«Помогая другим, я чувствую смысл в жизни»: Социальный координатор из Ростовской области помогает ветеранам СВО и их семьям

Ольга Кедрова фонд пришла осознанно – чтобы помогать тем, кто рисковал собой ради родной страны. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Кто стоит за спинами ветеранов СВО и их семей? Кто помогает им решать проблемы, восстанавливать документы, находить опору в жизни? Это социальные координаторы. 14 таких женщин участвуют в конкурсе «На линии добра», который организовали «КП – Ростов-на-Дону» и филиал фонда «Защитники Отечества». Среди них – Ольга Кедрова.

Она училась на экономиста и юриста, но всю жизнь проработала в социальной сфере. В фонд пришла осознанно – чтобы быть на стороне добра и защиты тех, кто отдал часть своей жизни ради страны. И за время работы услышала от подопечных фразу, которая стала для нее главной оценкой: «Пока вы не начали с нами работать, у нас самих ничего не получалось».

Когда Ольга узнала о фонде «Защитники Отечества», поняла: это именно то, что ей нужно. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Нашла свое призвание

Ольга училась на экономиста и юриста. Но работать пошла в Управление социальной защиты населения. И не пожалела.

– Полученные юридические знания оказались очень полезными в моей социальной работе, – говорит она. – Для меня важно сочетать профессиональные компетенции и искреннее желание помогать людям. Именно это и движет мной в профессии социального координатора.

Она всегда хотела приносить пользу обществу. И когда узнала о фонде «Защитники Отечества», поняла: это именно то, что ей нужно.

Социальный координатор Ольга Кедрова: «Я хочу быть на стороне добра и защиты наших героев». Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

– Эта сфера позволяет соединить поддержку ветеранов и их семей с большим общим делом, – объясняет Ольга. – Решение стало осознанным выбором. Я хочу быть на стороне добра и защиты наших героев.

«Люди ощущают заботу»

За время работы в фонде Ольга организовала и провела множество мероприятий. Они помогли бойцам почувствовать свою значимость и поддержку общества.

Ольга Кедрова училась на экономиста и юриста, но всю жизнь проработала в социальной сфере. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

– Особенно радуюсь тому, что смогла лично поучаствовать в инициативах, благодаря которым ветераны и их родные ощущают заботу и благодарность, – признается координатор.

Но для нее важно не только это. Ольга подчеркивает: она стала частью огромной команды фонда «Защитники Отечества». И это дает ей силы идти дальше.

– Я выбрала эту профессию, потому что верю в силу добрых дел и в необходимость заботы о тех, кто отдал часть своей жизни ради мира и благополучия страны. Помогая другим, я чувствую смысл в жизни. Это профессия, которая дает возможность не только оказывать реальную поддержку, но и вдохновлять окружающих на добро и милосердие.

Для Ольги профессия соцкоординатора дает возможность не только оказывать реальную поддержку, но и вдохновлять окружающих на добро и милосердие. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

В работе Ольги бывает много удивительных случаев. Каждый – по-своему запоминающийся.

– Выделить один, а другой не рассказать – не имею права, – говорит она. – Но скажу так: от многих подопечных я слышу одну и ту же фразу. «Пока вы не начали с нами работать, у нас самих ничего не получалось».

Для Ольги это – главная оценка ее труда. Потому что она пришла в фонд не для галочки. А для того, чтобы люди, которые прошли испытания на передовой, чувствовали: они не одни, их проблемы решаемы, и рядом есть те, кому не все равно.

В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Как проголосовать за участниц

Голосование в конкурсе «На линии добра» продлится до 12 июля. Каждый день вы можете поддержать одну участницу или нескольких сразу. Имена победительниц станут известны 13 июля – следите за публикацией на сайте «КП – Ростов-на-Дону».

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