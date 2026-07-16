«Когда мы появляемся с детьми на улице, все будто в шоке»: Родители редкой тройни рассказали об отдыхе с малышами

Для прогулки с тройняшками нужны три взрослых. Фото: из архива героя публикации.

Путешествия с маленькими детьми сопряжены с хлопотами. А что делать, если в семье подрастает тройня? Супруги Тешевы считают, что малыши в дороге — не помеха. В прошлом году они побывали с пятимесячными тройняшками в Сочи и собираются повторить приключение в конце лета.

Одеть и накормить сразу трех детей - задача «со звездочкой». Фото: из архива героя публикации..

«Так их что — трое?!»

Ростовчане Раиса и Руслан Тешевы долгих пять лет пытались стать родителями. Когда тест на беременность показал заветные две полоски, супруги были на седьмом небе от счастья. Вот только не подозревали, что с этого момента их жизнь превратилась в эмоциональные качели...

На первом УЗИ муж с женой узнали, что ждут двойню и обрадовались еще больше. Однако через неделю врач сообщил печальную новость: один эмбрион перестал развиваться. Будущие родители были подавлены и волновались за оставшегося малыша. Когда самочувствие Раисы ухудшилось, они экстренно поехали на УЗИ.

Врач начал водить датчиком по животу и сказал: «Вот он, ваш ребенок. А вот еще два».

- Так их что — трое?! - удивился Руслан.

- Похоже, что трое!

- А у вас тут есть психолог? Мне надо с кем-то об этом поговорить...

Позже супруги узнали, что их случай — уникальный. Монохориальная триамниотическая монозиготная тройня встречается примерно один раз на 200 миллионов беременностей! Это происходит, когда одна оплодотворенная яйцеклетка делится, образуя три отдельных эмбриона.

Супруги ждали детей пять лет, но не ожидали, что их будет сразу трое. Фото: из архива героя публикации.

Пошли в 10 месяцев и не сидят на месте

Мальчики появились на свет на седьмом месяце беременности с отличным для тройни весом: 1900, 1850 и 1550 граммов. Старшего назвали Тимур, среднего — Марк, младшего — Дамир. У братьев идентичный набор ДНК, поэтому они невероятно похожи. Жизнь супругов в то время была как непрерывный цикл: умыть, покормить, переодеть, вывести на прогулку, уложить спать.

- Мои родители умерли, поэтому мне помогали подруги, свекровь и взрослая дочь, которая уже сама мама двоих детей, - рассказала Раиса.

Сейчас мальчикам год и четыре месяца. По словам мамы, ухаживать за ними стало немного легче, тем более, что в этом году в Ростовской области появилась возможность пользоваться услугами социальной няни. Она предоставляется за счет государства, чему многодетные родители очень обрадовались. После того, как они оформили заявку в органах соцзащиты, 3-4 раза в неделю к ним домой стала приходить помощница.

- Свои первые шаги сыновья сделали рано — в 10 месяцев и с тех пор все время куда-то бегут. Даже карусели на детской площадке их не интересуют — им хочется изучать окрестности. Уследить за всеми одной невозможно - для прогулки требуется трое взрослых, - рассказала мама тройняшек.

Гулять с тройняшками приходится примерно таким составом: мама, няня и кто-то из друзей.

Тройняшки всегда привлекают внимание окружающих. Фото: из архива героя публикации..

«Как три капли воды!»

По словам Раисы, при внешнем сходстве мальчики разные по характеру.

- Тимура мы называем командор - он у братьев предводитель. Марик — самый спокойный, Дамирчик — чувствительный.

В прошлом году супруги ездили с малышами в Москву, где теперь живет дочь Раисы, а потом в Сочи — к маме Руслана.

- Сыновьям было всего пять месяцев, поэтому на пляж мы их не брали — гуляли с ними в колясках или оставляли в бабушкой.

Тройняшки уже отметили свой первый день рождения. Фото: из архива героя публикации.

Супруги отправились в путь на большой семейной машине. Ехали ночью, пока малыши спали. В этот раз собираются повторить путешествие.

- Сначала поедем к дочери в столицу — у нее частный дом. Я уже купила сыновьям бассейн — будут плескаться на свежем воздухе. А потом — в Сочи, к морю.

Реакцию отдыхающих предугадать нетрудно.

- Когда мы появляемся с детьми на улице, все будто в шоке. Сначала видят одного, потом еще двоих таких же... Многие шутят, что у них троится в глазах. Понять людей можно: тройняшки встречаются редко, а наши еще и похожи друг на друга как три капли воды.

Братья похожи друг на друга, как три капли воды. Фото: из архива героя публикации..

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