Опасный роман: Украинский куратор влюбил в себя ростовчанку, чтобы взорвать высокопоставленного военного в Москве

Из арендованного жилья женщина развернула полноценный наблюдательный пункт. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили масштабную диверсию и заказное убийство. Силовики задержали 25-летнюю жительницу Ростовской области, которая оказывала содействие спецслужбам вражеского государства.

По данным следствия, СБУ при поддержке западных кураторов планировали устроить серию диверсий в Москве и Санкт-Петербурге. По замыслу организаторов, с помощью беспилотников должна была быть совершена атака на одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса. Следующим этапом должно было стать убийство военнослужащих Минобороны России.

Вербовка на чувствах

Для реализации задуманного организаторы сыграли на чувствах молодой женщины. Все началось еще в 2024 году. Именно тогда в одном из мессенджеров представитель украинских спецслужб вышел на жительницу Ростовской области, которой на тот момент было 23 года.

Силовики задержали подозреваемую. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Он притворился, что влюбился по переписке, обещал счастливое совместное будущее и беззаботную жизнь на территории Украины. Условием было лишь одно — выполнение его заданий. Дончанка согласилась и ради этого переехала в Москву. Вначале она якобы собирала данные о потенциальных объектах атак в Санкт-Петербурге и Москве.

Наблюдательный пункт в жилом доме

Параллельно подозреваемая, как уверяют силовики, готовила почву для убийства высокопоставленного военного. По предварительным данным, она сняла квартиру в том же доме, где проживала будущая жертва. Из арендованного жилья женщина развернула полноценный наблюдательный пункт: установила скрытые видеокамеры, которые круглосуточно фиксировали подъезд и личный автомобиль военнослужащего, а также настроила трансляцию видеосигнала на Украину.

Силовики задержали подозреваемую. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, подготовила маскировочный реквизит, парики, одежду и запасы продуктов. Этим арсеналом должен был воспользоваться киллер, прибывающий в Москву сразу после отъезда женщины. Сама она планировала сбежать из страны транзитом через Турцию и Молдову.

Задержание и уголовное дело

Благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ план провалился. Силовики задержали подозреваемую. В ходе обысков был изъят весь арсенал шпионской техники, средства маскировки и смартфоны, в которых сохранилась переписка с сотрудником украинских спецслужб.

Женщина уже дала признательные показания и активно сотрудничает со следствием.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту» с дальнейшим документированием в ее действиях состава преступления по статье «Государственная измена», — прокомментировали в ФСБ РФ.

Подозреваемую отправили под стражу. Если суд признает ее вину, женщине может грозить большой срок, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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