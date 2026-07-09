В четверг, 9 июля, в Батайске разгорелся крупный пожар на складах. Высокое пламя и черные столбы дыма видно за десятки километров — видео с пугающей картиной разлетелось по соцсетям. Рассказываем подробнее, что известно о крупом пожаре на складах в Батайске 9 июля 2026.
Видео: ГУ МЧС по Ростовской области
Первыми о крупном пожара на складах в Батайске 9 июля стали оповещать очевидцы. В местных пабликах появились видео с пугающей картиной: языки пламени поднимаются на несколько метров, а над ними уже на десятки клубятся столбы черного дыма. Издалека кажется, что огнем охвачена стройка, но в Главном управлении МЧС по Ростовской области подтвердили догадки местных жителей — горят, действительно, склады.
- Сообщение о пожаре поступило из Батайска, с улицы Фермерской, 1А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят деревянные поддоны и два складских помещения на общей площади 1500 квадратных метров, - прокомментировали в экстренном ведомстве.
Судя по кадрам, опубликованным с места ЧП спасателями, пожарным активно содействуют местные, как мужчины, так и женщины, - возможно, это сотрудники склада. Они на безопасном расстоянии от огня помогают разворачивать пожарный рукав в сторону пламени.
Как объясняют пожарные, сухая и жаркая погода осложняют тушение пламени.
- Существует угроза распространения огня, - предупредили в МЧС.
Чтобы этого не допустить, к ликвидации возгорания привлечены более 40 специалистов, задействованы 11 единиц спецтехники.
При этом в местных пабликах очевидцы сообщают о том, что огонь перекинулся на растительность и якобы на соседние строения. В МЧС такую информацию пока не подтвердили и не опровергли.
По данным экстренного ведомства, тушение пламени продолжается. Информации о погибших и пострадавших в крупном пожаре в Батайске 9 июля не поступало.
- Дальнейшая информация уточняется, - добавили в ГУ МЧС по Донскому региону.
По состоянию на 13:40 пожарные все еще борются с открытым огнем и данных о том, что послужило возникновению огня, еще не озвучили. Вероятно, причину крупного пожара на складах в Батайске 9 июля назовут позже.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Два склада и деревянные поддоны горят в Батайске, огнем охвачено 1500 кв. метров