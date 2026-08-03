«Елочку - Леше, сосенку — Ване»: Под Ростовом мать потеряла в зоне СВО двух сыновей, а третий продолжает служить

Анна Павловна потеряла в зоне СВО двоих сыновей, третий продолжат служить... Фото: из архива героя публикации.

Для любой матери самое страшное — хоронить своего ребенка. А вот Анна Забывайлова из Ростовской области потеряла троих сыновей, четвертый служит в зоне спецоперации. Справляться с горем женщине помогают восемь внуков и четверо правнуков.

Анна Павловна прожила с мужем почти 50 лет, вместе они вырастили шестерых детей. Фото: из архива героя публикации.

Звал маму и так хотел жить

Анна и ее муж Иван выросли в одном хуторе, поженились и переехали в Азов. Супруг работал в «Южных электрических сетях», жена — фельдшером в ФАПе. В семье родились шестеро детей: пять сыновей и дочь. Жили дружно. Пока родители работали, старшие присматривали за младшими.

Шли годы. Дети выросли, получили профессию и вылетели из родительского гнезда. Василий после училища пошел служить в Армию, участвовал в первой чеченской войне, был контужен.

- Имел удостоверение ветерана боевых действий, - с гордостью говорит Анна Павловна.

На гражданке мужчина работал в автосервисе, женился, у него родилась дочь. 46-летнего Василия родители потеряли первым. Трагедия случилась в августе 2021 года.

- Сын отправился на заработки в Краснодарский край - укладывать тротуарную плитку. Когда мы созвонились, он сказал, что заболел — температура под сорок. Прораб давал ему какие-то таблетки. Я велела возвращаться — в то время как раз началась пандемия.

Напарники привезли мужчину в Азов, но было слишком поздно - болезнь успела поразить легкие. Анна Павловна не отходила от сына в больнице и была с ним до самого конца.

- Он звал меня, хватал за руки, так хотел жить...

Сын Василий умер от ковида. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осколок мины залетел под бронежилет

Следующим ушел из жизни Иван.

- Ваня трудился в строительной бригаде. Любой дом мог возвести с фундамента до крыши. Такой был рукастый!

В 2022 году мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Матери не сказал - поберег ее больное сердце.

- Я долго не могла до него дозвониться и сказала об этом дочери. Вот тогда-то она и призналась, что Ваня - на передовой, служит штурмовиком. Сказала, что он ей звонит, а меня волновать не хочет.

Оксана первой узнала о гибели Ивана, но не представляла, как сказать об этом матери. В итоге решила собрать группу поддержки...

- Я как раз вернулась с работы, и тут заходит соседка с корвалолом. Следом - дочь с подругой. Я обрадовалась гостям: поставила чайник. Сказала, что сейчас будем пить кофе. А сама смотрю: все какие-то понурые сидят. Спрашиваю: «Что это с вами?».

- Мама, погиб Ваня, - выпалила дочь.

Его не стало под Бахмутом 7 апреля 2023 года — на Благовещение. Сослуживцы рассказали, что осколок мины залетел ему под бронежилет.

- Когда Ваню привезли, все тело было целым и только в сердце виднелась крошечная дырочка.

Бойца похоронили с воинскими почестями. Анна Павловна несла охапку гвоздик на его могилу, как вдруг начала задыхаться. Прямо с кладбища ее увезли в больницу.

- Позже врачи сказали, что я перенесла инфаркт.

Иван был награжден медалью «За отвагу». Фото: из архива героя публикации.

Отправился мстить за брата

А три года назад ушел из жизни глава семьи.

- Муж сильно сдал после смерти Вани, но на здоровье не жаловался. Среди ночи ему стало плохо. Я схватила тонометр, чтобы измерить ему давление, а он взглянул на меня и успел сказать только: «Ох». Вскрытие показало, что у него был тромб в аорте.

Следующим Анна Павловна потеряла младшего сына - Алексея. Как и погибший Иван, он трудился в строительной бригаде. В прошлом году мужчина отправился в зону СВО - мстить за брата. Служил наводчиком-оператором БМП.

- Леша позвонил мне уже из Горловки — поставил перед фактом. Сказал: «Мама, ты не сердись — я же не сделал ничего плохого — я иду Родину защищать».

А позже снова позвонил и сообщил веселым голосом: «Мам, представляешь, какое совпадение? Мы отправляемся освобождать село Покровское — а я родился как раз на Покров». Но с того задания мужчина не вернулся. Он считается пропавшим без вести и скоро будет суд по признанию его погибшим.

Алексей пропал без вести, в августе состоится суд по признанию его погибшим. Фото: из архива героя публикации.

«А ты знаешь что Паша пошел в военкомат?»

Старший сын Анны Павловны — Павел — тоже служит в зоне СВО. До этого он работал таксистом. Мужчина ушел защищать Родину раньше братьев, и мать тоже узнала об этом от посторонних.

- Мне позвонила сестра и спросила: а ты знаешь что Паша пошел в военкомат? Я набрала его номер, а он - уже на полигоне.

Мужчина подписал уже третий контракт. В мае приезжал домой в отпуск и участвовал в торжественных мероприятиях ко Дню Победы.

- Я помнила, как он робел в детстве, когда нужно было читать стихи на празднике и попросила организаторов не давать ему слово — боялась, что он растеряется. Но он так хорошо выступил: рассказал о прадеде, который погиб в Великой Отечественной войне, о братьях...

Павел продолжает служить. Фото: из архива героя публикации.

Мужчина снова отправился на передовую. Дома его ждут сын, дочь и три внучки. И, конечно, мама, брат и сестра.

- Еще один сын Игорь живет в Ростове, занимается грузоперевозками, у него есть жена и сын. Оксана - замужем, у нее три сына. А всего у меня восемь внуков и четыре правнучки.

Именно семья помогает Анне Павловне заполнить пустоту в сердце. Женщина часто пересматривает фотографии ушедших из жизни сыновей и бережно хранит память о каждом.

- Когда родителей бойцов пригласили заложить Аллею героев, я посадила на ней два деревца: елочку — в честь Леши и сосенку — в честь Вани.

В память о сыновьях мать высадила хвойные деревья. Фото: из архива героя публикации.

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