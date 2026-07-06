Донские власти предложили изменить Налоговый кодекс РФ для поддержки системы СПО

Все предложенные законодательные инициативы проработаю на федеральном уровне. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области прошло совещание, посвященное подготовке профессиональных кадров для ключевых отраслей экономики региона. Участие в обсуждении приняли заместитель председателя Государственной Думы РФ Виктория Абрамченко, заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев, а также представители образовательных учреждений Дона. Главной темой встречи стала синхронизация системы среднего профессионального образования с реальными запросами работодателей.

Прогноз потребностей: на Дону ждут сотни тысяч специалистов

Открывая совещание, Виктория Абрамченко обозначила масштаб стоящих перед регионом задач. Она отметила, что, согласно прогнозу, к 2032 году Донскому региону потребуется более 370 тысяч квалифицированных специалистов. Основной спрос будет сконцентрирован в таких сферах, как торговля, строительство, обрабатывающая промышленность и агропромышленный комплекс.

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что приоритет в закрытии этой потребности отдается выпускникам колледжей и техникумов. Виктория Абрамченко обратила внимание на проблему многолетнего отрыва образования от экономики, что привело к переизбытку одних кадров и острой нехватке других. По ее словам, долгое время система образования существовала в отрыве от реальных запросов работодателей.

— По-прежнему ощущается нехватка узкопрофильных специалистов для строительной отрасли, а спрос на квалифицированных рабочих значительно превышает предложение, — констатировала она.

Партнерство бизнеса и колледжей как основа «Профессионалитета»

Виктория Абрамченко высоко оценила вовлеченность донского бизнеса в процесс подготовки молодых кадров. Работодатели открывают учебные центры, поддерживают студентов стипендиями и помогают с приобретением жилья. Однако, по ее мнению, региону необходимо усиливать позиции в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

— Мне хотелось бы, чтобы на Донской земле было больше кластеров федерального проекта «Профессионалитет», причем в востребованных для экономики региона направлениях, — заявила заместитель председателя Госдумы.

Особое внимание Виктория Абрамченко уделила новым законодательным инициативам, призванным усилить связь студента и предприятия. В частности, она сообщила, что на уровне Государственной Думы прорабатываются изменения в положение о целевом обучении, касающиеся обязательств заказчика, наставничества и мер материальной поддержки. Также готовится к принятию законопроект, закрепляющий статус стажера в Трудовом кодексе.

Кроме того, по мнению Виктории Абрамченко, существуют барьеры, которые необходимо устранять.

— Существуют и острые проблемы. Например, законодательные ограничения затрудняют трудоустройство несовершеннолетних выпускников среднего профессионального образования. По-прежнему ощущается нехватка узкопрофильных специалистов для строительной отрасли, а спрос на квалифицированных рабочих значительно превышает предложение, — резюмировала она.

Опыт и амбиции региона: от металлургии до IT

Заместитель губернатора Андрей Фатеев отметил, что Ростовская область обладает одной из крупнейших образовательных сетей, а взаимодействие колледжей и работодателей регулируется областным законом еще с 2009 года.

— Сейчас мы обсуждаем современные реалии. Мы понимаем о ряде изменений, которые вносит не только экономическая ситуация, но и технологический уклад современный. Это постоянно требует от нашей системы среднего профессионального образования соответствовать потребностям высокотехнологичных отраслей и навыкам работы с искусственным интеллектом и технологически сложным оборудованием, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Замглавы региона сообщил, что на сегодняшний день в области успешно действуют четыре отраслевых кластера: строительный, металлургический, транспортный и железнодорожный. В текущем году к ним добавятся кластеры в сферах сельского хозяйства, машиностроения и информационных технологий. А в 2027 году запланирован запуск кластера радиоэлектроники. И потому, по его словам, сократить кадровый дефицит вполне реально.

Он привел пример успешного сотрудничества с Таганрогским металлургическим заводом, где студенты выпускаются сразу с тремя дополнительными квалификациями за счет средств работодателя. Отдельно была отмечена высокая результативность трудоустройства: мониторинг показывает занятость выпускников системы СПО на уровне не ниже 90%. При этом ежегодно более 2000 студентов получают именные стипендии от предприятий.

Законодательные инициативы для развития

В ходе совещания Андрей Фатеев озвучил конкретные предложения по совершенствованию нормативной базы для более активного развития учебно-производственной деятельности. Во-первых, регион выступает за внесение изменений в статью 284.1 Налогового кодекса РФ.

— Законодательно за колледжами закреплено право открывать на своей базе учебно-производственные комплексы. Это прекрасная возможность не только развивать свой внебюджет в сложной экономической ситуации, но и выступать в качестве первого рабочего места. Однако есть препятствия для активного развития данного направления деятельности, в этом случае происходит потеря льготы по налогу на прибыль, почему мы, собственно, и просим поддержать такие изменения. Коррективы, которые мы предлагаем, позволят колледжам развивать собственную производственную базу и привлекать небюджетные доходы, — пояснил заместитель губернатора.

Вторая инициатива касается дополнения типового договора о целевом обучении механизмом сохранения обязательств по трудоустройству для ребят, уходящих на срочную службу в армию. Это гарантирует молодым специалистам рабочее место после возвращения.

Подводя итог встречи, Виктория Абрамченко заверила собравшихся, что все озвученные инициативы и предложения будут детально проработаны на федеральном уровне. Она также подчеркнула, что особый приоритет в подготовке кадров и трудовой реабилитации должен отдаваться участникам специальной военной операции.