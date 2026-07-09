Пламенем охвачена площадь в 1500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В четверг, 9 июля, в Батайске разгорелся крупный пожар на складах. Высокое пламя и черные столбы дыма видно за десятки километров — видео с пугающей картиной разлетелось по соцсетям. Рассказываем подробнее, что известно о крупом пожаре на складах в Батайске 9 июля 2026.

В Батайске пожар на складах охватил площадь в 1500 квадратных метров Видео: ГУ МЧС по Ростовской области

Последствия крупного пожара на складах в Батайске 9 июля 2026

Первыми о крупном пожара на складах в Батайске 9 июля стали оповещать очевидцы. В местных пабликах появились видео с пугающей картиной: языки пламени поднимаются на несколько метров, а над ними уже на десятки клубятся столбы черного дыма. Издалека кажется, что огнем охвачена стройка, но в Главном управлении МЧС по Ростовской области подтвердили догадки местных жителей — горят, действительно, склады.

Есть угроза распространения огня. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Сообщение о пожаре поступило из Батайска, с улицы Фермерской, 1А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят деревянные поддоны и два складских помещения на общей площади 1500 квадратных метров, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Судя по кадрам, опубликованным с места ЧП спасателями, пожарным активно содействуют местные, как мужчины, так и женщины, - возможно, это сотрудники склада. Они на безопасном расстоянии от огня помогают разворачивать пожарный рукав в сторону пламени.

С огнем борются 40 пожарных. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Угроза распространения крупного пожара на складе в Батайске 9 июля 2026

Как объясняют пожарные, сухая и жаркая погода осложняют тушение пламени.

- Существует угроза распространения огня, - предупредили в МЧС.

Чтобы этого не допустить, к ликвидации возгорания привлечены более 40 специалистов, задействованы 11 единиц спецтехники.

Местные помогают пожарным. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

При этом в местных пабликах очевидцы сообщают о том, что огонь перекинулся на растительность и якобы на соседние строения. В МЧС такую информацию пока не подтвердили и не опровергли.

Погибшие и пострадавшие в крупном пожаре на складе в Батайске 9 июля 2026

По данным экстренного ведомства, тушение пламени продолжается. Информации о погибших и пострадавших в крупном пожаре в Батайске 9 июля не поступало.

Пожар произошел в Батайске. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

- Дальнейшая информация уточняется, - добавили в ГУ МЧС по Донскому региону.

Причина крупного пожара на складах в Батайске 9 июля 2026

По состоянию на 13:40 пожарные все еще борются с открытым огнем и данных о том, что послужило возникновению огня, еще не озвучили. Вероятно, причину крупного пожара на складах в Батайске 9 июля назовут позже.

Огонь охватил два склада и сотни деревянных поддонов во дворе. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Два склада и деревянные поддоны горят в Батайске, огнем охвачено 1500 кв. метров