«Закрылся дома один, без документов и выплат»: Социальный координатор помогла ветерану СВО после ампутации встать на ноги

Наталия Сухорукова почти 30 лет помогает людям, последние три года в качестве соцкоординатора. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Каждое утро на плечи этих хрупких женщин падает огромный груз ответственности — помочь ветеранам СВО, детям, вдовам и матерям погибших бойцов. Встречи, мероприятия, бесконечные звонки — и все ради того, чтобы человек не оставался один на один со своей проблемой. Это — о социальных координаторах. 14 представительниц столь непростой, но такой необходимой сегодня профессии участвуют в конкурсе «На линии добра», который проводят «КП – Ростов-на-Дону» и региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Сегодня мы расскажем о Наталии Сухоруковой.

Она посвятила социальной сфере 25 лет, а затем пришла в фонд, потому что не могла остаться в стороне.

Жизненное кредо — помогать

Наталия окончила Ростовский государственный университет по специальности «Социальная работа». И 25 лет проработала в Департаменте труда и социального развития до тех пор, пока главного специалиста в 2023 году не пригласили в открывающийся тогда фонд «Защитники Отечества».

– Конечно, согласилась, потому что не могла остаться безучастной к происходящему, – признается участница конкурса. – Помогать людям — это, скорее, мое жизненное кредо, это в крови!

Соцкоординаторы помогают решить проблемы подопечных и организовать для них мероприятия. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

В новой должности Наталия увидела новое для себя направление — возможность оказывать всестороннюю поддержку тем, кто пошел защищать Родину, и их близким.

Перенес ампутацию, остался без выплат

Один из самых запоминающихся случаев случился в самом начале ее работы в должности соцкоординатора.

– В Фонд поступила информация об участнике СВО, который находился в тяжелом состоянии. Мужчина перенес ампутацию нижней конечности. А из документов у него был только паспорт — все остальное потеряно, так что полагающиеся выплаты не были оформлены. Тогда мы съездили к нему домой, определили свои задачи, — вспоминает Наталия.

Наталия сделала помощь людям делом всей жизни. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Координаторы поставили ветерана на сопровождение. В первую очередь помогли с пропиской в Волгодонске. Затем занялись документами: восстановили все утраченные бумаги. Оформили все выплаты, которые полагались по закону. Отдельной задачей стало получение протеза — для этого помогли собрать и подать документы в Социальный фонд России. Несколько раз привозили бойцу гуманитарную помощь на дом.

«Его было не узнать!»

Спустя время все старания социального координатора были вознаграждены. Ветеран сам пришел в офис фонда — уже на ногах.

– Его было не узнать! — делится Наталия. — В этом я вижу наше предназначение: оказывать всестороннюю помощь ребятам и видеть их благодарные глаза.

Сегодня этот боец живет полноценной жизнью. Он участвует в мероприятиях, общается с другими ветеранами, строит планы на будущее.

Помогать людям — это, скорее, мое жизненное кредо, это в крови! - признается Наталия. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

– А для нас, социальных координаторов, его улыбка и возвращение к активной жизни стали лучшей наградой за ежедневный труд.

Как проголосовать за участниц

Процедура голосования за участниц конкурса «На линии добра» предельно прозрачна. Каждый день вы можете отдать предпочтение одной из героинь или сразу нескольким, поставив лайк. Прием голосов завершится 12 июля. Окончательные итоги появятся 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону».

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Наталия поняла, что не может остаться в стороне, когда появилась возможность лично помогать бойцам. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

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