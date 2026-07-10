Участник проекта «Стоматология года – 2026»: «Мы создаем улыбки, которые меняют жизнь!»

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Центр тотальной имплантации и протезирования «Зубы за один день» возвращает пациентам возможность полноценно есть, говорить и улыбаться. Здесь работают как единая команда: от администратора и куратора лечения до хирурга и главного врача – каждый несёт персональную ответственность за свой этап и за общий результат.

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В Центре действует строгое правило: пациенту предлагается только то, что ему действительно нужно по показаниям. Главное отличие от других компаний протокол восстановления зубов за один день: при технологии Аll-on-4 пациент уходит с несъёмным протезом в день операции.

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Главное направление - тотальное восстановление зубов по технологии All-on-4.

Четыре импланта, два из которых устанавливаются под углом до 45 градусов, позволяют обойтись без костной пластики и зафиксировать несъемный протез в день операции. Это решение для людей с полным или частичным отсутствием зубов – в том числе в самых сложных клинических случаях.

Помимо All-on-4, в Центре доступны:

— полная диагностика зубочелюстной системы, включая 3D КТ-снимок;

— профилактика стоматологических заболеваний и профессиональная гигиена полости рта;

— хирургия зубов и мягких тканей, удаление зубов мудрости;

— классическая одиночная имплантация;

— костная пластика при недостаточном объёме костной ткани;

— протезирование: коронки, виниры и другие ортопедические конструкции;

— терапевтическое лечение, в том числе глубокого кариеса;

— пародонтология: лечение воспалений дёсен и пародонтита.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В Центре работают врачи-имплантологи, ортопеды и терапевты с многолетней специализированной практикой. Высокий поток пациентов означает постоянную работу со сложными клиническими случаями — это формирует практический опыт, который невозможно получить в клинике с редкими Каждый врач постоянно повышает квалификацию и участвует во внутреннем разборе клинических случаев.

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КАК РЕШАЮТСЯ СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ

В июле в Центр обратилась пациентка, с полным отсутствием зубов на обеих челюстях и значительной атрофией костной ткани. Она не могла нормально питаться, испытывала сильный психологический дискомфорт, а съёмные протезы не держались из-за выраженного рвотного рефлекса. До обращения в Центр ей уже отказали несколько ростовских клиник – именно из-за нехватки костной ткани для установки имплантов.

Специалисты «Зубы за один день» нашли решение: применили скуловые и птеригоидальные импланты, которые фиксируются в иных точках опоры, минуя атрофированные зоны. Имплантация прошла успешно: в тот же день пациентке сняли слепки и зафиксировали несъёмный протез, она ушла домой с полноценной улыбкой и возможностью нормально есть. Помощь пациентам с подобными клиническими картинами является профильной для центра.

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ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

В Центре используется компьютерный томограф, коагулятор, хирургические шаблоны и полный набор инструментов для точной диагностики, планирования и проведения имплантации.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждый этап лечения - хирургический и технический - фиксируется в подробном фотопротоколе. Все снимки разбираются в закрытой группе врачей: это позволяет коллегиально оценить результат и при необходимости скорректировать следующие этапы. Пациенты проходят контрольный осмотр раз в шесть месяцев.

ГАРАНТИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Пациенты Центра получают тройную гарантию.

Гарантия на импланты – бессрочная. Центр работает только с проверенными имплантационными системами. Гарантия на импланты действует бессрочно.

Гарантия на протез. Все изготовленные конструкции обеспечиваются гарантийным обслуживанием и плановыми осмотрами в течение гарантийного срока.

Гарантия на работу врача. Каждый этап выполняется по стандартизированному протоколу и подтверждается фотодокументацией. Если в зоне ответственности врача возникнут проблемы – они устраняются бесплатно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА.

Регулярная профессиональная гигиена помогает дольше сохранять результат лечения и здоровье десен. На каждом визите специалисты объясняют, как правильно ухаживать за конструкциями и имплантами дома.

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ПУТЬ ПАЦИЕНТА

- Звонок на единый бесплатный номер 8(800)700-34-02 или онлайн-запись.

- Получение первичной бесплатной консультации.

- Очная консультация: осмотр, КТ-диагностика, оценка клинической картины.

- Письменный план лечения с этапами, сроками и точной стоимостью.

- Направление на необходимые анализы перед операцией.

- Подбор удобной даты с учетом графика пациента.

- Операция — удаление зубов, которые невозможно сохранить, установка имплантов по показаниям.

- Фиксация несъемного протеза в день операции при лечении по протоколу All-on-4.

- Контрольные осмотры раз в полгода на протяжении всего срока гарантии.

Лечение начинается только после того, как пациент полностью понял и утвердил план. После завершения всех этапов пациент получает памятку по уходу, список контактов и рекомендации на ближайший период.

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ

Центр активно взаимодействует с пациентами через «ПроДокторов», 2ГИС, Яндекс Карты и Google.

В отзывах пациенты чаще всего выделяют мастерство врачей и готовность браться за сложные случаи, внимательность персонала и ощутимый результат уже в день обращения.

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Контакты:

Центр тотальной имплантации и протезирования «Зубы за один день»

г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 11

График работы: Пн-Вс с 8:00 по 20:00

Телефоны: 8(800)700-34-02, 8(800)600-37-20 (бесплатно по РФ)

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Филиалы: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Воронеж, Тюмень.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. ООО «Ростов-Зубы за один день» ИНН 6167145692 Еrid: 2W5zFHTEgJ5