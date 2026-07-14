«Он не мертвый, а голодный»: Мать часами возила тело сына по донским селам, а потом принесла его в пивной ларек

Елену задержали осенью 2024 года. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области местные жители еще не скоро забудут жуткую драму, случившуюся в семья с двумя близнецами. Осенью 2024 года пьяная женщина зашла в пивной павильон, держа в руках две детские переноски. Она невнятно требовала дать ей зарядку для телефона. Сотрудница ларьке знала горе-мамашу в лицо, также у нее был номер ее гражданского супруга.

Кассир позвонила ему и попросила приехать. Евгений (все имена изменены, - прим. ред.) примчался в магазин, взял на руки одного из сыновей и потерял дар речи: личико малыша превратилось в один сплошной синяк, тело было уже холодным.

- Что ты наделала? Ты его убила, - прокричал ошарашенный отец.

А жена лишь холодно ответила: «Он не мертвый. Он голодный».

«Сын ее всегда боялся»

Как потом расскажут в зале суда знакомые Елены, она никогда не была хорошей матерью. До знакомства с Евгением успела побывать замужем. В браке у нее родился сын. Со слов бывшего супруга, уже тогда дончанка не знала меры с алкоголем. Под влиянием спиртного становилась очень агрессивной и срывалась на мальчике. Тем не менее, супруги прожили вместе пять лет, а потом мужчина подал на развод – больше не мог терпеть выходки жены.

Младенцы не давали матери спать и она избила их. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Ребенка я ей не отдал. Сын ее всегда отчаянно боялся. После развода Елена иногда приходила ко мне, ребенок в такие моменты плакал и просил не пускать маму в дом.

Надеялся, что материнство изменит

Женщина оставалась одна недолго. Вскоре она встретила 56-летнего Евгения. Между ними завязались отношения, вскоре Елена узнала, что беременна. Будущий отец был счастлив – он очень хотел детей. Так пара стала жить вместе. Мужчина знал, что у Елены – проблемы с алкоголем, но надеялся, что материнство исправит ее. Однако этого не случилось.

Не исключено, что женщина продолжала злоупотреблять спиртным даже в положении. Возможно, именно поэтому близнецы появились на свет очень слабенькими. А у одного из них и вовсе обнаружили порок сердца. Из-за этого у мальчика отсутствовал сосательный рефлекс. Естественное кормление или бутылочка были ему не доступны. У него был установлен специальный зонд для кормления – гибкая трубочка, которая вводилась в нос, смесь поступала в желудок через нее. Но даже такие проблемы не заставили мать отказаться от спиртного.

«Они мешали мне отдыхать»

Когда мальчикам было уже полгода, женщина решила отметить свой день рождения. Накрыла в скромной тесной квартирке стол, позвала друзей, среди которых была семейная пара. Алкоголь лился рекой, именины отмечали шумно. Потом, уже в суде, гости вспоминали: они в тот вечер нянчили малышей и запомнили, что синяков у мальчиков не было.

Ближе к ночи праздничная атмосфера сменилась вспышкой агрессии. Опьяневшая Елена закатила своему сожителю сцену ревности, отобрала ключи и выставила за дверь вместе с друзьями. Тот спорить не стал и ушел ночевать к знакомым. Елена осталась с сыновьями наедине.

К ночи голодные и уставшие от шума близнецы начали плакать. Детский плач и вызвал у пьяной женщины ярость.

Как потом скажет Елена на допросе, малыши «мешали ей отдыхать». Она подошла к кроватке, в которой лежал один, и начала бить. В этот момент заплакал второй. Елена также ударила его несколько раз по голове. После этого спокойно легла спать.

«Заткнись!» и «Замолчи!»

Примерно в четыре часа утра мать проснулась. Дети уже не плакали, а тяжело хрипели. Осознав, что натворила, Елена не стала вызывать скорую помощь. Она решила сбежать к родственникам в соседний район. Мать вызвала такси, уложила сыновей в переноски, и попросила отвезти ее в один из поселков.

Потом таксист вспоминал: по дороге один из детей отчаянно плакал.

- А она трясла переноску и орала: «Заткнись!» и «Замолчи!». Я предложил отвезти их в больницу, но женщина ответила, что сама разберется, - даст он потом показания в суде.

За три часа Елена объехала несколько населенных пунктов, но все родственники отказывались ее принимать. В итоге женщина вернулась обратно в Таганрог. К тому моменту один из сыновей был уже мертв.

«У меня умер сын»

Дончанка, до сих пор не понимая, что сын больше не дышит, направилась в пивной магазин. По дороге она жаловалась случайным прохожим, как ей тяжело приходится с ребенком-инвалидом. Так она добрела до пивного магазина. Когда туда приехал Евгений, скрылась.

На место прибыли врачи и полицейские. Медики сделали все, чтобы спасти второго мальчика. И им это удалось. Тем временем Елену объявили в розыск. Оперативники отследили ее передвижение по записям с камер видеонаблюдения, а также опросили знакомых.

По словам очевидцев, Елена приставала к прохожим и говорила, что ей тяжело воспитывать ребенка-инвалида. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выяснилось, что дончанка успела съездить к бывшему мужу, которому холодно заявила: «У меня умер сын». Уже вечером ее задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В суде Елена отрицала вину, пытаясь представить все как несчастный случай. Однако все улики были против нее.

Женщину приговорили 18 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Заберет отец: Стала известна судьба младенца, мать которого подозревают в убийстве брата-близнеца под Ростовом

«Хотел повоспитывать»: Как под Ростовом мать с помощью банки спасла сына от смерти