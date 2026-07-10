В ходе беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 июля загорелись два нефтехранилища. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 10 июля, Ростовская область подвергалась беспилотной атаке. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, средства ПВО отражали удар над двумя районами и двумя городами области. К сожалению, не обошлось без последствий. Рассказываем подробнее о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 июля 2026.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 июля 2026: что случилось

Минувшей ночью Ростовская область подвергалась массивной воздушной атаке. О последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 июля 2026 и о том, что случилось, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- К сожалению, не обошлось без последствий на земле, - сообщил жителям глава региона. - В Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован.

Около 35 дронов сбили над Ростовской областью. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Также в Азове загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Сейчас спасатели ликвидируют пожары.

- В Таганроге в результате падения осколков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома. Пострадавших нет. Также произошло возгорание на крыше административного здания, - добавил губернатор.

Еще один пожар после атаки БПЛА ликвидируют на территории Морского порта. По предварительной информации пострадавших нет.

В целом в ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка 35 БПЛА.

- Атаку отразили в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Губернатор уточнил информацию о погибших и пострадавших, рассказывая о последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 июля 2026.

В настоящее время опасность атаки БПЛА на Ростовскую область сохраняется. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

К счастью, при ЧП обошлось без жертв. Пострадавших тоже нет.

Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 июля 2026: ущерб и повреждения

Многих жителей Ростовской области интересует, есть ли ущерб и повреждения при последствиях беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 июля 2026. По словам главы региона, нанесен был только имущественный ущерб.

Сейчас спасатели ликвидируют пожары. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам губернатора Юрия Слюсаря, в настоящее время опасность атаки БПЛА на Ростовскую область сохраняется:

- Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!