасаждения

Если же в нотах и инструментах вы не нуждаетесь, а душа просит музыки, то вы надеваете свой выходной наряд и отправляетесь в Клуб приказчиков на улице Серафимовича, 88.

— Здесь давали одни из лучших концертов города: в Клубе в разное время выступали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов и «белая цыганка» Изабелла Юрьева. Правда, билеты стоили недешево, и могли обойтись ростовчанину в четверть зарплаты!

Более бюджетный вариант — провести время на свежем воздухе и послушать, например, концерт в честь Дня древонасаждения.

— Организовывал такие мероприятия уже знакомый вам Михаил Гнесин. Это были не просто концерты, а настоящие музыкальные шествия — семь тысяч (!) юных музыкантов, оркестры и хоры шли пешком и ехали на театрально украшенных колесницах по улицам города навстречу друг другу. И все исполняли фрагмент из оперы Римского-Корсакова. Именно благодаря одному из таких Дней древонасаждения появился парк Царя Освободителя Александра II, сегодня известный как Студенческий парк ДГТУ.

А еще к музыке приобщались в первых консерваториях и музыкальных школах, филиалах Русского императорского общества, на концертах в парке Горького... Об этом и не только Глеб Широких и Виктория Селищева рассказали так подробно и увлекательно, что слушатели будто сами оказываются в гуще музыкальной жизни Ростова-на-Дону сто лет тому назад.

Так проходили в Ростове первые Дни древонасаждения. Фото: ВОСКРЕСЕНСКАЯ Арина

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