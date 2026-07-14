Хотела убрать двойной подбородок: Ростовский косметолог оставила ожог на шее клиентки и теперь пойдет под суд

В погоне за красотой дончанка получила ожоги. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летней местной жительницы. По версии следствия, она арендовала помещение и открыла в нем медицинский кабинет. При этом ни спциализированного образования, ни лицензии у косметолога не было.

Женщина специализировалась на коррекции фигуры, а карьеру в сфере красоты начала в 2022 году. Дончанка предлагала необычную методику для похудения. Процедура заключалась в том, что на жировые складки с помощью специального аппарата воздействовали холодом.

- В феврале этого года к мастеру записалась 40-летняя жительница Новочеркасска, - рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах. - Женщина давно мечтала убрать второй подбородок и сделать овал лица более четким. Косметолог уверенно заверила, что криотерапия — это как раз то, что нужно, и назначила курс сеансов.

Процедура заключалась в том, что на жировые складки с помощью специального аппарата воздействовали холодом. Фото: пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Однако во время процедуры что-то пошло не так. Мастер то ли не рассчитала время воздействия, то ли выставила слишком агрессивный температурный режим.

Ожог - на самом видном месте

В итоге вместо подтянутой кожи клиентка получила глубокий термический ожог мягких тканей на самом видном месте — на шее. Из кабинета эстетической медицины пострадавшей пришлось отправиться прямиком в больницу - но уже к настоящим врачам.

Медики сразу дали понять: лечение и восстановление будут долгими. Столкнувшись с такими последствиями, пострадавшая предъявила бьюти-мастеру логичные претензии. Косметолог отпираться не стала. Она признала вину, пообещала полностью оплатить чеки из аптек и клиник, а также оказать любую другую помощь.

В отношении мастера возбудили уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, после ЧП специалист поспешила убрать опасный аппарат от греха подальше и переключилась на безобидный роликовый массаж.

Тем временем пострадавшая строго выполняла все предписания докторов. Однако чуда не произошло: даже после курса терапии на коже остались заметные следы, а вернуть былую красоту так и не удалось. Поняв, что эстетический ущерб уже не исправить, разочарованная женщина пошла на крайние меры и написала заявление в полицию.

ОФИЦИАЛЬНО

До трех лет лишения свободы

— По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление медицинской деятельности без лицензии, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью», — прокомментировали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В прокуратуре Ростовской области добавили, что расследование уже завершено, а материалы направлены на рассмотрение по существу.

Если вину бьюти-мастера признают в суде, ей может грозить реальный срок — до трех лет лишения свободы.

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Вскоре косметолог предстанет перед судом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

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