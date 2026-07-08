Образование под защитой: изучаем новую программу кредитования на оплату обучения в школе, колледже или вузе

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Современное образование — это не просто набор дисциплин и баллов, а главный фундамент, на котором строится вся дальнейшая жизнь ребенка. Учеба в школе, вузе или колледже представляет собой сложный процесс формирования личности и накопления интеллектуального капитала: умение анализировать информацию, критически мыслить и находить креативные решения сложных задач.

Все эти социальные навыки становятся решающими во взрослой профессиональной среде, так как образованный человек обретает уверенность в себе и способность адаптироваться к стремительно меняющемуся миру технологий. Именно через знания ребенок получает главный ресурс завтрашнего дня — возможность управлять собственной судьбой, выбрать профессию по призванию, построить карьеру и стать опорой для следующих поколений.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

С целью повышения доступности образования южно-российский банк «Центр-инвест» разработал новую программу «Образовательный кредит» на оплату обучения в школе, колледже или вузе. В чем принципиальное отличие программы от классических потребительских кредитов? Кто может ею воспользоваться, на каких условиях и есть ли у нее льготный период? Что произойдет со статусом кредита и графиком платежей в непредвиденных ситуациях? На эти и другие вопросы мы попросили ответить начальника Управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николая Парамонова.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ И ОТЛИЧИЕ

— Николай Александрович, новая программа позиционируется как доступный инструмент для свободного выбора учебного заведения и специальности. В связи с чем банк принял решение о ее создании?

— Банк «Центр-инвест» является стратегическим партнером ведущих вузов и учреждений СПО Юга России. Уже более 30 лет мы поддерживаем всех участников образовательного процесса: тех, кто стремиться получить образование и тех, кто готов поделиться своими знаниями и опытом на благо всего региона и страны. Кроме того, более 20 лет наш банк совместно с фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО» ежегодно инвестирует 8 млн рублей на проведение конкурса «Умная стипендия» среди бакалавров, магистрантов и аспирантов на получение именной стипендии. Мы убеждены, что такая финансовая поддержка на старте профессионального пути поможет талантливой молодежи раскрыть свой креативный потенциал, даст свободу выбора учебного заведения и специальности, а значит — укрепит кадровый фундамент нашей страны.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

— В чем принципиальное отличие вашей программы от классических потребительских кредитов, которые родители часто берут на оплату обучения?

— Главное отличие этой программы и многих других кредитных продуктов нашего банка — это доступность, прозрачность, честность. Потребительский кредит, который часто берут родители на оплату обучения обязательно включает в себя разного рода дополнительные расходы (чаще всего это страховка и комиссии).

В то же время программа «Образовательный кредит» не имеет скрытых комиссий и обязательного страхования и по ее условиям не требуется обеспечение в виде залога имущества. Главный элемент нашего образовательного кредита — он выдается траншами на очередной год обучения. То есть, вы подписываете кредитный договор один раз, но получаете не всю сумму, а только ту сумму, которая необходима для оплаты текущего периода обучения.

Приведу небольшой пример для наглядности. Допустим, стоимость обучения 500 тыс. рублей, а кредитный договор оформлен в июле 2026 года сроком на 5 лет. Выдача средств будет происходить следующими траншами: первый транш вы получите в 2026 году — 100 тыс. руб., затем второй — в 2027 также 100 тыс. руб., третий — в 2028 году на ту же сумму и так далее. При этом, подать заявку, собрать документы и подписать договор нужно только один раз, а возвращать кредитные средства можно частями.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

УСЛОВИЯ И ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД

— По условиям программы кредит доступен как новым, так и действующим студентам любых аккредитованных образовательных учреждений России общего, среднего и высшего звена. Означает ли это, что воспользоваться программой может студент любого региона России, даже если в нем нет представительства вашего банка?

— Как правило мы кредитуем граждан РФ, проживающих на территориях нахождения офисов банка. Данный образовательный кредит не стал исключением, поэтому основная его аудитория — это жители регионов, в которых есть наши отделения.

— Николай Александрович, общеизвестно, что главный страх родителей перед образовательными кредитами — необходимость платить банку уже сейчас, когда ребенок еще учится. Существует ли в вашей программе льготный период кредитования и как именно он реализован?

— Да, конечно. Льготный период погашения кредита по нашему образовательному кредиту есть - первый и второй год обслуживания кредита клиент может платить только проценты, что позволяет максимально снизить платеж (нагрузку на семейный бюджет) по кредиту в первые два года обслуживания кредита. Первые два года клиент (при возможности) может погашать и основной долг, никаких ограничений в этой части нет, что позволит ему сэкономить на переплате по процентам по кредиту в целом.

— Программа заявлена для всех уровней образования — от школы до вуза. На какие конкретно статьи расходов можно направить кредитные средства? Входит ли туда только оплата самого контракта за обучение, или банк готов финансировать сопутствующие расходы, такие как покупка учебных материалов, проживание в общежитии или аренда жилья рядом с местом учебы?

— Данный кредит целевой, он направлен исключительно на оплату образовательных услуг по договору с образовательным учреждением. Однако, если мы увидим спрос на оплату прочих расходов, связанных с образованием ребенка, то мы внесем в наш продукт соответствующие корректировки.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ И ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ

— Кто может выступить заемщиком по этой программе — только сам студент, или договор могут оформить его родители и законные представители?

— Кредитный договор может подписать и сам студент/учащийся, но при разработке нашего образовательного кредита мы увидели данные, который говорят о том, что 80% договоров заключаются с родителями в пользу ребенка. Поэтому мы нацелены в большинстве случаев заключать кредитный договор с родителями в интересах ребенка, но возможность оформить кредит на гражданина РФ от 14-летнего возраста у нас есть.

— Насколько упрощена процедура одобрения кредита: требуется ли обязательное подтверждение официального дохода справками 2-НДФЛ, если у семьи есть другие активы, и сколько времени занимает принятие решения банком?

— Процедура подачи заявки на кредит максимально проста и займет не более 5 минут. Самый простой и легкий способ — сделать это на нашем сайте при использовании данных из цифрового профиля гражданина или проще сказать, клиент при подаче заявки дает банку согласие на использование его данных из цифрового профиля через портал ГосУслуги (ЕСИА). В этом случае мы не будем просить никаких документов, так как всю необходимую информацию о месте работы и размере дохода мы получим из цифрового профиля самостоятельно. Приятие решения в среднем занимает от 15 минут до 24 часов, так как тут много факторов и разного рода обстоятельств, которые могут повлиять на срок рассмотрения заявки.

— А что произойдет со статусом кредита и графиком платежей в непредвиденных ситуациях, например, при отчислении студента из учебного заведения, призыве в армию или академическом отпуске?

— Мы предусмотрели разные жизненные обстоятельства. Если студента отчислят, то заемщик не сможет получить очередной транш на следующий учебный год и по кредитному договору процентная ставка увеличится до показателя «Ключевая ставка ЦБ» +5%. При призыве в армию, заемщик сможет получить кредитные каникулы сроком до 12 мес. В случае академического отпуска заемщик также может воспользоваться кредитными каникулами на аналогичный срок.

Оформить заявку на кредит можно в любом офисе банка «Центр-инвест» или на официальном сайте.

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