«Когда мы появляемся с детьми на улице, все будто в шоке»: Родители редкой тройни рассказали об отдыхе с малышами

Фото: из архива героя публикации.
Путешествия с маленькими детьми сопряжены с хлопотами. А что делать, если в семье подрастает тройня? Супруги Тешевы считают, что малыши в дороге — не помеха. В прошлом году они побывали с пятимесячными тройняшками в Сочи и собираются повторить приключение в конце лета.
Фото: из архива героя публикации..
Ростовчане Раиса и Руслан Тешевы долгих пять лет пытались стать родителями. Когда тест на беременность показал заветные две полоски, супруги были на седьмом небе от счастья. Вот только не подозревали, что с этого момента их жизнь превратилась в эмоциональные качели...
На первом УЗИ муж с женой узнали, что ждут двойню и обрадовались еще больше. Однако через неделю врач сообщил печальную новость: один эмбрион перестал развиваться. Будущие родители были подавлены и волновались за оставшегося малыша. Когда самочувствие Раисы ухудшилось, они экстренно поехали на УЗИ.
Врач начал водить датчиком по животу и сказал: «Вот он, ваш ребенок. А вот еще два».
- Так их что — трое?! - удивился Руслан.
- Похоже, что трое!
- А у вас тут есть психолог? Мне надо с кем-то об этом поговорить...
Позже супруги узнали, что их случай — уникальный. Монохориальная триамниотическая монозиготная тройня встречается примерно один раз на 200 миллионов беременностей! Это происходит, когда одна оплодотворенная яйцеклетка делится, образуя три отдельных эмбриона.
Фото: из архива героя публикации.
Мальчики появились на свет на седьмом месяце беременности с отличным для тройни весом: 1900, 1850 и 1550 граммов. Старшего назвали Тимур, среднего — Марк, младшего — Дамир. У братьев идентичный набор ДНК, поэтому они невероятно похожи. Жизнь супругов в то время была как непрерывный цикл: умыть, покормить, переодеть, вывести на прогулку, уложить спать.
- Мои родители умерли, поэтому мне помогали подруги, свекровь и взрослая дочь, которая уже сама мама двоих детей, - рассказала Раиса.
Сейчас мальчикам год и четыре месяца. По словам мамы, ухаживать за ними стало немного легче, тем более, что в этом году в Ростовской области появилась возможность пользоваться услугами социальной няни. Она предоставляется за счет государства, чему многодетные родители очень обрадовались. После того, как они оформили заявку в органах соцзащиты, 3-4 раза в неделю к ним домой стала приходить помощница.
- Свои первые шаги сыновья сделали рано — в 10 месяцев и с тех пор все время куда-то бегут. Даже карусели на детской площадке их не интересуют — им хочется изучать окрестности. Уследить за всеми одной невозможно - для прогулки требуется трое взрослых, - рассказала мама тройняшек.
Гулять с тройняшками приходится примерно таким составом: мама, няня и кто-то из друзей.
Фото: из архива героя публикации..
По словам Раисы, при внешнем сходстве мальчики разные по характеру.
- Тимура мы называем командор - он у братьев предводитель. Марик — самый спокойный, Дамирчик — чувствительный.
В прошлом году супруги ездили с малышами в Москву, где теперь живет дочь Раисы, а потом в Сочи — к маме Руслана.
- Сыновьям было всего пять месяцев, поэтому на пляж мы их не брали — гуляли с ними в колясках или оставляли в бабушкой.
Фото: из архива героя публикации.
Супруги отправились в путь на большой семейной машине. Ехали ночью, пока малыши спали. В этот раз собираются повторить путешествие.
- Сначала поедем к дочери в столицу — у нее частный дом. Я уже купила сыновьям бассейн — будут плескаться на свежем воздухе. А потом — в Сочи, к морю.
Реакцию отдыхающих предугадать нетрудно.
- Когда мы появляемся с детьми на улице, все будто в шоке. Сначала видят одного, потом еще двоих таких же... Многие шутят, что у них троится в глазах. Понять людей можно: тройняшки встречаются редко, а наши еще и похожи друг на друга как три капли воды.
Фото: из архива героя публикации..
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