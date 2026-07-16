«Я туда не пойду!»: Педиатр в ужасе отказалась заходить в дом к мальчику, где живут сотни рептилий

Весь мир 16 июля отмечает Международный день змей. Фото: из архива героя публикации.

16 июля отмечается Международный день змей. Для огромного числа людей любая встреча с рептилией — повод для настоящей паники. А вот 39-летняя жительница города Батайска Ростовской области Яна Неверова делит с ними не только просторную квартиру, но и мягкий диван перед телевизором.

Оказалось, разводить рептилий не так просто: нужно знать генетику. Фото: из архива героя публикации.

За рептилией - в Армавир

Семь лет назад пятилетний сын Леня выпросил у мамы необычного питомца. Мальчик захотел ящерицу. Найти экзотику рядом оказалось сложно, поэтому за рептилией семья поехала в соседний Армавир.

- Мы долго не могли определиться, какую именно взять, — вспоминает Яна. — В итоге купили сразу двух. Привезли домой, обе оказались девочками. Нам захотелось попробовать их развести и получить потомство. Купили третью. И она тоже оказалась девочкой! Потом появилась четвертая.

Такая ящерица стоит 8500 рублей. Фото: из архива героя публикации.

По словам дончанки, разводить рептилий оказалось не так просто: нужно знать генетику. Вскоре Леня наигрался и потерял интерес к питомцам. А вот мама Яна наоборот с головой ушла в разведение экзотики.

- Через два года свободного времени совсем не осталось, и мне пришлось уволиться с работы. Хобби стало главным делом жизни.

Имена рептилиям дали человеческие. Фото: из архива героя публикации.

К слову, разведение экзотики приносит семье неплохой доход: в зависимости от разновидности цена за одну ящерицу варьируется от 6 500 до 37 тысяч рублей.

Питоны с именами друзей

Три года назад Яна познакомилась с опытной заводчицей змей с севера страны. Батайчанка загорелась новой идеей, и в квартире поселились королевские питоны. Они вырастают почти до двух метров в длину. И сейчас их у нас три. Имена рептилиям дали человеческие.

- Мы их назвали просто в честь наших близких друзей, — смеется Яна. — Подругу зовут Марина, мужа — Ваня. А третью змею, самую маленькую, ребенок назвал красивым именем Пандора. Характеры у всех абсолютно разные.Ваня совершенно не любит сидеть на руках и всегда пытается поскорее вырваться. А вот Марина оказалась невероятной душкой.

Педиатр не решается зайти в квартиру Яны из-за рептилий. Фото: из архива героя публикации.

Яна честно признается: поначалу сама боялась брать на руки больших змей. Но страх быстро прошел. Женщина поняла, что эти рептилии никогда не укусят.

- Они как коты: гладкие и приятные. Смотрим телевизор, а по нам ползает двухметровая Марина. Смотрит кино вместе с нами, спокойно лежит, никуда не уползает. Настоящий ручной котеночек.

Ящерицам нужен очень четкий график. Фото: из архива героя публикации.

В морозилке всегда - крысы

Ящерицам нужен очень четкий график. Малышей кормят каждый день, строго по часам дают витамины и специальные добавки. А вот взрослая змея ест всего раз в три недели.

- Ухаживать за змеей гораздо проще! Дал замороженную крысу, она съела за секунду и все. Купать их не надо, убирать за ними легко. Живет себе и живет.

Хлопот с ящерецами больше, чем со змеями. Фото: из архива героя публикации.

Специфический корм семья закупает у проверенных поставщиков в Ростове. Теперь в домашней морозилке всегда лежит стратегический запас из замороженных грызунов.

Сегодня в батайской квартире живет больше сотни рептилий. С весны на свет вылупилось много новых малышей. В огромной коллекции есть бородатые агамы, эублефары и нефрусы.

Знакомые часто удивляются, как можно жить в таких условиях.

- Но по полу же у нас никто не ползает. Для питомцев выстроили аккуратные стеллажи. Рептилии сидят в террариумах с проточной вентиляцией. Все расставлено компактно и строго по правилам.

Сегодня в батайской квартире живет больше сотни рептилий. Фото: из архива героя публикации.

Гости приходят крайне редко

12-летний Леня огромными змеями совсем не интересуется. Зато обожает бородатых агам. Мальчик сам поит их, убирает террариумы и бережно выхаживает потомство из отложенных яиц. А вот гости приходят в этот дом крайне редко. Люди просто боятся такого соседства.

- Люди просто боятся такого соседства. У меня даже педиатр стоит на пороге, когда приходит на вызов, — улыбается Яна. — Говорит: «Я туда не пойду! Пусть Леня сам выходит в коридор».

Яна утверждает, что змеи для нее такие же ручные, как кошки. Фото: из архива героя публикации.

Вот только оставить сотню рептилий без присмотра надолго нельзя. И потому семья уже давно не ездит в отпуск в полном составе. Отдыхают по очереди. Кто-то один обязательно остается дома следить за питонами.

- Но я ни о чем не жалею, - говорит Яна. - При правильном уходе рептилии живут до 20 лет. Самые первые питомцы до сих пор радуют семью. И для меня это дело стало не просто тяжелым трудом, а настоящим призванием.

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Яна честно признается: поначалу сама боялась брать на руки больших змей. Фото: из архива героя публикации.

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