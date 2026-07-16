Запрещенный «урожай» и тайные закладки: В Ростовской области сразу нескольких человек задержали с наркотиками

Дончане могут получить внушительные сроки за любовь к наркотикам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие дни сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков в разных городах Ростовской области выявили сразу несколько фактов незаконного хранения и распространения запрещенных веществ. География задержаний охватила Таганрог, Шахты, Волгодонск и Константиновск. Подозреваемыми в уголовных дел стали люди разного возраста и социального статуса: от бывших супругов до ранее судимых местных жителей.

Домашняя плантация

Самым возрастным из задержанных оказался 51-летний житель Неклиновского района, который подошел к вопросу основательно. Мужчина решил наладить собственное производство прямо по месту жительства. Полицейские узнали, что дончанин приобретал семена через интернет, а затем культивировал растения, содержащие наркотик, для личного употребления.

Мужчина на своем участке вырастил почти полтысячи запрещенных кустов. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время обыска в доме обнаружили целую плантацию из 33 кустов запрещенного растения. Но одним «садоводством» дело не ограничилось. Полицейские изъяли еще три пакета уже готовых к употреблению общей массой 56 граммов. Еще один сверток на 16 граммов хранился в автомобиле подозреваемого.

— Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере) и части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение)», — пояснили в региональном главке МВД. Сейчас любитель ботаники находится под подпиской о невыезде.

Шахтинская «охотница» за тайниками

В Шахтах полицейские встали на пути 31-летней местной жительницы, которая спешила забрать свой заказ. Женщина действовала по классической для наркозависимых схеме: заказала вещество через интернет, после чего получила координаты спрятанных свертков.

Добраться до тайников она не успела — на улице ее остановили оперативники. При досмотре в телефоне задержанной нашли подробную информацию о местоположении закладок. Проверив эти точки, сотрудники полиции изъяли два свертка с белым порошком. Экспертиза подтвердила опасения: это был синтетический наркотик общей массой 2,45 грамма.

Полицейские задержали любителей запрещенных веществ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Теперь шахтинка отвечает по всей строгости закона. В полиции сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение наркотиков). На время следствия женщина задержана.

Семейный подряд из Волгодонска

В Волгодонске с наркотиками связался целый семейный подряд. Оперативники местного отдела полиции задержали 40-летнего мужчину и его 33-летнюю бывшую супругу. Несмотря на развод, пару объединила общая тяга к «синтетике».

По версии следствия, мужчина и женщина вместе приобрели запрещенный товар в интернет-магазине и хранили его для личного употребления. Во время досмотра у них изъяли пакет с порошком.

— Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством общей массой 1,29 граммов, — уточнили в главке. — Оба подозреваемых задержаны, и им грозит серьезный срок.

В телефоне у задержанной нашли координаты закладок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гораздо более крупную партию запрещенки обнаружили шахтинские полицейские при задержании еще одного подозреваемого. 28-летний молодой человек планировал распространить смертельный товар по клиентам. При личном досмотре у него нашли сверток, внутри которого находилась целая россыпь упакованных в липкую ленту доз синтетики общей массой 44,14 грамма.

— По данным следствия, злоумышленник получил наркотики бесконтактным путем и планировал распространить их с помощью тайников на территории города, — прокомментировали оперативную ситуацию в полиции. — Теперь задержанному инкриминируют покушение на сбыт в крупном размере.

Рекордная партия

Завершает череду задержаний случай в Константиновском районе. Там внимание правоохранителей привлек 36-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом из-за наркотиков. Этот опыт его ничему не научил. Полицейские установили, что рецидивист отправился на окраину города, где нарвал почти 200 граммов дикорастущего наркотического растения для собственных нужд.

Уйти далеко с таким «букетом» ему не дали. Запрещенное вещество было изъято. А следственным отделом возбуждено уголовное дело.

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