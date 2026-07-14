Фейковые двери и крыша: Директора строительной фирмы обвинили в похищении 15 млн рублей на ремонт Дворца спорта

Работы по ремонту то и дело переносились. Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области осудили руководителя строительной фирмы, который похитил 15 миллионов бюджетных средств. Деньги предназначались для капитального ремонта «Дворца спорта». Подробности коррупционного преступления детально изложены в материалах суда.

В отношении директора спортивной школы и подрядчика были возбуждены уголовные дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Построенный в 80-х

История началась в феврале 2022 года, когда встал вопрос о ремонте Дворца спорта в городе Гуково. Здание было построено еще в 80-е годы и нуждалось в реконструкции. Власти Ростовской области выделили на эти цели более 237 миллионов рублей.

Главным распределителем денег стала администрация города, однако чиновники передали эти полномочия директору спортивной школы, которая находилась в здании Дворца. По итогам аукциона был выбран подрядчик. С ним заключили муниципальный контракт на сумму 243 278 600 рублей.

Строительная фирма обязалась выполнить ремонт в период с 21 марта 2022 года до 30 апреля 2023-го. Объем предстоял большой - усилить несущие конструкции, отремонтировать системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. Смонтировать оборудование видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. А еще - обустроить вентилируемый фасад с утеплением стен, установить новые окна и двери, выполнить отделочные работы и благоустроить прилегающую территорию.

В апреле 2022 года подрядчик приступил к работам.

- Уже ведется демонтаж изношенных элементов и покрытий! - отчитывались городские власти на сайте.

Однако в дальнейшем ремонт шел «со скрипом», часть работ то и дело по разным причинам переносилась ...

Внушительная часть работ была выполнена только на бумаге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Верил на слово

В мае 2024 года сотрудники минфинансов региона проверили, как расходуются средства и... обнаружили, что часть вполне реальных бюджетных денег была потрачена на фейковые работы. Речь шла примерно о 15 миллионах рублей.

Как показала экспертиза, не были выполнены работы по кондиционированию, по облицовке стен, установке противопожарных дверей, двенадцати видеокамер, опор освещения и светильников, покрытий из плит и линолеума, секций радиаторов, по устройству подвесных потолков, по окраске стен... Например, стоимость ремонта кровли, который был так и не сделан, составила 1 миллион 326 тысяч 296 рублей.

Выяснилось, что с 27 октября 2022 года по 7 сентября 2023 руководитель подрядной организации готовил акты о приемке выполненных работ, которые на самом деле произведены не были. Эти документы он посылал директору спортивной школы на подпись. Вместо того, чтобы проверить все на месте тот отнесся к делу формально и просто ставил на бумагах автограф.

Как позже рассказывал следователям глава образовательной организации, он делал это, потому что верил подрядчику на слово. Свою вину он признавал, но при этом пытался оправдываться. Мол, ремонт кровли не проверил, потому что не мог залезть на крышу из-за больных суставов. Да и вообще у него нет необходимого образования, чтобы контролировать ход реконструкции здания.

Перед тем как подписывать документы о выполненных работах, нужно было убедиться в этом своими глазами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенничество и халатность

В отношении директора спортивной школы возбудили уголовное дело по статье «Халатность», поскольку он без возражений принял не выполненные ремонтные работы и тем самым помог подрядчику незаконно получить деньги из бюджета области и города. Что касается самого подрядчика, то его обвинили в мошенничестве.

В апреле Гуковский городской суд признал руководителя строительной фирмы виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Как позже сообщал в своих соцсетях донской губернатор Юрий Слюсарь, капремонт завершает уже другой подрядчик, объект готов на 90%.

Подрядчика осудили за мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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