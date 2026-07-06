«Новые люди» требуют отменить штрафы для ростовчан, вынужденно стоявших в очередях на АЗС

Александр Чухлебов. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Партийцы намерены добиться отмены автоматических наказаний для автомобилистов, оказавшихся в многочасовых пробках у заправок.

В последние дни ситуация на дорогах Ростова обострилась настолько, что очереди на АЗС растянулись на сотни метров, вынуждая водителей занимать крайнюю правую полосу, предназначенную для общественного транспорта. Формально дорожные камеры фиксируют это как нарушение ПДД, однако по факту люди стали заложниками обстоятельств.

Показательный случай произошел на проспекте Стачки: ожидая возможности заправиться вместе с десятками других ростовчан, автомобилист получил штраф в 1700 рублей.

Партия уже готовит официальные обращения в региональную Госавтоинспекцию с требованием провести проверку. В документах подчеркивается необходимость отмены штрафов по конкретным датам и участкам дорог, где фиксировался наиболее сильный топливный ажиотаж. Главный аргумент - камера не должна делать виноватым человека, который не нарушал правила умышленно, а действовал в условиях крайней необходимости.

- Здравый смысл должен быть выше бездушной бюрократической машины. Когда человек часами стоит в пробке, чтобы просто заправить машину и поехать на работу или отвезти детей в школу, - наказывать его за это рублем не просто несправедливо, а цинично, - заявил лидер фракции «Новые люди» в Ростовской-на-Дону городской Думе Александр Чухлебов. - Это не нарушение, это вынужденная мера. Мы уже собираем подобные обращения граждан и по всем эпизодам будем добиваться пересмотра решений. Люди не должны платить из своего кармана за то, что они оказались в очереди за бензином. Партия берет эту ситуацию на контроль и доведет ее до справедливого финала.