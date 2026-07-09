В Ростове в центре помощи детям будут заниматься психодрамой

Воспитанники центра уже опробовали подмостки. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове на территории социального приюта для детей и подростков появилась собственная уличная сценическая площадка. Это стало возможным благодаря проекту «Дорога к себе», который реализует автономная некоммерческая организация «Арт-просвещение» при поддержке Фонда президентских грантов. Теперь у воспитанников учреждения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, есть место, где они могут раскрывать свои таланты, не покидая пределов временного дома.

Проект «Дорога к себе» реализуется на базе ростовского социального приюта для детей и подростков города. Это крупнейшее учреждение подобного профиля в регионе, рассчитанное на 42 человека в возрасте от 3 до 18 лет.

В церемонии открытия, прошедшего в День семьи, любви и верности, приняли участие председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Ростовской области Елена Елисеева, депутат Дмитрий Сизякин и руководитель проекта «Дорога к себе» Татьяна Новоселова.

Территория творчества и заботы

Елена Елисеева отметила, что принципиальная позиция депутатов фракции «Единая Россия» - защита детства, и ни одно заседание донского парламента не обходится без внесения социально ориентированных законодательных инициатив. Она подчеркнула, что одной лишь бюджетной поддержки таким учреждениям часто не хватает, и именно здесь на помощь приходят неравнодушные некоммерческие организации.

— Мы прекрасно понимаем, дети каких категорий попадают в социальный приют. Реабилитация и занятия с ними накладывают серьезный отпечаток на работу всего учреждения. И когда некоммерческие организации выигрывают гранты, нацеленные именно на творческое развитие детей и на помощь в прохождении реабилитации, — это бесценно. Самая главная задача — чтобы ребенок, попав в приют, затем вернулся в свою кровную семью. Уверена, что начав с работы с детьми, учреждение будет привлекать родителей, и они совместно будут выстраивать и восстанавливать детско-родительские отношения, — сказала Елена Елисеева.

Инвестиция в будущее

Депутат Законодательного собрания Ростовской области, главный врач Центральной городской больницы имени Семашко Дмитрий Сизякин подчеркнул особую значимость события для детей, лишенных родительского тепла. Парламентарий обратил внимание, что проект ценен не только материальной базой, но и постоянным вниманием, которое теперь будут получать воспитанники.

— Здесь необычные дети, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Это социальный приют, где не хватает тепла и родительской любви. Они, к сожалению, этого лишены. Здесь создаются условия для того, чтобы они почувствовали себя чуть теплее, развивались и социализировались. «Арт-просвещение» за счет средств президентского гранта не просто построило данную площадку, а продолжает на ней общаться с детьми, учить их хорошему, доброму, любви к Родине, выявлять таланты и помогать в их тяжелой жизненной ситуации. Чем больше мы будем уделять им внимание не только по праздникам, но и на постоянной основе, тем быстрее они станут полноценными гражданами нашей страны, — отметил Дмитрий Сизякин.

Парламентарий выразил уверенность, что воспитанники приюта обязательно вырастут большими, хорошими и добрыми людьми.

Закон в помощь

Елена Елисеева добавила, что в развитии подобных инициатив большую роль играет и законодательная база. Она напомнила, что недавно донские депутаты-единороссы разработали и приняли региональный закон о наставничестве над детьми, которые в силу обстоятельств остались без родителей. По ее словам, этот документ как раз направлен на очень тесную работу некоммерческих организаций с центрами помощи детям.

— Я считаю, что мы совместно делаем очень большое дело. И спасибо большое всем, кто к этому причастен, — подчеркнула председатель комитета.

Голоса и сцена в шаговой доступности

Руководитель проекта «Дорога к себе» Татьяна Новоселова рассказала, что появление сцены стало ответом на прямой запрос учреждения. Хотя главная цель гранта — психологическая помощь детям, инфраструктура для творчества стала важнейшим инструментом реабилитации.

— В основе нашего проекта лежит метод детской психодрамы. Профессиональный психолог еженедельно в игре прорабатывает с детьми самые разные проблемы и помогает им обрести себя. Конечно, сверхзадача — это возвращение ребенка в кровную семью, и мы надеемся, что такие проекты помогут решить этот вопрос. Сцена же решает много задач: дети в шаговой доступности и после окончания проекта смогут ставить театральные постановки, проводить концерты. Для нашей организации сцена — это первая история. Раньше мы строили в основном веревочные парки для детей с ограниченными возможностями. Но тут был запрос на сцену, и мы считаем, что это очень хорошее решение, — пояснила Татьяна Новоселова.

Она также отметила, что проект полон необычных активностей. Помимо занятий по сценическому движению и речи, детей ждут детская йога, рисование и даже запись четырех радиоспектаклей, поскольку в учреждении работает прекрасно налаженная радиосвязь. По ее словам, важно, чтобы через участие в массовых мероприятиях и через творчество дети чувствовали, что они нужны всем, а их жизнь становилась счастливее и радостнее.

Как рассказала руководитель центра Елена Шубина, для коллектива новая сцена стала еще одним действенным инструментом реабилитации, помогающим детям преодолевать трудности через раскрепощение, постановку речи и творческое самовыражение. В день открытия первого этапа воспитанники уже опробовали подмостки: они читали стихи, пели и танцевали, продемонстрировав зрителям свои таланты и большое желание быть услышанными.