Не только сахар: продукты, которые незаметно вредят зубам ребенка

Продукты, которые незаметно вредят зубам ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Когда речь заходит о здоровье зубов, первым «врагом» в сознании большинства родителей остается сахар. Мы ограничиваем конфеты, прячем шоколад и искренне верим: если ребенок не ест сладкого, с зубами все будет в порядке. Но стоматологам хорошо известно: кариес и эрозия эмали могут развиваться даже у детей, которые практически не_едят конфет.

Дело в том, что зубам вредят не только сладости. Кислоты, крахмал, липкие «полезные» перекусы и даже некоторые напитки из разряда «здоровое питание» способны разрушать эмаль быстрее, чем обычный сахар. Разберем самые неожиданные продукты, о которых стоит знать каждому родителю.

Фруктовые соки и смузи

Родители часто считают свежевыжатый сок или фруктовый смузи самой полезной альтернативой газировке. Но для эмали это настоящий удар: даже без добавленного сахара сок содержит фруктовые кислоты, а его pH часто опускается ниже 3,5. Кислота размягчает эмаль, запуская процесс эрозии — нехимического стирания зуба. Стакан апельсинового сока утром натощак — это по сути «кислотная ванна» для зубов.

Газировка, даже «без сахара»

Диетические лимонады газированные воды с кислотой (лимонной, ортофосфорной) вредят не меньше обычных. Сахара в них может не быть, но pH часто составляет 2,5–3,0. Эмаль начинает деминерализоваться уже при pH ниже 5,5. Зубы буквально растворяются — без участия бактерий.

Цитрусовые и ягоды в большом количестве

Лимоны, грейпфруты, клюква, смородина — сами по себе очень полезны. Но если ребенок грызет лимон дольками или часами ест кислые ягоды, эмаль подвергается длительной кислотной атаке. Особенно опасно сочетать кислые продукты с чисткой зубов сразу после еды: размягченную эмаль щеткой легко повредить.

«Полезные» сладости, которые обманывают

В родительском сознании сухофрукты — это «здравая замена конфетам». Но для зубов они опаснее многих сладостей. Во-первых, в них сконцентрированный сахар (до 60–70%). Во-вторых, они липкие: изюм или кусочек кураги прилипают к жевательным зубам и застревают в фиссурах на часы, создавая идеальную среду для бактерий.

Мед, сиропы и «натуральные» подсластители

Многие родители убирают сахар, но заменяют его медом, кленовым сиропом или сиропом топинамбура, считая их безопасными. Но для кариесогенных бактерий разницы нет: они одинаково эффективно перерабатывают и сахарозу, и фруктозу, и глюкозу из меда. При этом мед особенно липкий и долго остается на зубах.

Жевательные витамины и БАДы для детей

Отдельная «ловушка» — детские витамины в виде мармеладных мишек или жевательных пастилок. Они содержат сахар или сироп, прилипают к зубам, а родители дают их ежедневно, считая «лекарством, а не сладостью». Регулярный контакт такой «витаминки» с эмалью — прямой путь к кариесу.

Чипсы, крекеры, сухарики

Картофельные чипсы и соленые крекеры кажутся «несладкими», но во рту все меняется. Крахмал под действием ферментов слюны быстро расщепляется до простых сахаров. При этом мягкая крахмалистая масса облепляет зубы, забивается в межзубные промежутки и фиссуры, создавая питательную среду для бактерий на 30–40 минут дольше, чем обычная конфета.

Детские йогурты с добавками

Многие «детские» питьевые йогурты, творожки с наполнителями и молочные десерты содержат больше сахара, чем обычная газировка — просто на порцию. А молочная кислота, которая образуется при ферментации, дополнительно снижает pH в полости рта.

Как защитить зубы, не запрещая все подряд

Полностью исключить эти продукты из рациона невозможно и не нужно — многие из них полезны. Важно изменить способ их употребления:

- Кислое и сладкое — во время еды, а не между приемами пищи. Так слюна успевает нейтрализовать кислоту.

- После кислых продуктов не чистить зубы сразу. Подождите 30–40 минут, чтобы эмаль восстановилась. Лучше просто прополоскать рот водой.

- Сухофрукты — в составе блюд, а не как отдельный перекус «на ходу». После них обязательно почистить зубы.

- Липкие витамины — после еды, с последующим полосканием рта или чисткой зубов.

- Вода — главный напиток между приемами пищи. Она смывает остатки еды и восстанавливает pH.

- Твердые овощи и сыр в конце перекуса. Морковь, яблоко, кусочек сыра стимулируют слюноотделение и помогают нейтрализовать кислоты.

Здоровье зубов ребенка зависит не столько от количества съеденного сахара, сколько от того, как часто и в каком виде он получает углеводы и кислоты. Даже самые «полезные» на первый взгляд продукты могут вредить эмали, если употреблять их неправильно. Хорошая новость в том, что не нужно вводить строгие запреты — достаточно немного изменить привычки: сократить перекусы «маленькими глотками и кусочками», пить воду между едой и не забывать про гигиену после липких и кислых продуктов. Именно эти маленькие изменения дают большой результат для здоровья зубов.