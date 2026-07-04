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Общество4 июля 2026 15:50

Назначили прививки от бешенства: В Ростове обезьяна напала на десятилетнюю девочку на улице

В Донской столице обезьяна разодрала школьнице ногу
Марина ЮРЬЕВА
Ручные обезьяны могут быть не такими безобидными, как кажется.

Ручные обезьяны могут быть не такими безобидными, как кажется.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ, Александр ТЫРЫШКИН/ИТАР-ТАСС.

В Ростове ручная обезьяна напала на десятилетнюю девочку. Пострадавшей школьнице понадобилась помощь медиков. Рассказываем, что известно об этом ЧП.

Разодрала ногу

Беда случилась в Западном жилмассиве, на улице Зорге. Хозяйка выгуливала своего необычного питомца на поводке, но в какой-то момент не удержала и… Животное набросилось на проходившую мимо десятилетнюю девочку. Обезьяна разодрала ей ногу, оставив царапины и даже синяки. И это при том, что школьница была в плотных джинсах.

По словам очевидцев, в ответ на возмущение окружающих женщина заявила, что обезьяна — не собака, поэтому ей не нужны прививки и намордник.

Пострадавшего ребенка отвезли в городскую больницу № 20. Там перепуганной девочке продезинфицировали раны и назначили курс прививок от бешенства. К счастью, прошли те времена, когда нужно было делать 40 уколов в живот. Максимальный курс современной вакциной от бешенства — шесть инъекций, которые делают в течение 90 дней.

После нападения животного девочке обработали раны и назначили курс прививок от бешенства.

После нападения животного девочке обработали раны и назначили курс прививок от бешенства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ведутся проверки

Ситуацию с нападением животного на ребенка взяли под контроль правоохранительные органы.

- В Дежурную часть Отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о нападении животного на несовершеннолетнего ребенка в Советском районе. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - говорится в сообщении донского главка МВД.

На публикацию об агрессивной обезьяне в соцсетях оперативно отреагировали и донские следователи.

- В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке, - говорится в сообщении донского следкома.

Ход проведения проверки поставлен на контроль руководством следственного управления.

Следователи начали проверку по факту нападения обезьяны на ребенка.

Следователи начали проверку по факту нападения обезьяны на ребенка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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