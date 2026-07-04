Назначили прививки от бешенства: В Ростове обезьяна напала на десятилетнюю девочку на улице

Ручные обезьяны могут быть не такими безобидными, как кажется. Фото: Анатолий ЖДАНОВ, Александр ТЫРЫШКИН/ИТАР-ТАСС.

В Ростове ручная обезьяна напала на десятилетнюю девочку. Пострадавшей школьнице понадобилась помощь медиков. Рассказываем, что известно об этом ЧП.

Разодрала ногу

Беда случилась в Западном жилмассиве, на улице Зорге. Хозяйка выгуливала своего необычного питомца на поводке, но в какой-то момент не удержала и… Животное набросилось на проходившую мимо десятилетнюю девочку. Обезьяна разодрала ей ногу, оставив царапины и даже синяки. И это при том, что школьница была в плотных джинсах.

По словам очевидцев, в ответ на возмущение окружающих женщина заявила, что обезьяна — не собака, поэтому ей не нужны прививки и намордник.

Пострадавшего ребенка отвезли в городскую больницу № 20. Там перепуганной девочке продезинфицировали раны и назначили курс прививок от бешенства. К счастью, прошли те времена, когда нужно было делать 40 уколов в живот. Максимальный курс современной вакциной от бешенства — шесть инъекций, которые делают в течение 90 дней.

После нападения животного девочке обработали раны и назначили курс прививок от бешенства. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ведутся проверки

Ситуацию с нападением животного на ребенка взяли под контроль правоохранительные органы.

- В Дежурную часть Отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о нападении животного на несовершеннолетнего ребенка в Советском районе. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - говорится в сообщении донского главка МВД.

На публикацию об агрессивной обезьяне в соцсетях оперативно отреагировали и донские следователи.

- В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке, - говорится в сообщении донского следкома.

Ход проведения проверки поставлен на контроль руководством следственного управления.

Следователи начали проверку по факту нападения обезьяны на ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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