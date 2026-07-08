Лопата выдала маньяка: Как в Ростовской области «Каменский Чикатило» сгубил жизни шестерых детей

Маньяк и серийный убийца с 1999 года отбывал срок в колонии в Пермском крае. Фото: Борис КОКУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Почти два года назад, в 2024 году, в соликамской колонии «Белый лебедь» скончался Роман Бурцев — серийный убийца, державший в страхе Каменск-Шахтинский и окрестности три года. Его жертвами стали шестеро детей от семи до 12 лет. Почти четверть века он отбывал пожизненное. Как удалось вычислить маньяка, которого никто не видел, «КП – Ростов-на-Дону» ранее рассказал легендарный следователь Амурхан Яндиев.

«Охотник на маньяков»

Яндиева коллеги прозвали охотником на маньяков не зря. Именно он поймал Андрея Чикатило и Владимира Муханкина, первым услышал от ростовского душегуба его страшные признания. Но когда в Каменске в 1993 году начали пропадать девочки, за дело взялся местный следователь.

"Охотник на маньяков" Амурхан Яндиев работал в органах, когда его коллеги поймали "Каменского Чикатило". Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

— Жертвами становились дети от семи до 12 лет, в основном девочки, — вспоминает Амурхан Хадрисович. — Их никто не видел живыми после того, как они уходили из города. Маньяк уводил их в лесополосы, на свалки, насиловал, убивал и закапывал.

«По лопате и вычислили»

Три года — с 1993 по 1996-й — Бурцев оставался неуловимым. Он не оставлял свидетелей. Пока одна местная жительница не рассказала: некий мужчина просил у нее лопату и так и не вернул. Женщина подробно описала его внешность. По этой примете оперативники вышли на след.

— Вот так по лопате дело и раскрыли, — вспоминает следователь.

Александр Бухановский описал психологический портрет многих маньяков из Ростовской области. Фото: из архива семьи

Психиатр, разговоривший убийцу

Задержанный отрицал вину. Чтобы прервать его молчание, пригласили известного ростовского психиатра Александра Бухановского — того самого, что ранее работал с Чикатило и составил его психопортрет задолго до поимки.

Бухановский составил портрет и Бурцева, а в личных беседах убедил его показать места захоронений. Именно тогда вскрылась вся чудовищная картина.

Бурцев отрицал свою вину. Фото: Борис КОКУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Смертный приговор, который не привели в исполнение

В 1997 году суд признал Бурцева виновным и приговорил к высшей мере. Но из-за моратория смерть заменили пожизненным сроком, и в 1999 году он оказался в «Белом лебеде». Там осужденный провел почти четверть века, пока не умер от болезни.

Напомним, Александр Бухановский, ушедший из жизни в 2013 году, до этого в интервью «КП – Ростов-на-Дону» рассказывал, что в период с 1987 по 1997 год в Ростовской области выявили 34 серийных убийцы — больше, чем где-либо в мире. Его дочь Ольга, защитившая диссертацию по этой теме, изучила 57 убийц, и 25 из них — серийные.

Известно о шести детях возрастом от 7 до 12 лет, убитых "Каменским Чикатило". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Это не аномалия, — считал психиатр. — Это говорит о высочайшем профессионализме ростовских сыщиков. Они просто лучше других находили тех, кто прятался в тени.

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