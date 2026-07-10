В Миллеровском районе возведут две площадки для активного отдыха

Более 3 млрд рублей направили на развитие Миллеровского района за пять лет. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Миллеровском районе продолжается комплексное обновление сельских территорий: здесь ремонтируют дороги, приводят в порядок мемориалы и создают современные пространства для отдыха. С ходом проведения работ ознакомились заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко и руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Аслан Хуаде, побывав в районе с рабочим визитом.

Новая жизнь сельских общественных пространств

Реализация проектов в районе стала возможна благодаря Народной программе «Единой России» и губернаторской инициативе «Сделаем вместе».

Один из проектов, который в ближайшие месяцы изменит облик слободы Волошино, — строительство культурно-оздоровительного центра на улице Ленина. Инициатива жителей победила в конкурсном отборе по программе «Сделаем вместе». До октября текущего года там появится полноценная спортивная зона с бесшовным резиновым покрытием, ограждением, воротами для мини-футбола, баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой. Рядом уже установлены антивандальные тренажеры и игровой городок для малышей, поэтому пространство станет центром притяжения для всех возрастов.

Еще один объект благоустраивают в хуторе Сулин. Здесь, на территории местного стадиона, оборудуют трибуны для зрителей, поставят лавочки, урны и уличные тренажеры, а для самых маленьких гостей отведут безопасный уголок с игровыми элементами. Завершить работы по контракту должны к 25 октября. Однако, по словам представителя подрядчика, сейчас работы идут с опережением графика и объект может быть сдан раньше намеченного срока. Местные жители рассчитывают, что новое место досуга будут посещать не только хуторяне, но и жители соседних населенных пунктов.

Дороги, мемориалы и дома культуры

Помимо спортивных площадок, в районе преображаются и другие значимые объекты. В текущем году капитально отремонтирован двухкилометровый участок автодороги от слободы Волошино к слободе Нижнекамышинка. Специалисты устранили дефекты основания, уложили новое покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. На эти цели из областного бюджета направили 38,9 млн рублей.

К 81-й годовщине Победы обновили и мемориал землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный в центре Волошино. На памятнике оштукатурили поврежденные участки, отремонтировали плитку, заделали швы и освежили мемориальную надпись. Жители слободы уже смогли возложить цветы к обновленному монументу 9 мая.

Кроме того, в июне за счет частных инвестиций заменили оконные и дверные блоки в трех сельских Домах культуры — в слободах Греково, Рогалик и хуторе Сулин. Работы выполнили с использованием механизма инвестиционного налогового вычета. Он позволяет бизнесу, направляющему пожертвования учреждениям образования и культуры, уменьшать сумму налога на прибыль. Такую возможность предусмотрели депутаты донского парламента в областном законодательстве.

Пятилетние итоги и планы на будущее

Вячеслав Василенко осмотрел реализованные и строящиеся объекты, отметив системный подход к развитию сельских территорий. Парламентарий напомнил, что за пять лет в рамках Народной программы «Единой России» только в Миллеровском районе финансирование получили порядка 70 объектов на сумму свыше 3 млрд рублей. В их числе — масштабная реконструкция системы водоснабжения в станице Мальчевской и сетей водоотведения в городе Миллерово.

— Многие предложения сельчан нашли свое отражение в Народной программе партии, которая существует уже пятый год, и депутатский корпус последовательно добивается финансирования этих объектов. Сегодня мы увидели несколько таких примеров в слободе Волошино и хуторе Сулин. Ремонт дороги, благоустройство общественных пространств, обновление домов культуры, образовательных учреждений повышают качество жизни людей в сельской местности. И наша задача, сделать так, чтобы таких преобразований было как можно больше в каждом населенном пункте, — сказал Вячеслав Василенко.

Вице-спикер добавил, что параллельно в районе обновляют дороги и дома культуры, а также реализуют крупные инфраструктурные проекты по водоснабжению и водоотведению. При этом он подчеркнул: несмотря на то, что текущая редакция народной программы завершается в 2026 году, уже идет формирование ее новой версии на 2027-2031 годы. По словам парламентария, на федеральном уровне собрано более 2,5 миллиона предложений от граждан, из них 180 тысяч поступили от жителей Ростовской области — это свыше 7% от общероссийского количества.

— Они касаются благоустройства и дорожек, и освещения, и ремонта школ, и ремонта сельских домов культуры, — сказал Вячеслав Василенко.

Вячеслав Василенко заключил, что главная задача депутатского корпуса и правительства сегодня — совместными усилиями исполнить все поступившие от жителей наказы и просьбы. Он добавил, что конечная цель этой работы заключается в том, чтобы и сельские поселения, и малые города ощущали себя комфортнее, а жизнь людей в них становилась более благоустроенной и уютной.

Равные возможности для села и города

Руководитель регионального управления Следственного комитета Аслан Хуаде, посетивший объекты вместе с парламентарием, отметил значимость программ, стирающих грань между качеством жизни в мегаполисе и на селе.

— Важно, чтобы люди, которые выращивают хлеб, имели те же условия жизни, что и горожане. Их дети должны воспитываться в таких же условиях, что и их ровесники в больших городах. Они должны иметь возможность заниматься спортом, искусством, одним словом, реализовать себя. — подчеркнул Аслан Хуаде.

Он также затронул темы, требующие дополнительной проработки на законодательном уровне. В ходе встреч с активом района обсуждались в том числе правовые коллизии, требующие доработки законов. Речь шла о проблеме безнадзорных животных, создающих угрозу для людей, особенно для детей и пожилых людей. По его мнению, необходимо найти баланс между защитой животного мира и безопасностью людей, что потребует анализа действующих норм и разработки соответствующих поправок.