Дети попали в приют, пока отец был в госпитале: Как соцкоординатор из Ростовской области помогла бойцу СВО воссоединиться с семьей

Опыт работы научил Елену Будянскую терпению и пониманию чужой боли. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Кто приходит на помощь, когда кажется, что мир рухнул? Кто помогает собрать документы, добиться справедливости, найти силы жить дальше? Это социальные координаторы. 14 сильных, отзывчивых и сердечных женщин участвуют в конкурсе «На линии добра», который проводят «КП – Ростов-на-Дону» и филиал фонда «Защитники Отечества». Сегодня мы расскажем о Елене Будянской.

Она работает в фонде со дня его открытия. За плечами – высшее экономическое образование, многолетний опыт в социальной сфере и истории, которые доказывают: иногда одно слово может изменить все.

«За мужем – как ниточка за иголочкой»

Елена начала трудиться в 18 лет – в войсковой части. Именно там познакомилась с будущим мужем, который стал майором запаса и ветераном боевых действий. Супружеская жизнь была похожа на кочевую: новые гарнизоны, новые города.

– Ездила за мужем как ниточка за иголочкой по новым местам службы, – вспоминает Елена.

Семь лет дончанка проработала в департаменте труда и социального развития города – в отделе адресных социальных пособий. Помогала людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации по независящим от них причинам.

– Как никто другой знаю: в нашем обществе есть люди, которым во много раз труднее, и они ждут нашей поддержки, – говорит участница конкурса. – Опыт научил терпению и пониманию чужой боли.

«Сказал одно слово «Помогите!»

В 2023-м, в самом начале работы Фонда, в кабинете Елены раздался телефонный звонок. Звонил мобилизованный участник СВО по имени Владимир. Он получил тяжелое ранение и находился в госпитале. Там он узнал, что его дети оказались в социально-реабилитационном центре. Собственного жилья у семьи не было. Он сказал только одно слово: «Помогите!».

– Мы сразу включились в работу, – вспоминает Елена.

Первым делом координаторы помогли ветерану приобрести недвижимость. Когда у семьи появилась крыша над головой, можно было вернуть детей из центра.

– Для того, чтобы Владимир Георгиевич мог спокойно продолжать лечение, и дети не оставались без присмотра взрослых, им выделили путевки в санаторий и детский оздоровительный лагерь. А его самого направили на долечивание.

На всех этапах команда фонда была рядом. Неоднократно подключали медицинские организации, организовывали консультации узких специалистов. Оформляли все положенные льготы, оказывали адресную социальную помощь.

Сегодня Владимир Георгиевич – не просто подопечный соцкоординатора, а друг и соратник.

– Он всегда на связи, участвует в патриотических уроках, выезжает на экскурсии вместе с другими ветеранами и координаторами. Фонд «Защитники Отечества» обеспечил его всеми необходимыми техническими средствами реабилитации.

Для Елены эта история – одна из самых важных. Она напоминает: за каждым обращением стоит человеческая жизнь. И иногда достаточно одного слова, чтобы запустить цепочку добрых дел.

Как проголосовать за участниц

Напоминаем: голосование за участниц конкурса «На линии добра» продлится до 12 июля. Каждые сутки вы можете проголосовать за одну или нескольких координаторов. Итоги конкурса будут опубликованы 13 июля на официальном сайте «КП – Ростов-на-Дону».

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