Открыли стрельбу и сбежали: Подозреваемый в покушении на убийство ростовчанина задержан через 10 лет

В 2017 году третьему напавшему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск, а теперь его задержали. Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, которого искали десять лет по подозрению в покушении на убийство. Тогда он вместе с двумя сообщниками расстрелял человека из травматического оружия и скрылся. Двое его подельников давно сидят, а этот исчез. Почти десять лет он уходил от правосудия. И вот теперь нашли и его.

Затаили обиду и напали

Следователи напомнили подробности преступления десятилетней давности. В ноябре 2016 года в Ростове-на-Дону трое мужчин затаили обиду на общего знакомого и напали на него.

— Они несколько раз выстрелили в потерпевшего из травматического оружия, повредили его машину и после этого скрылись, — рассказали в Следственном управлении СК по Ростовской области.

Мужчину задержали в Шахтах спустя 31 год. Фото: телеграм-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк

Раненому мужчине вовремя оказали медицинскую помощь — его жизнь удалось сохранить. Двоих нападавших задержали быстро. После расследования их уголовное дело направили в суд, и позже каждому вынесли приговор.

— Один получил 12 лет лишения свободы, второй — восемь. Оба отбывают наказание до сих пор.

А вот третий участник нападения исчез. В 2017 году ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. Но найти его долго не удавалось. Следствие не прекращало поиски, дело держали на контроле. И вот спустя почти десять лет уже 43-летнего беглеца нашли. Его задержали следователи вместе с оперативниками.

— Обвиняемого поместили в следственный изолятор, — добавили в следкоме. — Расследование завершено. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц, и умышленном повреждении чужого имущества.

Мужчину задержали в Шахтах спустя 31 год. Фото: телеграм-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк

«Откройте, это электрик из ЖЭУ»

Бывают в практике ростовских следователей случаи, когда преступления раскрывают даже спустя три десятка лет. Так, в прошлом году задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в 1994 году. Тогда восьмилетняя школьница привычно вернулась домой. Она сама отпирала дверь, умела разогревать обед и ждать маму с работы. Но в тот раз кто-то следил за ней. Молодой мужчина видел, как она достала ключи, и понял: ребенок будет один.

— Откройте, это электрик из ЖЭУ. Мне нужно снять показания, — услышала девочка из-за двери. И, доверившись взрослому, открыла.

Он ворвался в квартиру, заставил рассказать, где лежат деньги и украшения, надругался над девочкой, а затем поджег квартиру, чтобы замести следы. Уходя, прихватил ценности и спустился из окна третьего этажа по скрученным простыням. Соседи вызвали пожарных. Когда школьницу вынесли из квартиры, она уже не дышала.

Спустя 31 год дело удалось раскрыть благодаря современным технологиям. Фото: СУ СК по Ростовской области

Дело оставалось нераскрытым более трех десятилетий. Оно не вписывалось в «почерк» известных серийных маньяков тех лет — «Лифтера», «Электрика», «Велосипедиста». Но следователи с появлением новых технологий периодически пересматривают материалы, изучают вещдоки, назначают новые экспертизы.

Пять судимостей за кражи, грабежи, разбои и изнасилования

А в сентябре 2025 года расследование возобновили. Криминалисты назначили генетические экспертизы по старым вещдокам. Оказалось, что на вещах с места преступления сохранились биологические следы преступника.

— В 1994 году такой точности не было. А сегодня, с развитием технологий, удалось установить генотип злоумышленника, — пояснили в ведомстве.

ДНК-профиль совпал с данными в федеральной базе. Им оказался 51-летний житель города Шахты, у которого за плечами пять судимостей за кражи, грабежи, разбои и изнасилования несовершеннолетних. На момент задержания он работал частным извозом, жил с престарелой матерью.

— Один из тюремных сроков он отбывал за 11 эпизодов насилия над детьми, — уточнили в МВД.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц, и умышленном повреждении чужого имущества. Фото: СУ СК по Ростовской области

На допросе мужчина признался. На видео, предоставленном следствием, он спокойно рассказывал детали той трагедии, а также о двух других преступлениях. Но те девочки выжили. Теперь они уже взрослые женщины.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство, сопряженное с изнасилованием». Он заключен под стражу. Следователи назначили экспертизы и проверяют его причастность к другим нераскрытым преступлениям.

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