«Ты будешь либо моей, либо ничьей!»: Бывший муж похитил ростовчанку после развода

В отношении похитителей возбудили уголовные дела. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ростовской области вряд ли когда-нибудь сможет забыть тот ужас, который ей пришлось пережить. История, казавшаяся началом большой и светлой любви, обернулась кошмаром. Тот, кого Елена еще недавно называла мужем, а ее младший сын – папой, затолкал женщину в машину и попытался увезти на Кавказ.

Жил на две семьи

Как потом расскажет ростовчанка в суде, она познакомилась с Артуром летом в 2016 году на одной из вечеринок. Уже через четыре месяца пара поженилась.

— Поначалу он хорошо относился к моим сыновьям от первого брака. Младший ребенок даже называл его «папой», — вспоминала Елена.

Бывший муж пытался вывезти женщину в другой регион. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Однако через несколько недель после свадьбы Артур уехал в Сургут — там жила его бывшая жена и двое детей. Он сказал Елене, что с ребенком случилась беда — младший сын попал в аварию и лежит в реанимации на грани жизни и смерти.

Елена поддержала Артура. Однако вскоре после его отъезда у нее стали закрадываться подозрения. У нее практически никогда не получалось с первого раза дозвониться супругу, а когда спрашивала, почему тот часами не брал трубку, слышала нелепые отговорки.

— Он все время оправдывался тем, что в душе был или уснул у постели больного сына, — вспоминала Елена.

«В Сургуте – любимая женщина, а я – для удобства»

Когда через пару месяцев Артур вернулся обратно, его вторая жена — юрист по образованию — сложила все пазлы в одну картину.

— От меня он уезжал с вещами: одежда, предметы гигиены и так далее, а вернулся с пустыми руками. Так я поняла, что он живет на две семьи. Там, в Сургуте — любимая женщина и родные дети, а я здесь — для удобства.

Мужчин задержали практически на границе со Ставропольским краем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Окончательно в этом ее убедил один звонок. На том конце провода была ее соперница.

— Ты же понимаешь, что меня он любит? А с тобой ему удобно — не нужно снимать квартиру, ты его обстирываешь, готовишь, - говорила первая супруга Артура.

Действительно, несмотря на хороший заработок — мужчина был дальнобойщиком, а Елене он давал рублей пятьсот в неделю. Женщина решила развестись. Но такой сценарий категорически не нравился Артуру: он клялся ей в любви, потом угрожал и вновь просил не бросать его.

«Меня еще никто не бросал!»

Выждав, когда мужчина вновь отправится в командировку, Елена подала на развод.

— Брак был расторгнут в мировом суде без участия мужа. Я не сразу сообщила Артуру об этом. Боялась. Как оказалось, не зря, — объяснила она в суде.

Узнав о том, что с Еленой его больше ничего не связывает, Артур пришел в бешенство и решил мстить. В конце лета 2017 года Артур договорился с другом похитить Елену и увезти ее в одну из кавказских республик. Они украли ее по дороге на работу, избили и с силой затолкали в машину.

— Меня еще никто не бросал! Помнишь, я тебе говорил, что ты будешь либо моей, либо ничьей, — говорил он ей в дороге.

Сердце женщины ушло в пятки, но она все же постаралась совладать с эмоциями — вначале предупредила водителя о том, что тот стал соучастником преступления. Но мужчина за рулем не отреагировал.

Понимая, что не найдет поддержки у товарища Артура, дончанка использовала другую тактику. Сделав вид, что смирилась, Елена попросила бывшего мужа дать ей телефон.

План «Перехват»

— Мне нужно сказать маме, чтобы забрала младшего из детсада, — объяснила она.

Бывший разрешил сделать звонок. Как только мать взяла трубку, Елена прокричала: «Меня похитил Артур. Звони в полицию». Прежде чем экс-муж вырвал трубку, она успела продиктовать номер машины и марку.

Бывшая теща тут же заявила в полицию. Уже вскоре все наряды ДПС получили ориентировки на автомобиль, в области ввели план «Перехват».

Суд приговорил мужчин к лишению свободы в колониях строгого режима. Фото: Алексей ФОКИН.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте Ростовского областного суда, на трассе в Песчанокопском районе, практически на границе со Ставропольским краем, мужчины притормозили, чтобы выпить кофе. В этот момент разыскиваемый автомобиль мгновенно окружили инспекторы ГИБДД. Водитель попытался на ходу сочинить легенду о поездке на море, а Артур — загородить собой избитую женщину.

Посчитали наказание слишком мягким

На громкий вопрос полицейского о том, есть ли в машине насильно удерживаемые люди, Елена не решилась ответить вслух, но отчаянно и красноречиво показала пальцем на себя. После этого мужчин доставили в отдел полиции. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».

Артура приговорили к пяти годам лишения свободы, но срок показался ему слишком суровым. Он подал апелляцию, однако в Ростовском областном суде, в свою очередь, решили, что, напротив, похититель получил слишком мягкое наказание, и увеличили срок до семи лет в колонии строго режима.

Его приятеля приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима.

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