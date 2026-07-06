Нашли телефон и одежду: Как в Ростовской области женщина пропала при загадочных обстоятельствах

Волонтеры и жители хутора прочесали местность в поисках пропавшей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эта история произошла в одном из районов Ростовской области весной 2023 года. 40-летняя Валентина (имя изменено – прим. ред.) вышла из дома 27 марта и словно испарилась. Брат нашел ее дом запертым, у порога так и остались нетронутыми записка и телефон, которые он оставил на всякий случай. А на берегу полузасохшего пруда волонтеры обнаружили следы пропавшей. Почти месяц, пока шли поиски, мама исчезнувшей и брат надеялись на лучшее.

«Она не могла уйти – у нее же хозяйство!»

В последний раз Валентина дала о себе знать близким в воскресенье. Она поговорила с матерью по телефону – ничто не предвещало беды. А уже в понедельник ее номер не отвечал. Брат Александр, обеспокоенный тишиной, приехал к сестре в хутор. Дом оказался заперт наглухо. Он оставил у порога записку и мобильный – вдруг Валентина потеряла свой и не может позвонить. Но на следующий день все лежало на том же месте нетронутым.

Родные не верили, что Валентина может сбежать. Дома остались полсотни коз, в которых она души не чаяла. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

– Сестра никогда бы не сбежала, – рассказывал потом Александр. – У нее огромное хозяйство: полсотни коз, бычок, несколько собак. Она души не чаяла в своей живности. Ради них она бы никуда не ушла. Да и паспорт остался дома – значит, никакого побега не было.

На берегу пруда нашли телефон и одежду

В хуторе сразу развернули поиски. Местные жители, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» прочесывали окрестности. И вскоре наткнулись на тревожную находку: недалеко от дома, на берегу почти пересохшего пруда, лежали мобильный телефон Валентины и ее одежда.

Брат отказывался верить в плохое:

Когда сестра не вышла на связь, брат обратился в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– Сестра часто, пася коз, купалась в этом пруду даже в холода. Потом переодевалась в чистое и шла домой. Видимо, в тот день она тоже плескалась, переоделась и просто забыла первый комплект вещей на берегу.

Мужчина исключал, что сестра может утонуть:

– Валя отлично знала водоем и плавала там регулярно.

Видели у трассы

Но были и другие свидетельства. 27 марта, в день исчезновения, одна из местных жительниц заметила женщину, очень похожую на Валентину, у дороги, ведущей в станицу Тацинскую. Именно туда женщина собиралась поехать, чтобы купить сетку-рабицу для хозяйства.

– Не исключено, что она поймала попутку, – предположил брат. – Но почему она не вернулась и что случилось дальше – неизвестно.

Вещи Валентины нашли на берегу полузасохшего пруда. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Родные молились о чуде. Но чуда не случилось.

Почти через месяц после исчезновения, в апреле, в одном из водоемов нашли тело пропавшей. Судебно-медицинская экспертиза показала: на теле нет следов насильственной смерти. Надежды мамы и брата на то, что Валентина найдется живой, разбилась...

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