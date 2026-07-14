Платина, серебро, золото: В какие драгметаллы сейчас выгодно вкладываться, рассказал экономист

Руководитель филиала в Ростове-на-Дону компании «Золотой Монетный Дом» Стадник Владимир Алексеевич в студии радио КП 89.8 Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральные банки мира все чаще выбирают золото: по данным Европейского центробанка, доля золотых активов в резервах достигла 27%, а за май чистые покупки драгметалла составили 75–85 тонн. На этом фоне цена золота в рублях скорректировалась на 25% от мартовского пика, создав привлекательную точку входа для частных инвесторов. Стоит ли переводить сбережения в физическое золото, чем инвестиционные монеты лучше слитков и какие металлы могут дать больший рост? Об этом «КП-Ростов-на-Дону» поговорила с руководителем филиала в Ростове-на-Дону компании «Золотой Монетный Дом», кандидатом экономических наук, доцентом Ростовского государственного экономического университета Владимиром Алексеевичем Стадником.

Благоприятное время для входа

— Владимир Алексеевич, могут ли монеты из драгоценных металлов выполнять функцию так называемой тихой гавани?

— Могут. Сегодня они не просто классический защитный актив, а гарант надежности в современном мире, долгосрочная защита вложений с проверенной веками историей. И поэтому, в нынешних условиях глобальной нестабильности не только частные лица, но и центральные банки ищут надежные способы сохранения и приумножения капитала. Сделав разворот к «вечным ценностям», активно пополняют свои золотые резервы. С прошлого года центральные банки ведущих стран стали формировать резервы в большем объеме в золоте, нежели в американских госбумагах. Турбулентность на финансовом рынке может неожиданно выстрелить. В каком-то смысле золото выступает действительно «тихой гаванью», а если посмотреть назад — это единственный инструмент, в котором сохранялись результаты труда человека.

Золотая инвестиционная монета «Георгий Победоносец». Фото: ООО «КАЛИТА ГОЛД»

Можно рассматривать каждого человека, каждую семью — как банк, также пытаются сохранить заработанное, чтобы накопления не обесценились. Инвестиционные монеты стандартизированы, удобны, легко приобретаются и продаются — их выкупают такие компании, как наш «Золотой Монетный Дом» и многие коммерческие банки. Каждая монета может подорожать на 10–20% через короткий промежуток времени.

Плюсы и минусы драгоценных монет

— Почему именно инвестиционные монеты? Какие у них плюсы и минусы?

— Плюсы: у монеты прямая привязка к рыночной цене металла, при покупке отсутствует НДС. Котировки официальные, биржевые, меняются каждую секунду — это делает монету прозрачным активом. Инвестиционные монеты чеканятся из золота 999-й пробы (высшая проба), что затрудняет подделку. У них компактный формат, небольшой вес, что облегчает хранение и транспортировку. Монеты упаковываются в капсулы для сохранения качества, потому что царапины и повреждения могут снизить стоимость до уровня лома. С точки зрения ликвидности, монета — это деньги, у нее есть номинал. Единственный минус: потеря монет. Были клиенты, которые просто забыли, куда спрятали. Обидно. Есть специальные тубы из специального металла для хранения, мы говорим клиентам: не закапывайте, потому что металлоискатель не определяет.

Всем своим клиентам мы рекомендуем формировать портфель и в золоте, и в серебре. При этом не забывать о «белых металлах», увы, недооцененных. Вспомним, что платина в советское время всегда была дороже золота, а сейчас ее цена значительно ниже. Есть клиенты, которые приобретают монеты из платины. К сожалению, в России их больше не чеканят — оборудование было уничтожено в 90-х. Есть только зарубежные монеты. В перспективе платина и серебро могут дать даже больший рост, чем золото.

Золотая памятная монета России «Атомный Ледокол «Сибирь». Фото: ООО «КАЛИТА ГОЛД»

Монета атомному ледокольному флоту

— Какие еще виды монет бывают? Выгодно ли в них вкладываться?

— Еще есть памятные монеты. Они выпускаются в честь исторического или значимого события, персоны. Такие монеты часто называют произведением искусства. В их дизайне в основном присутствует сложная и интересная экспозиция, высокое качество чеканки и более высокий потенциал роста стоимости. Памятные монеты чеканят с применением различных технологий и цветными изображениями с помощью принтера, тампопечати, цветной эмали, они могут иметь вставки из кристаллов и частичное золочение. И эти монеты могут стать выгодным вложением денег за счет небольшого тиража, значимости события, в честь которого были выпущены, и конечно же благодаря спросу у коллекционеров. Стоимость памятной монеты иногда в несколько раз превышает стоимость содержащегося в ней драгоценного металла.

И мы всем рекомендуем: если начинаешь входить в физическое золото или серебро, лучше начинать с инвестиционных монет, которые легко купить и продать. С другой стороны, ценность памятных монет реально растет каждый год, потому что они выпускаются небольшим тиражом.

Серебряные инвестиционные монеты. Фото: ООО «КАЛИТА ГОЛД»

Рост Капитала 2139%

— Какие популярные монеты вы советуете своим клиентам и почему?

— Всегда советуем ориентироваться на проверенные и популярные серии инвестиционных монет. Из российских самые востребованные золотые монеты серии: «Георгий Победоносец», «Золотой Червонец» («Сеятель»), выпуска 1975, 1982 и 2023 годов. Из иностранных золотых инвестиционных монет: «Американский орел» (США), «Кленовый лист» (Канада), «Венская филармония» (Австрия), «Верность и Доблесть» (Камерун).

И важно, приобретать монеты только у надежных и проверенных продавцов с хорошей репутацией: в крупных Монетных домах или коммерческих банках. Это гарантирует подлинность и качество приобретаемого актива.

Жетон России, "Крылатка -зебра" из коллекции «Необыкновенные обитатели глубин». Фото: ООО «КАЛИТА ГОЛД»

— А почему именно эти монеты?

— Приведу пример на монете «Георгий Победоносец» — ключевая инвестиционная монета Банка России.

Основной задачей выпуска монеты было — сделать инвестиционный продукт доступным для широкого круга потребителей, стоимость которого будет максимально привязана к цене драгоценного металла, что обеспечит еще большую его привлекательность. Если в 2006 году купили монету, по средней рыночной цене за 4 600 рублей, на май 2026 года средняя рыночная цена 103 000 рублей и за эти годы рост капитала составил более 2100% (или рост в 22 раза).

Анализ динамики за 20 лет показывает, что она не просто спасает сбережения от инфляции, но и показывает доходность, значительно опережающую банковские депозиты и валютные накопления. По состоянию на 2026 год, тренд остается восходящим. Для долгосрочного инвестора текущие уровни цен, несмотря на исторические максимумы, остаются привлекательными для диверсификации портфеля.

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