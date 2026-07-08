«Увидеть не только проблему, но и самого человека»: После 23 лет в полиции дончанка стала помогать ветеранам СВО

Ольга Сундукова посвятила 23 года службе в полиции, а три года назад стала социальным координатором. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Они не носят погоны, но их работа – подставлять плечо бойцам и их семьям. 14 социальных координаторов участвуют в конкурсе «На линии добра», который проводят «КП – Ростов-на-Дону» и фонд «Защитники Отечества». Их миссия – быть опорой для ветеранов и их семей. Представляем еще одну участницу – Ольгу Сундукову.

За ее плечами – 23 года службы в органах внутренних дел, звание подполковника полиции. А теперь она помогает тем, кто вернулся с передовой, и их родным.

Учитель стала подполковником

Ольга окончила Таганрогский педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы». Но поступила на службу в УВД Таганрога. Начинала инспектором по делам несовершеннолетних, затем стала дознавателем. В 2005-м получила диплом Ростовского юридического института МВД РФ по специальности «правоохранительная деятельность».

Ольга шефствует над бойцами и их родными.

– С 2004 года трудилась в паспортно-визовой службе, двадцать лет назад пришла в Управление Федеральной миграционной службы, ставшее после реорганизации Управлением по вопросам миграции, – перечисляет участница конкурса. – Всего в органах я проработала 23 года, занимала руководящие должности. В 2022-м ушла на пенсию по выслуге лет в звании подполковника полиции.

Новый этап – и снова помощь людям

Ольга продолжила помогать людям, но уже по-другому. С октября 2022 года она работала в Центре социального обслуживания Таганрога. А с 1 июня 2023-го ее приняли социальным координатором в филиал фонда «Защитники Отечества».

– Помогающей профессии и служению людям я посвятила весь свой трудовой путь, – говорит дончанка. – Когда ежедневно работаешь с людьми, помогаешь решать разные жизненные ситуации и видишь результат – даже просто улыбку обратившегося человека, – понимаешь, что не зря выбрал такую профессию.

Увидеть самое важное

Главная задача для Ольги – помочь каждому, кто пришел на прием. Независимо от того, с каким вопросом обратился человек.

– Каждый случай индивидуален и по-своему запоминающийся, – считает социальный координатор. – Основная наша задача – увидеть и понять не только проблемы, но и самого человека, который обращается. И сделать все, чтобы никто, попавший в трудную жизненную ситуацию, не остался один на один со своей бедой.

Каждое обращение требует особенного подхода. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

За плечами Ольги – огромный опыт общения с людьми в самых разных обстоятельствах. И теперь она применяет его на новой должности, помогая ветеранам СВО и их семьям находить выход из сложных ситуаций.

Как проголосовать за участниц

Голосование за участниц конкурса «На линии добра» устроено предельно просто. Каждый день вы можете отдать свой голос за одну из героинь или сразу за нескольких. Голоса принимаются до 12 июля включительно. А уже 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону» появятся окончательные результаты.

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В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

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