«Я не в кителе родился»: Глава Донского СК Аслан Хуаде — о главном в жизни

Руководитель Донского СК генерал-лейтенант юстиции Аслан Гарунович Хуаде в интервью рассказал о семье, работе и планах на будущее. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

За сорок лет службы в следственных органах генерал-лейтенант юстиции Аслан Хуаде прошел путь от рядового следователя районной прокуратуры до руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области. Он лично контролирует раскрытие резонансных дел и отстаивает права граждан. Сегодня, опираясь на колоссальный опыт, глава ведомства планирует применить свои знания на федеральном уровне и баллотироваться в Государственную Думу. В откровенном интервью в студии радио «Комсомольская правда» Аслан Гарунович рассказал, почему считает такой путь логичным продолжением своей деятельности.

Аслан Гарунович (на фото – в центре) прошел путь от рядового следователя до главы СУ СК по Ростовской области. Фото: Эдуард Леньков

«За смену мог разгрузить 20 тонн хлеба»

Вы прошли огромный путь от следователя до генерал-лейтенанта юстиции. 15 лет вашей жизни связаны со следствием на Дону. Как-то вы произнесли очень сильную фразу: «Я не в кителе родился». Расскажите, каким было ваше детство и юность?

— Я родился в Адыгее 29 ноября 1960 года. Когда мне было примерно три года, наша семья переехала в Краснодар. Маме приходилось непросто — она воспитывала меня одна. К счастью, ей на помощь всегда готов был прийти ее младший брат, мой дядя. В подростковом возрасте я как мог старался облегчить маме жизнь. Она тогда работала в магазине, грузчика в штате не было. Приходилось выбирать: либо разгружать товар самой, либо платить кому-то. В нашей семье на счету была каждая копейка, поэтому пятидесятикилограммовые мешки с сахаром и крупой я взял на себя.

В школьные годы много занимался вольной борьбой, достиг хороших результатов. Но в старших классах я встал перед выбором: либо спорт, либо учеба. Выбрал последнее. Школу окончил на четверки и пятерки. В 1978 году поступил в Кубанский государственный университет по специальности «правоведение».

В студенческие годы также приходилось много работать: трудился лаборантом в кабинете химии в родной школе, когда учитель истории уходил в отпуск — вел уроки вместо него. Приходилось преподавать и немецкий язык. В начале 80-х работал грузчиком на заводе. За смену мог разгрузить до 20 тонн хлеба.

Аслан Гарунович Хуаде во время встречи с ветераном Великой Отечественной войны. Фото: Эдуард Леньков

Почему решили связать свою жизнь со следствием?

— В детстве запоем читал книги о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Работа в правоохранительных органах казалась мне романтичной, тогда я и загорелся этой идеей.

Когда романтические мечты о расследованиях превратились в суровую, но увлекательную практику?

— Моим первым местом работы была прокуратура Каневского района Краснодарского края. Никогда не забуду первый рабочий день в должности следователя. Это была пятница, середина декабря 1984 года. Прокурор сразу положил мне на стол несколько томов уголовного дела. Мне нужно было ознакомиться с документами до понедельника. Все выходные провел за изучением материалов. Было непросто, но я понимал, что нахожусь на своем месте. Ведь любое уголовное дело — это шахматная партия. Когда находишь виновного, общаешься с ним, происходит сложнейшая психологическая дуэль, в которой следователь бьется за справедливость.

«Ребенка вернули в семью»

Что для вас закон сегодня? Это инструмент наказания или все-таки защита конкретного человека?

— Это две стороны одной медали. Одного без другого не бывает. Если совершено преступление, виновный должен быть наказан. Следователь обязан сделать все, чтобы отстоять права потерпевшего. Интересы пострадавших я всегда ставлю на первое место.

Какие расследования оставили самый глубокий след?

— В памяти на долгие годы остаются резонансные дела, особенно те, в которых пострадали дети. В Шахтах был случай — похитили семилетнюю девочку. К поискам немедленно подключились наши следователи и сотрудники полиции. В течение суток установили личность похитителя. Ребенка нашли в его доме. В отношении девочки были совершены насильственные действия сексуального характера. Тем не менее ее жизнь удалось спасти, малышку вернули в семью. Виновный понес суровое наказание.

Как сегодня уберечь детей от ошибок, учитывая, что через интернет их активно втягивают в преступления?

— Интернет-ресурсы действительно используются кураторами из-за рубежа для вербовки. Мы вынуждены привлекать к ответственности целые группы подростков, распространяющих экстремистские идеи. Более того, несовершеннолетних вовлекают в террористическую деятельность. Закон предусматривает за такие преступления длительные сроки лишения свободы.

Родители должны научить ребенка цифровой гигиене. А государство — предложить альтернативу: доступный спорт и кружки. Разумно организованный досуг просто не оставит подросткам свободного времени на деструктивные действия.

Вы отдали 40 лет следствию, у вас сложилась отличная карьера. Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру в Государственную Думу?

— Для меня это логичное и закономерное продолжение моей работы. За годы службы я детально изучил, как функционирует правовая система и почему некоторые законы недостаточно эффективны. Накопив колоссальный багаж знаний в сфере защиты прав, я поставил перед собой новую цель – устранить пробелы в законодательстве.

«Когда смотришь человеку в глаза»

Вы регулярно проводите личные приемы граждан. Через такие встречи регион виден иначе, чем через отчеты?

— Отчеты и сводки — это лишь безмолвные бумаги. Совсем другое дело — личный прием, когда ты смотришь человеку в глаза и он задает тебе непростые вопросы. Чтобы найти на них ответы, порой приходится очень глубоко погружаться в законодательство и в практику. При этом у нас есть правило: даже если люди приходят с проблемами, которые не входят в компетенцию СК, мы не отказываем в приеме обращений. Перенаправляем заявления в уполномоченные ведомства и потом обязательно запрашиваем уведомления о принятых решениях.

Аслан Гарунович Хуаде точно знает, что никакие отчеты и сводки не заменят личное общение с людьми. Фото: Эдуард Леньков.

Почему вы решили идти на выборы от «Единой России»?

— Все просто: это партия реальных дел. Другие критикуют, а «Единая Россия» тем временем строит дороги, благоустраивает дворы и добивается расширения социальных льгот для семей. Только у этой партии есть «Народная программа» — документ, в основе которого лежат пожелания обычных жителей со всех уголков страны. Люди просят отремонтировать конкретную школу, провести газ в поселок, сделать безопасную дорогу и так далее. Партия берет эти наказы в работу, воплощая их в реальные инфраструктурные проекты.

«Развиваться должны не только мегаполисы, но и малые территории»

Если жители округа окажут вам доверие, что будет входить в вашу зону ответственности?

— Приоритет — законотворчество и улучшение качества жизни на местах.

Если мне окажут доверие, то моя цель как депутата будет добиться включения территорий 155-го округа в программы опережающего развития Ростовской области. Совершенно очевидно, что развиваться должны не только мегаполисы, но и малые территории.

Генерал-лейтенант юстиции Аслан Гарунович Хуаде планирует применить свои знания на федеральном уровне. Фото: Эдуард Леньков

«Каждую свободную минуту я посвящаю внуку»

— Что сегодня помогает вам сохранять внутреннее равновесие?

Увлекаюсь охотой, рыбалкой. Но по-настоящему восстанавливаю душевные силы только в кругу семьи, черпаю ресурсы в общении с близкими. Чуть больше года назад случилось радостное событие — я стал дедушкой. Для меня это – огромное счастье.

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