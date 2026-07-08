Ловили на живца и обращались по ТВ: Как поймали маньяка-черноголготочника из Таганрога, который насиловал и убивал девушек

Мужчина неадекватно реагировал на девушек в черных колготках. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В начале 1990-х Таганрог сотрясали жестокие убийства девушек. Маньяка, которого прозвали Черноколготочник, искали два года. Его выдал случай. Позже по центральному ТВ рассказали, как жил и убивал таганрогский душегуб, и почему вместо расстрела он получил пожизненное.

«Проклятый треугольник»

В 1990-м году в Таганроге пропала 16-летняя студентка металлургического техникума. Тело нашли быстро — девушку изнасиловали и задушили. Вскоре повторилось то же самое — спустя две недели погибла еще одна 16-летняя девушка. Подозревали даже Чикатило, но оперативники быстро отмели эту версию: убийства не совпадали с его почерком.

Мужчина нападал на молоденьких девушек. Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Все жертвы были в черных колготках, — вспоминал в беседе с «КП – Ростов-на-Дону» ветеран ростовского следствия Амурхан Яндиев. — И хотя в регионе орудовал знаменитый маньяк, сразу стало ясно: это другой.

В те годы Ростовская область лидировала по числу серийников. Особый «проклятый треугольник» — Ростов, Шахты, Таганрог — стал местом охоты для нескольких душегубов. Черноколготочник заставлял девушек бояться выходить на улицу.

Пытались ловить на живца

Осенью 1990-го произошло новое убийство. На этот раз на месте нашли расческу и ключи, с которых сняли отпечатки. Проверили по базе — совпадений не было.

— Мы пытались ловить на живца, — рассказывал Яндиев. — Сотрудницы милиции в штатском ходили по паркам в черных колготках. Всех, кто проявлял интерес, проверяли. Безрезультатно.

На полтора года, пока мужчина был в отношениях, нападения прекратились. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Психиатр Александр Бухановский, работавший с серийными убийцами, предложил обратиться к маньяку через телевидение: пообещал лечение и полную конфиденциальность, если тот сам явится. Но Черноколготочник телевизор не смотрел. Однако передачи повысили бдительность горожан — и это сработало.

Осенью 1992 года после почти полутора лет затишья маньяк снова напал. Но девушка закричала, ее услышали прохожие, которые скрутили насильника и сдали милиции.

Им оказался 22-летний Юрий Цюман. При допросе он во всем сознался.

Преступника скрутили прохожие и передали милиции. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ненависть родом из детства

— У него была лютая ненависть к женщинам, — объясняел следователь. — Когда он был ребенком, мать приводила в дом незнакомых мужчин. Никто не обращал на мальчика внимания, воспитанием не занималась. Это травмировало его на всю жизнь.

Первое преступление Цюман совершил в 17 лет — жертва выжила, но не стала заявлять на него. Затем он ушел в армию, а, когда вернулся, продолжил насиловать, но теперь уже убивал своих жертв. Когда у него появилась девушка, маньяк затаился на полтора года. А когда расстались, он вернулся к своим зверствам.

— Он производил впечатление интеллигентного и воспитанного человека. Такой может втереться в доверие к любому, — рассуждал о том, как убийца мог втереться в доверие к девушкам, ветеран следствия.

Маньяка приговорили к заключению в "Черном Дельфине".

Пожизненное вместо расстрела

Цюмана приговорили к высшей мере. Но пока он обжаловал приговор, ввели мораторий на смертную казнь — и заменили ее пожизненным заключением. Его отправили в колонию «Черный дельфин» — одну из самых строгих в стране. В 2011-м подавал просьбу о помиловании, но получил отказ.

Леонид Каневский снял о таганрогском маньяке передачу 15 лет назад, чтобы они, узнав его историю, могли уберечь себя в опасной ситуации и не шли на поводу у незнакомцев.

— Ростовские сыщики всегда умели раскрывать такие преступления. И хотя это не делает регион более криминальным, чем другие, именно здесь работали лучшие профессионалы своего дела, — поделился ведущий после съемок на Дону в 2011 году.

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